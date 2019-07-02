Футболист московского "Спартака" Зе Луиш перешел в португальский клуб "Порту". Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Футболист Зе Луиш перешел из «Спартака» в «Порту»

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