Футбол

Футболист «Зенита» Краневиттер заявил о желании сменить клубRT на русском 14:55

Аргентинский полузащитник петербургского «Зенита» Матиас Краневиттер заявил о желании сменить клуб из-за недостатка игровой практики.
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Краневиттер заявил о вероятном уходе из «Зенита»

Матч ТВ15:20

Краневиттер: «Я собираюсь уйти из „Зенита“ в ближайшее время»

Sport.ru16:30

Краневиттер планирует уйти из «Зенита»

Спорт-Экспресс15:27

Краневиттер сообщил о желании покинуть «Зенит»

Sport24.ru14:25

Матиас Краневиттер: «Я собираюсь уйти. Мне необходимо играть»

Sports.ru14:59

Краневиттер сообщил об уходе из «Зенита»

Советский спорт14:45

Краневиттер: я принял решение покинуть «Зенит»

Чемпионат14:29
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