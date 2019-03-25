Футбол
Футболист «Зенита» Азмун помог пострадавшим от наводнения в ИранеРИА Новости 07:18
Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Сердар Азмун оказал помощь пострадавшим от наводнения в иранской провинции Голестан, сообщил официальный аккаунт "сине-дело-голубых" в Twitter. Чрезмерные осадки привели к переполнению плотин и наводнениям на реках в иранских провинциях Голестан и Мазендеран.
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