Футбол
Футболист дортмундской «Боруссии» Филипп перешел в московское «Динамо»ТАСС 06:17
Нападающий дортмундской "Боруссии" Максимилиан Филипп перешел в московский футбольный клуб "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба столичной команды. Контракт с 25-летним немецким игроком рассчитан на четыре года.
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