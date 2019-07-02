Футбол

Футболист Зе Луиш перешел из «Спартака» в «Порту»ТАСС 08:50

Футболист московского "Спартака" Зе Луиш перешел в португальский клуб "Порту". Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.
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С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
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Ведущие архитекторы показали лучший в мире жилой дом

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Силва: «Никто не забудет тот ужасный матч с Германией»

Никто не забудет, что тогда произошло. Тот матч с Германией был настоящим ужасом для нас.
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Ликвидированный преступник был уроженцем села Ачхой-Мартан по имени Зелимхан Мусаев Полиция установила личность напавшего на блокпост в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщило региональное МВД.
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