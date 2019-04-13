Футбол

Футболист «Зенита» забил в свои ворота ударом с 30 метровLenta.ru 05:28

Зенит — Анжи
завтра
в 09:30
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
Полузащитник молодежной команды «Зенита» Максим Левин отметился автоголом в матче с «Анжи», пробив по своим воротам с 30 метров. Видеозапись опубликована в Twitter-аккаунте питерского клуба.
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