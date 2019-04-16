Футбол
Футболист дисквалифицирован до конца сезона за плевок в соперникаГазета.Ru 10:19
Андреас Бек
|43′
|64′
Кай Хавертц
Даниэл Дидави
Эрик Томми
|68′
Николас Гонсалес
Анастасиос Донис
|71′
|78′
Леон Бэйли
Лукас Аларио
Стивен Цубер
Марио Гомес
|82′
Сантьяго Аскасибар
|90′+1′
|30%
|Владение мячом
|70%
|68%
|Процент точных передач
|84%
|3
|Удары в сторону ворот
|9
|5
|Удары в створ ворот
|5
|4
|Сейвы вратарём
|5
|5
|Офсайды
|1
|7
|Угловые
|6
|12
|Отборы
|5
|16
|Фолы
|12
|1
|Желтые карточки
|–
|1
|Красные карточки
|–
Штутгарт
Расстановка 5‑3‑2
1
Цилер
32
Бек
18
Кабак
21
Павар
4
Кемпф
27
Гомес
6
Аскасибар
8
Кастро
14
Эссвайн
17
Томми
11
Донис
1
Градецки
23
Вайзер
4
Та
5
Бендер
18
Венделл
20
Арангис
15
Баумгартлингер
10
Брандт
29
Хавертц
31
Фолланд
13
Аларио
Байер
Расстановка 4‑3‑3
Футболист "Штутгарта" Сантьяго Аскасибар отстранен до конца сезона за плевок в игрока леверкузенского "Байера" Кая Хаверца в матче 29-го тура чемпионата Германии, передает РИА "Новости". Инцидент произошел на 90-й минуте встречи. За свой поступок Аскасибар получил прямую красную карточку.
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