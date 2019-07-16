Футбол
Футболист «Зенита» Краневиттер заявил о желании сменить клубRT на русском 14:55
Аргентинский полузащитник петербургского «Зенита» Матиас Краневиттер заявил о желании сменить клуб из-за недостатка игровой практики.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 16:43, Вашингтон
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Юрист Соболь криками сорвал минуту памяти в честь лауреата премии «Моя малая Родина».
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Общество
В работе Instagram и Facebook произошел сбой
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Происшествия
Фура Филиппа Киркорова по дороге в Ростов попала в ДТП
На ухабистой и скользкой дороге недалеко от хутора Лагутники водитель фуры не справился с управлением, многотонную машину занесло и она свалилась в кювет.
Обновлено в 07:05
Политика
Зеленскому предложили в рассрочку выкупить Крым у России
Обновлено в 15:58
Культура
Власти Чечни запретили артистам проводить несогласованные выступления
Министерство культуры Чечни начало выявлять артистов, которые не согласовывают свой репертуар с властями республики и собирают аудиторию в социальных сетях, и проводить с ними разъяснительные беседы.
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Футбол
«Тоттенхэм» сделал предложение «Реалу» по трансферу Бэйла
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Происшествия
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Авто
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Компания BMW вывела на дорожные испытания прототип BMW 2 Series Gran Coupe, который станет прямым конкурентом обновлённого Mercedes CLA.
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Ученые нашли самую похожую на Землю планету
Обновлено в 05:30
Политика
Зеленский и Меркель обсудили ситуацию в Донбассе
Обновлено в 14:07
Армия и оружие
СМИ США назвали российские истребители самыми быстрыми в мире
Американский портал We Are The Mighty, который специализируется на военной тематике, составил рейтинг самых быстрых истребителей.
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Происшествия
В Росгвардии заявили, что бойцы не обязаны представляться
Бойцы Росгвардии не обязаны называть свое имя, должность и звание при обращении к гражданину.
Обновлено в 13:30
Происшествия
Супермаркет продавал кокаин вместо стирального порошка
Покупатели супермаркета в бразильском Сан-Паулу приобрели стиральный порошок, в котором находился кокаин.
Обновлено в 15:58
Кино
«Игра престолов» получила рекордное число номинаций на «Эмми»
Сериал «Игра престолов» студии HBO получил номинации на премию «Эмми» в 32 категориях. Объявление номинантов транслировали на сайте премии.
Обновлено в 15:25
Футбол
Арустамян рассказал, почему Кварацхелия предпочел «Локомотиву» «Рубин»
Напомним, что весеннюю часть предыдущего сезона Кварацхелия провел в «Локомотиве». В июле полузащитник стал игроком «Рубина».
Обновлено в 15:14
Политика
Иран отбуксировал сломанный иностранный танкер в свои воды
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави сообщил, что иранская сторона отбуксировала в свои территориальные воды иностранный танкер, сломавшийся в Персидском заливе.
Обновлено в 16:26
Политика
Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17
Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 15:10
Политика
Трамп лишил Турцию самолетов F-35 из-за российских С-400
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом Доме сообщил, что не позволит купить Турции истребители-бомбардировщики F-35 из-за решения Анкары приобрести у России зенитные ракетные комплексы С-400.
Обновлено в 16:25
Происшествия
Убийца Instagram-блогерши опубликовал фото с места преступления
В штате Нью-Йорк погибла 17-летняя Instagram-блогерша Бьянка Дэвинс .
Обновлено в 14:05
Здоровье
В Петербурге появится центр медицинской реабилитации детей
В Петербурге планируют открыть центр медицинской реабилитации детей, главной целью которого станет снижение младенческой смертности.
Обновлено в 14:12
Происшествия
Унесенная порывом ветра крыша повредила петербургский поезд в Сочи
В Сочи ураганным ветром снесло крышу летнего кафе, конструкция обрушилась на железнодорожные пути и повредила поезд, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 10:24
Происшествия
В Москве более 20 человек отравились едой из автоматов
Обновлено в 10:01
Армия и оружие
Столтенберг заявил, что НАТО подготовила ответ на выход РФ из ДРСМД
Если Россия выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), то НАТО готова дать ответ, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе выступления в Университете Торонто, сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:03
Хоккей
«Чикаго» обменял Артема Анисимова в «Оттаву»
Как отмечается, российский нападающий был обменян на форварда Зака Смита, с которым "Чикаго" подписал контракт сроком до конца сезона-2020/21 на сумму в 3,25 миллиона долларов.
Обновлено в 15:22
Армия и оружие
Германия опасается неожиданного удара от России
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Авто
Опубликовано первое фото УАЗ «Патриот» с АКПП
Ульяновский автозавод продемонстрировал первую фотографию новой версии внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматический коробкой передач.
Обновлено в 02:49
Интернет
Хакер взломал Instagram за 10 минут и получил от Facebook $30 000
Тут стоит отметить, что код восстановления действует всего 10 минут, и чтобы уложится в этот временной отрезок, потребовалось задействовать 1000 IP-адресов и сделать 200 000 запросов.
Обновлено в 05:06