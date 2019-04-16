Футбол

Футболист дисквалифицирован до конца сезона за плевок в соперникаГазета.Ru 10:19

Штутгарт — Байер
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Германии, 13 апреля
Стадион «Мерседес-Бенц-Арена»
Андреас Бек
43′
64′
Кай Хавертц
Даниэл Дидави
Эрик Томми
68′
Николас Гонсалес
Анастасиос Донис
71′
78′
Леон Бэйли
Лукас Аларио
Стивен Цубер
Марио Гомес
82′
Сантьяго Аскасибар
90′+1′
Футболист "Штутгарта" Сантьяго Аскасибар отстранен до конца сезона за плевок в игрока леверкузенского "Байера" Кая Хаверца в матче 29-го тура чемпионата Германии, передает РИА "Новости". Инцидент произошел на 90-й минуте встречи. За свой поступок Аскасибар получил прямую красную карточку.
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