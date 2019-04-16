Футболист дисквалифицирован до конца сезона за плевок в соперникаГазета.Ru 10:19

Футболист "Штутгарта" Сантьяго Аскасибар отстранен до конца сезона за плевок в игрока леверкузенского "Байера" Кая Хаверца в матче 29-го тура чемпионата Германии, передает РИА "Новости". Инцидент произошел на 90-й минуте встречи. За свой поступок Аскасибар получил прямую красную карточку.

Футболист дисквалифицирован до конца сезона за плевок в соперника

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