Футболист «Зенита» Панюков может перейти в «Ростов»АБН 08:17

Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Зенита» Андрей Панюков может перейти в «Ростов». В минувшем сезоне 24-летний игрок выступал в аренде в составе «Урала». В сезоне-2018/19 Панюков провёл в Российской Премьер-Лиге 21 матч (15 из них — в основном составе), в которых забил шесть мячей.

с чего всё началось

Футболист «Зенита» Андрей Панюков может перейти в «Ростов».

Спорт день за днем

Футболист «Зенита» Панюков может перейти в «Ростов»

Спорт день за днем

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