Футболист «Зенита» забил в свои же ворота с 30 метровПетербургский дневник 07:35

Хозяева вышли победителями, сообщает пресс-служба команды с берегов Невы. В самом начале игры 19-летний полузащитник петербургского клуба Максим Левин смог забить гол с 30 метров, однако в свои же ворота. Он хотел дать пас назад вратарю, но забросил мяч не туда.

Футболист «Зенита» забил в свои же ворота с 30 метров

Гаджеты Внутри VR-контроллеров Facebook нашли послания от масонов На внутренних компонентах VR-контроллеров Oculus Quest и Rift S, нашли зловещие надписи, которые руководители Facebook называют «пасхалками».

Политика В РПЦ надеются, что Зеленский остановит гонения против церкви Если же президентом страны вновь станет Пётр Порошенко, то православные Украины испытают на себе новые гонения.

Единоборства Ломаченко сломал руку в бою с Кроллой Украинский боксер Василий Ломаченко во время поединка с британцем Энтони Кроллой сломал руку.

Шоу-бизнес Ирина Аллегрова подает в суд на недовольных зрителей Позднее директор Аллегровой заявил, что они готовят иск в суд за клевету, и собираются отстаивать честь артистки.

Происшествия По факту мошенничества в РУСАДА возбуждено уголовное дело Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в Российском антидопинговом агентстве.

Политика Канал «1+1» снова покажет программы с Зеленским в «день тишины» Владелец «1+1» Игорь Коломойский, которого СМИ называют спонсором кандидата, объяснил это тем, что в передачах Зеленский представлен как артист, а не как претендент на пост главы государства, передает «Украинская правда».

Авто Самая дешевая Ferrari в мире появилась в продаже На одной из торговых площадок Лос-Анджелеса выставлен на продажу суперкар Ferrari Mondial.

Шоу-бизнес Сергей Челобанов: «Пугачёва пахла навязчивым сексом» Пугачёва пахла навязчивым сексом, — заявил исполнитель в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.

Авто УАЗ раскрыл некоторые детали создания «Русского Прадо» Новый внедорожник Ульяновского автозавода, получивший яркое прозвище «Русский Прадо», станет глубоко модернизированной версией модели УАЗ «Патриот».

Политика Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).

Спорт Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.

Происшествия В Лондоне неизвестный атаковал машину посла Украины Неизвестный намеренно протаранил автомобиль посла Украины, припаркованный у здания дипломатической миссии на улице Холланд-парк в Лондоне.

Общество КС запретил в МРОТ учитывать доплаты за выходные и ночные смены Конституционный суд (КС) России разъяснил, что МРОТ не может достигаться доплатами за ночные смены, выходные и праздничные дни или сверхурочную работу.

Хоккей СКА отпустил Гусева и Гаврикова в НХЛ В субботу, 13 апреля, стало известно, что хоккеисты петербургского СКА Никита Гусев и Владислав Гавриков перейдут в НХЛ на время розыгрыша Куба Стэнли.

Футбол Манчестер Юнайтед — Вест Хэм 2:1 В следующем туре Манчестер Юнайтед в гостях сыграет против Эвертона, а Вест Хэм на своем поле примет Лестер.

Хоккей ЦСКА обыграл «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина Хоккеисты московского ЦСКА победили омский «Авангард» в первом матче финальной серии play-off Континентальной хоккейной лиги.

Шоу-бизнес Вдова Децла прячет сына от родни рэпера Продюсер Александр Толмацкий вне себя от гнева и горя: вдова Децла Юлия прячет от него единственного внука.

Футбол Робот Алёша сделал первый удар по мячу в матче ЦСКА — «Оренбург» Первый удар в матче сделал робот по имени Алёша. ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.