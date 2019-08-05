Футбол
Футболист «Зенита» Нобоа перешёл в «Сочи»RT на русском 14:37
Футбольный клуб «Сочи» объявил о трансфере полузащитника петербургского «Зенита» Кристиана Нобоа. Как сообщает официальный сайт «Сочи», соглашение с игроком рассчитано на два года. Нобоа выступал за «Зенит» с 2017 года.
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Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
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В начале 2019 года в России ускорились темпы снижения численности рабочей силы, следует из мониторинга Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено в 19:00
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Из Ачинска эвакуировали почти 4 тысячи человек
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Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
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Армия и оружие
Япония собирается создать военно-космическое подразделение
Газета Yomiuri на своих страницах опубликовало о намерениях правительства Японии сформировать первое космическое подразделение в составе национальных Сил самообороны.
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Футбол
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Курс евро к рублю вырос на 0,72% и достиг 72,97 рубля. В предыдущий раз такая отметка была зафиксирована 13 июня.
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Врачи решили ампутировать руку избитой в Ингушетии девочки
Как сообщалось 13 июля, врачи полагали, что смогут избежать ампутации и сохранят девочке правую руку.
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Северная Корея снова провела ракетные пуски
2 августа КНДР провела испытания новой реактивной системы залпового огня с управляемыми ракетами.
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Две трассы в Магаданской области пострадали из-за подъема воды в реках
На трассе «Колыма» в Магаданской области ввели ограничение движения из-за подъема воды в реке Нехай.
Обновлено в 06:49
Финансы
Торги в Москве начались снижением основных индексов
Торги на "Московской бирже" начались снижением котировок основных "голубых фишек" на на фоне продолжающегося снижения внешних рынков.
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Футбол
Сергей Кривохарченко станет ведущим программы «Тотальный футбол»
Премьерный выпуск нового сезона телепрограммы «Тотальный футбол» с ведущим Сергеем Кривохарченко выйдет на «Матч ТВ» 5 августа в 22:00.
Обновлено в 08:24
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На некоторых АЗС города Назарово перестали продавать бензин населению
Часть автозаправочных станций закрылась. Гражданскому населению перестали продавать топливо.
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Футбол
РПЛ. «Ахмат» победил «Оренбург»
Обновлено в 14:52
Политика
В Германии ответили на заявление МИД России о вмешательстве
В МИД Германии ответили на обвинения России во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 15:53
Экономика
В РФ вступил в силу закон о страховании жилья от ЧС
Оплачивать страховые взносы граждане смогут вместе с квитанциями ЖКХ Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступил в силу в России сегодня, 4 августа.
Обновлено вчера в 01:00
Общество
В Гонконге демонстранты призвали к всеобщей забастовке
В Гонконге участники акции протеста против поправок к закону об экстрадиции призвали к всеобщей забастовке.
Обновлено вчера в 22:25
Политика
На Порошенко завели дело о подделке паспортов
Госбюро расследований Украины возбудило дело против бывшего президента Петра Порошенко из-за выезда на отдых на Мальдивы в 2018 году по якобы поддельным документам, сообщил экс-замглавы администрации времен Януковича юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 14:13
Технологии
Schneider Electric поможет спроектировать и построить ЦОД Istradigital
Цифровой мегакластер Istradigital будет расположен в экологически чистом Истринском районе Подмосковья на земельном участке площадью 241,5 га и будет включать в себя три зоны: парк оборудования ЦОД, многофункциональный комплекс (форсайт-центр, конгресс-холл, коворкинги, кампус, гостинично-спортивный комплекс), сельскохозяйственный кластер.
Обновлено в 11:00
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Медведев потребовал от министерств объяснить срывы сроков нацпроектов
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минздраву, Минтруду и Минпросвещения объяснить причины срыва сроков национальных проектов и принять меры по ускорению их реализации, сообщается на сайте кабмина.
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Общество
Венгров призвали к бойкоту продукции Coca-Cola из-за гей-пропаганды
Член венгерской консервативной партии «Фидес — Венгерский гражданский союз» Иштван Болдог предложил устроить бойкот компании Coca-Cola после появления рекламы с изображением однополых пар.
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Финансы
США признали Китай валютным манипулятором
Минфин США ссылается на закон 1988 года, в котором нет строгих критериев, позволяющих определить, что та или иная страна является валютным манипулятором.
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Потапова проиграла Бенчич в первом раунде турнира в Торонто
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Во время смога от лесных пожаров на Алтае снизились обращения за медпомощью
Смог от пожаров в Красноярском крае и Иркутской области не ухудшил состояние здоровья жителей Алтайского края.
Обновлено в 05:55
Гаджеты
ZTE начала продажи первого 5G-смартфона
Китайская компания ZTE начала продажи первого смартфона с поддержкой технологий связи 5G под названием Axon 10 Pro.
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Происшествия
Два человека погибли в ДТП с грузовиком на Кубани
Два человека погибли и четверо пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Темрюкском районе Краснодарского края в понедельник вечером, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МВД России по краю.
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