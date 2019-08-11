Происшествия
Футболист «Зенита 84» погиб под колесами электричкиИзвестия вчера в 20:15
Подростком, погибшим под колесами электрички на станции Ручьи в Санкт-Петербурге, оказался 15-летний защитник футбольного клуба «Зенит 84». Об этом сообщается на сайте команды. В футбольном клубе сообщили, что погиб Максим Довлатов 2004 года рождения.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Погибший под поездом на станции Ручьи подросток играл в детском футбольном клубе «Зенит 84»
Петербургский дневниквчера в 15:05
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 01:55, Вашингтон
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Обновлено вчера в 22:47
Финансы
Курс китайской валюты к доллару понижен до нового минимума
Выполняющий функции центробанка Народный банк Китая понизил курс национальной валюты к американскому доллару до нового минимума с апреля 2008 года.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия
В Красноярском крае в палатке найдены тела четырех туристов
Тела четырех человек, предположительно, отравившихся газом найдены в палатке на берегу реки Ангары в Красноярском крае, сообщили журналистам в понедельник в ГСУ СК по региону.
Обновлено в 01:44
Космос
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Обновлено вчера в 22:31
Общество
Дворник из Подмосковья задолжала 2 млрд рублей
Обновлено вчера в 01:03
Общество
В Росрыболовстве объяснили новые правила рыбалки
Обновлено вчера в 23:51
Политика
В Киеве рассказали, при каких условиях рухнет украинская экономика
Украинскую экономику ожидают серьезные трудности, если продолжится массовая миграция трудоспособного населения за рубеж и прекратится финансирование внешними кредиторами, заявил в эфире YouTube-канала PolitWera директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 23:04
Общество
На Камчатке 70 голодных медведей заблокировали туристическую тропу
В Южно-Камчатском заказнике временно закрыт популярный туристический маршрут на реке Хакыцин.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам
Обновлено вчера в 12:27
Экономика
Агентство Fitch повысило рейтинг России
Рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной и национальной валюте с "BBB-" до "BBB" со стабильным прогнозом.
Обновлено вчера в 08:52
Финансы
Goldman Sachs предрек США рецессию из-за торговой войны с Китаем
Опасения, что торговая война между США и Китаем приведет к рецессии американской экономики, растут, две крупнейшие экономики мира вряд ли заключат сделку до следующих президентских выборов в Штатах (в 2020 году).
Обновлено вчера в 21:06
Политика
В Раде рассказали о жизни украинских городов за счёт наследия СССР
Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что украинские города в настоящий момент существуют за счёт инфраструктуры, построенной в СССР.
Обновлено вчера в 16:11
Космос
Мертвые планеты могут посылать сигналы в космос
Исследователи утверждают, что мертвые планеты посылают сигналы через космос, которые мы можем поймать на Земле.
Обновлено вчера в 16:24
Происшествия
Число пострадавших при взрывах боеприпасов под Ачинском достигло 30
В результате двух инцидентов со взрывами боеприпасов на складе боеприпасов в Ачинском районе в Красноярском крае пострадали 30 человек.
Обновлено вчера в 02:41
Общество
В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий
Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено вчера в 07:29
Общество
Москвичи выбрали праздничную программу на День города
Голосование, на котором можно было выбрать праздничные мероприятия на День города в Москве, завершилось на портале "Активный гражданин", чаще всего жители голосовали за запуск салюта в парках.
Обновлено в 01:29
Политика
Медведев предложил провести следующий Каспийский форум в Астрахани
С идеей организации КЭФ президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов выступил в августе 2018 года на пятом саммите лидеров прикаспийских государств в казахстанском Актау, где была подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря.
Обновлено в 01:28
Экономика
Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума за год
Средний чек жителей России за один поход в магазин в июле уменьшился на 10 руб. (на 1,8%) и составил 546 руб. Об этом свидетельствуют результаты исследования холдинга "Ромир", передает "РИА Новости".
Обновлено в 01:17
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено вчера в 06:27
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено 10 августа в 13:41
Политика
Путин приехал на байк-шоу в Севастополе на мотоцикле «Урал»
Президент России Владимир Путин посетил в Севастополе мотошоу, куда прибыл за рулем мотоцикла «Урал» в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Обновлено 10 августа в 11:35
Теннис
Серена Уильямс рассказала, почему снялась с финала турнира в Торонто
Американская теннисистка Серена Уильямс рассказала о причинах снятия с финального матча турнира в Торонто против канадки Бьянки Андрееску.
Обновлено вчера в 17:55
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП на Рижском шоссе в Подмосковье
"В ДТП на 159-м километре Рижского шоссе погибли пять человек − трое взрослых и двое детей", − уточнил собеседник агентства.
Обновлено вчера в 13:19
Общество
В вузах России внедрят цифровую систему оценки успеваемости студентов
В некоторых российских высших учебных заведениях с 2021 года начнут использовать новую систему контроля успеваемости студентов, созданную на основе искусственного интеллекта, для более объективной оценки учащихся.
Обновлено вчера в 21:29
Экономика
Орский завод синтетического спирта в Оренбуржье возобновит работу
В Орске Оренбургской области заявили о том, что производство на заводе синтетического спирта возобновят.
Обновлено в 01:35
Общество
Мед отравленных пестицидами пчел оказался опасным для здоровья
Мед пчел, которые были отравлены пестицидами, может оказывать пагубное воздействие на здоровье человека.
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия
В Кузбассе в ДТП с грузовиком погибли три человека
В Мариинском районе Кемеровской области при столкновении грузовика и автомобиля погибли три человека, ещё трое, включая ребёнка, были госпитализированы.
Обновлено в 00:50
Общество
В Приморье из-за тайфуна «Лекима» объявлено штормовое предупреждение
Обновлено вчера в 19:30
Технологии
Минкомсвязи определилось с диапазоном частот для развития 5G
Минкомсвязи предложило выбрать диапазон 4,4–4,99 ГГц в качестве приоритетного для внедрения сетей нового поколения 5G в России, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на обновленный проект концепции развития этой технологии до 2020 г. Ведомство также не исключает возможность использования диапазона 3,4–3,8 ГГц для 5G, но только при его конверсии, отмечает газета.
Обновлено в 01:06
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
Например, в поселке Пинега Архангельской области по ночам уже совсем холодно, но днем воздух может прогреваться до плюс 15-17 градусов.
Обновлено вчера в 22:00