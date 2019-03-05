Футбол
Футболист «Зенита» Азмун назван лучшим игроком 18-го тура РПЛФонтанка.Ру 04:47
Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Сердар Азмун назван лучшим игроком 18-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ). В голосовании в официальной группе РПЛ «ВКонтакте» иранский футболист выиграл с результатом 44,25% (16393 голоса).
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Происшествия
Под Владимиром произошел взрыв на заводе, семь человек пострадали
Семь человек пострадали при взрыве на заводе стеклотары в городе Гороховец Владимирской области.
Обновлено в 12:13
Происшествия
Взрывные устройства обнаружены на вокзале и в двух аэропортах Лондона
Три самодельных взрывных устройства малой мощности обнаружены 5 марта в зданиях лондонского аэропорта «Хитроу», городского аэропорта Лондона и на железнодорожном вокзале «Ватерлоо».
Обновлено в 12:10
Хоккей
«Салават Юлаев» обыграл «Металлург» и вышел вперед в серии
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. "Салават Юлаев" вышел вперед в серии до четырех побед - 3-2.
Обновлено в 11:41
Авто
Reuters рассказало о планах Ford закрыть два завода в России
Компания Ford рассматривает план по закрытию двух заводов в Ленинградской области и в Татарстане, чтобы оставить в России производство легких коммерческих автомобилей, сообщило Reuters со ссылкой на три источника.
Обновлено в 08:59
Происшествия
Новороссийск остался без света из-за аварии на подстанции
Сообщается, что ЧП произошло на подстанции 220 кВ "Кирилловская" в 16 часов 32 минуты, где из-за скачка напряжения сработала защита, которая отключила подачу электроэнергии, в результате чего оказались обесточены девять подстанций 110 кВ, обеспечивающих светом Новороссийск.
Обновлено в 10:56
Происшествия
Лифт с людьми сорвался в клинике в Москве
Обновлено в 09:05
Футбол
ФСИН разрешила допустить врачей «Зенита» к Кокорину в СИЗО
Обновлено в 11:27
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Горшков» с ракетами «Калибр» вошёл в Ла-Манш
Новый российский ракетный фрегат «Адмирал Горшков» с управляемым ракетным оружием «Калибр» приступил к проходу пролива Ла-Манш.
Обновлено в 12:00
Авто
Bugatti выпустил самый дорогой в мире автомобиль
Французская автомобильная компания Bugatti к своей 110-й годовщине представила модель La Voiture Noire, который считается самым дорогим автомобилем в мире.
Обновлено в 10:36
Кино
Опубликован трейлер последнего сезона «Игры престолов»
Телеканал HBO опубликовал первый трейлер финального сезона сериала "Игра престолов", который выйдет 14 апреля.
Обновлено в 11:41
Политика
В Google сообщили об исправлении ошибки с отображением Крыма на картах
Компания Google сообщила об исправлении ошибки с некорректным отображением Крыма на картах у некоторых российских пользователей, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Обновлено в 11:10
Экономика
Михельсон возглавил рейтинг богатейших россиян по версии Forbes
В глобальном рейтинге Forbes господин Михельсон поднялся за год с 64-го на 32-е место. Всего в список попали 98 россиян.
Обновлено в 08:17
Происшествия
Божена Рынска экстренно госпитализирована в Москве
Вдова Игоря Малашенко журналистка Божена Рынска попала в больницу после возвращения из Испании в Москву, передает "Московский комсомелец".
Обновлено в 11:46
Происшествия
Убит главный свидетель в деле украинских «бриллиантовых прокуроров»
Как сообщил экс-заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе, застреленным оказался главный свидетель в деле «бриллиантовых прокуроров», бывший собственник завода ювелирных изделий Сергей Киселев, 1960 года рождения.
Обновлено в 09:16
Авто
В Женеве состоялась презентация российских автомобилей Aurus
Презентация автомобилей Aurus Senat S600 и Aurus Senat Limousine L700 состоялась на 89-м Женевском международном автосалоне.
Обновлено в 12:14
Происшествия
Судей Дорогомиловского суда Москвы возьмут под госзащиту из-за угроз
Как сообщил Znak.com источник в правоохранительных органах западного округа Москвы, решение обеспечить судьям защиту было принято после того, как в мессенджере WhatsApp стало распространяться сообщение с угрозами в адрес судей, написанное якобы от лица сторонников движения Новое величие .
Обновлено в 10:46
Происшествия
Активисты сообщили о задержании после акции у могилы Сталина в Москве
В Москве полицейские задержали у могилы Иосифа Сталина двух активистов проекта «Декоммунизация» Евгения Сучкова и Ольгу Савченко.
Обновлено в 07:20
Армия и оружие
Новые скоростные катера Росгвардии заступили на охрану Крымского моста
Два высокоскоростных транспортно-десантных катера Росгвардии БК-16 совершили переход из Севастополя в Керчь, где заступили на охрану побережья Черного моря.
Обновлено в 10:00
Происшествия
В Москве двое мужчин в течение четырех месяцев насиловали школьницу
По данным СК, двое знакомых с 28 октября прошлого года по 1 марта 2019-го в квартире на улице Коминтерна неоднократно насиловали девочку 2005 года рождения.
Обновлено в 10:25
Транспорт
Поездка Москва — Санкт-Петербург по платной трассе стоит 2 тыс. рублей
Поездка из Москвы в Санкт-Петербург на легковом автомобиле по платной трассе М-11 обойдется примерно в две тысячи рублей.
Обновлено в 04:13
Происшествия
В Сыктывкаре осудили вандала, разбившего знак рубля
Мировой суд Сыктывкара вынес приговор местному жителю, который в апреле прошлого года разбил памятник рублю.
Обновлено в 08:22
Политика
Макрон предложил провести Конференцию для Европы
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает необходимым, чтобы страны Старого континента достигли договоренности о проведении Конференции для Европы.
Обновлено вчера в 17:40
Культура
В Киргизии появился юнармейский отряд генерала Панфилова
В Республике Киргизия прошло торжественное мероприятие, посвященное созданию Юнармейского отряда имени генерал-майора Панфилова.
Обновлено 03 марта в 10:43
Футбол
Лев выгнал Мюллера, Хуммельса и Боатенга из сборной Германии
Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лев принял решение больше не вызывать игроков мюнхенской "Баварии" Томаса Мюллера, Жерома Боатенга и Матса Хуммельса в национальную команду.
Обновлено в 11:26
Политика
Spiegel назвал IT-технологии главным экономическим успехом России
IT-технологии являются главным экономическим успехом России.
Обновлено в 09:38
Футбол
El Confidencial: Абрамович потребовал продать Кепу из-за конфликта с Сарри. «Челси» уже ищет замену
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри позже заступился за Кепу и заявил, что инцидент исчерпан.
Обновлено в 11:39
Общество
ФАС нашла нарушения в рекламе с участием Киркорова
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала компанию Johnson&Johnson нарушителем закона "О рекламе" из-за телевизионных роликов, продвигавших лекарство "Гексорал", говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 10:12
Наука
Второй пациент в мире излечился от ВИЧ
В Великобритании зафиксирован второй в истории случай излечения взрослого пациента от ВИЧ после пересадки ему костного мозга от донора с редкой врожденной устойчивостью к вирусу.
Обновлено в 06:50