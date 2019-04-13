Футбол
Футболист «Зенита» забил гол с 30 метров, но в свои воротаКП - Санкт-Петербург 07:45
Восхитился мастерством игрока и комментатор матча между молодежными командами «Зенита» и махачкалинского «Анжи», в котором и произошел эпизод. Впрочем, есть в пропущенном мяче и вина вратаря.
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