Футбол

Футболист «Зенита» забил гол с 30 метров, но в свои воротаКП - Санкт-Петербург 07:45

Зенит — Анжи
завтра
в 09:30
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
Восхитился мастерством игрока и комментатор матча между молодежными командами «Зенита» и махачкалинского «Анжи», в котором и произошел эпизод. Впрочем, есть в пропущенном мяче и вина вратаря.
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«Зенит», несмотря на сумасшедший автогол, победил «Анжи» в молодежном первенстве

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