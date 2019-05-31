Футбол
Футболист «Зенита» Панюков может перейти в «Ростов»АБН 08:17
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с чего всё началось
Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Зенита» Андрей Панюков может перейти в «Ростов». В минувшем сезоне 24-летний игрок выступал в аренде в составе «Урала». В сезоне-2018/19 Панюков провёл в Российской Премьер-Лиге 21 матч (15 из них — в основном составе), в которых забил шесть мячей.Чемпионат07:16
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