Футбол
Футболист «Зенита» Азмун помог пострадавшим от наводнения в ИранеРИА Новости 07:18
Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Сердар Азмун оказал помощь пострадавшим от наводнения в иранской провинции Голестан, сообщил официальный аккаунт "сине-дело-голубых" в Twitter. Чрезмерные осадки привели к переполнению плотин и наводнениям на реках в иранских провинциях Голестан и Мазендеран.
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Серьезное потепление придет в столичный регион с 28 марта. Столбики термометров поднимутся к выходным выше 10 градусов.
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Стартует 2-й сезон сериала «Годунов» с актером из Перми
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Общество
Беглов отправил в отставку главу жилищного комитета Петербурга
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя жилищного комитета города Валерия Шияна.
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