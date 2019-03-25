Футбол
Футболист «Зенита» Азмун помог пострадавшим от наводнения в ИранеРИА Новости 07:18
Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Сердар Азмун оказал помощь пострадавшим от наводнения в иранской провинции Голестан, сообщил официальный аккаунт "сине-дело-голубых" в Twitter. Чрезмерные осадки привели к переполнению плотин и наводнениям на реках в иранских провинциях Голестан и Мазендеран.
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Участница «Дома-2» обвинила Андрея Малахова в избиении
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Общество
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Обновлено в 11:35
Происшествия
В России вспоминают жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
25 марта 2018 года в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар. В результате погибли 60 человек, в том числе 37 детей.
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Кино
Режиссер Сарик Андреасян вызвал Дудя на баттл
Режиссер вырезал несколько сцен из разных выпусков, смонтировал минутное произведение и сделал пост с вызовом на дуэль Дудя в Instagram.
Обновлено в 08:40
Политика
Суд отменил решение КПРФ о передаче Грудинину мандата депутата
Мещанский суд Москвы признал незаконным решение президиума Центрального комитета (ЦК) КПРФ о передаче экс-кандидату в президенты России Павлу Грудинину мандата депутата Госдумы, принадлежавшего скончавшемуся Жоресу Алферову.
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Хоккей
Нападающий «Виннипега» Коннор признан первой звездой недели в НХЛ
Американский нападающий "Виннипега" Кайл Коннор признан первой звездой прошедшей недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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Как и обещала своим поклонникам певица Нюша, долго сидеть в отпуске по уходу за ребенком, который появился на свет в ноябре прошлого года, она не будет.
Обновлено вчера в 18:27
Финансы
Рубль вырос к доллару и евро в условиях снижения санкционных рисков
Доллар США и евро снижаются на Московской бирже в понедельник утром; рубль растет к бивалютной корзине в связи со снижением санкционных рисков после завершения расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, не нашедшего доказательств сговора президента Дональда Трампа с Россией в ходе президентской кампании 2016 года.
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Политика
В СБУ подтвердили, что Прозоров был сотрудником ведомства
Служба безопасности Украины подтвердила, что Василий Прозоров действительно был сотрудником ведомства и занимал должность старшего консультанта-эксперта одного из отделов штаба Антитеррористического центра.
Обновлено в 09:20
Баскетбол
ЦСКА в овертайме обыграл «Автодор»
ЦСКА в овертайме выиграл у "Автодора" (116:110) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
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Происшествия
Ребенок в Петербурге провалился под лед Невы
Обновлено в 11:43
Культура
Названы лауреаты Президентской премии для молодых деятелей культуры
Премии вручит молодым творцам, а также авторам произведений для детей и юношества 2018 года, лично Владимир Путин.
Обновлено в 09:26
Футбол
«Барселона» ищет замену Силлессену. В списке три вратаря
В летнее трансферное окно «Барселона» планирует продать 29-летнего голландского вратаря Яспера Силлессена, утверждают в Mundo Deportivo.
Обновлено в 11:54
Армия и оружие
Израиль начал наносить ракетные удары по сектору Газа
Обновлено в 11:52
Экономика
Жизнь миллионов россиян изменится с 1 апреля
Согласно подписанному Дмитрием Медведевым Постановлению Правительства, выплаты по социальным пенсиям с 1 апреля будут увеличены на 2 %. С 1 апреля 2019 года водителей затронут изменения по ОСАГО: коэффициент бонус-малус будет начисляться только один раз в год (1 апреля) и в течении года не будет пересчитываться.
Обновлено в 02:55
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Осужденный сотрудник службы безопасности Кадырова покончил с собой
На теле умершего в колонии бывшего сотрудника службы безопасности первого президента Чечни Ахмата Кадырова — Аюба Тунтуева — при судебно-медицинском исследовании не обнаружено следов побоев.
Обновлено в 13:11
Музыка
Игорь Бутман представит Россию на Международном дне джаза в Мельбурне
Народный артист России, джазовый саксофонист Игорь Бутман станет единственным российским участником гала-концерта All-Star Global Concert ("Концерт всех звезд") Международного дня джаза, который в 2019 году пройдет в городе Мельбурне.
Обновлено в 08:30
Политика
Зеленский объяснил слова о готовности встать на колени перед Путиным
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский, лидирующий в предвыборной гонке, в интервью телеканалу «1+1» объяснил свои слова о готовности встать перед президентом Владимиром Путиным на колени.
Обновлено в 13:07
Армия и оружие
Украинская полиция отказывается от автоматов Калашникова
Большинство украинских полицейских хочет отказаться от автоматов Калашникова и пистолетов Макарова.
Обновлено в 08:20
Экономика
Минкультуры запретит артистам театров летать бизнес-классом за госсчет
Согласно одному из новых правил, предусматривающих пересмотр схемы финансирования театральных гастролей, бизнес-классом смогут летать только народные артисты и художественные руководители, другие артисты будут летать только эконом-классом, передает РБК со ссылкой на подготовленный ведомством документ.
Обновлено в 08:18
Происшествия
Похититель картины Куинджи раскаялся в содеянном
Ранее сообщалось, что Чуприкова отправили на психиатрическую экспертизу.
Обновлено в 11:48
Политика
Россия решила не отправлять наблюдателей на выборы президента Украины
Россия не станет отправлять наблюдателей на выборы президента Украины.
Обновлено в 03:56
Космос
На «Союзе МС-09» обнаружены следы пыли от сверления отверстия
Обновлено в 04:24
Общество
Минобрнауки планирует увеличить количество бюджетных мест в вузах
Минобрнауки планирует увеличить количество бюджетных мест в вузах в 2019 году, сообщает телеканал RT.
Обновлено в 03:06
Происшествия
Замминистра образования Нижегородской области уволили за пьяное ДТП
По данным очевидцев, заместитель министра 17 марта на Mercedes пытался обогнать несколько автомобилей в Навашине и в итоге врезался в одну из них, а затем пытался дать взятку сотрудникам ГИБДД.
Обновлено в 09:59
Политика
На выборах мэра Усть-Илимска победила домохозяйка
Обновлено в 09:04
Происшествия
В Ленобласти зоозащитники нашли спасенную машинистом собаку
Обновлено вчера в 11:16
Хоккей
Пеньковский продлил контракт с «Трактором»
Обновлено в 12:10
Игры
DOOM Eternal, Fallout 76, RAGE 2 и Wolfenstein: Youngblood выйдут в Steam
RAGE 2 выйдет в Steam одновременно с другими платформами 14 мая.
Обновлено в 13:06