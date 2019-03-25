Футбол

Футболист «Зенита» Азмун помог пострадавшим от наводнения в ИранеРИА Новости 07:18

Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Сердар Азмун оказал помощь пострадавшим от наводнения в иранской провинции Голестан, сообщил официальный аккаунт "сине-дело-голубых" в Twitter. Чрезмерные осадки привели к переполнению плотин и наводнениям на реках в иранских провинциях Голестан и Мазендеран.
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Нападающий «Зенита» Азмун помогает пострадавшим от наводнения в Иране

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Азмун оказал помощь пострадавшим от наводнения в Иране (видео)

Советский спорт07:22

Азмун привез еду и медикаменты пострадавшим от наводнения в Иране

Sport24.ru07:21

Футболист «Зенита» Азмун помог пострадавшим от наводнения в Иране

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Азмун во время перерыва на матчи сборных помогает пострадавшим от наводнения в Иране

Sportbox.RU06:29

Азмун во время перерыва на матчи сборных помогает пострадавшим от наводнения в Иране

Матч ТВ06:29

Азмун помогает пострадавшим от наводнения в Иране

Спорт БИЗНЕС Online06:25
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В пресс-службе госпогранслужбы Украины заявили, что пограничники не пропустили двух актеров, которые являются гражданами России, на Украину.
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Компания АвтоВАЗ запланировала провести обновление текущего поколения Lada 4x4.
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Росавиация ограничила полеты Nordwind ради безопасности

Росавиация ограничила действие сертификата эксплуатанта авиакомпании Nordwind.
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Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам рекомендовал верхней палате принять поправки, предусматривающие введение доиндексации пенсий неработающих пенсионеров выше прожиточного минимума.
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У найденного мертвым бывшего охранника Ахмата Кадырова изъяли органы

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