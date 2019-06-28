Футбол

Футболист Зе Луиш перешел из «Спартака» в «Порту»ТАСС 08:50

Футболист московского "Спартака" Зе Луиш перешел в португальский клуб "Порту". Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.
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«Спартак» продал лучшего бомбардира. Кем теперь атаковать?

Матч ТВ10:11

Трансфер Зе Луиша в «Порту» превысил 10 млн евро

Sport24.ru09:21

Самые любимые легионеры РПЛ: Зе Луиш, Промес, Кришито и другие

Чемпионат11:00

Sport24: «Порту» заплатил «Спартаку» за Зе Луиша более 10 миллионов

Бомбардир.ру10:40

«Спартак» подтвердил трансфер Зе Луиша в «Порту»

Советский спорт08:46

Зе Луиш подпишет контракт с «Порту» на 4 года

Спорт-Экспресс10:32

Андреа Романьоли продолжит карьеру в «Спартаке»

Все про Спорт рувчера в 15:10
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Происшествия

Кадыров выразил соболезнования в связи с гибелью полицейского в Чечне

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным и близким полицейского, погибшего в результате нападения мужчины на контрольно-заградительный пост в Чечне.
Обновлено вчера в 15:10
Происшествия

При пожаре на глубоководном аппарате погибли 14 российских моряков

Четырнадцать российских моряков-подводников погибли в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате.
Обновлено в 09:39
Авто

Появилась первая фотография УАЗ «Патриот» с «автоматом»

По данным UAZ Belgium, производство «Патриота» с автоматической коробкой передач начнется в сентябре 2019 года, в это же время дилеры начнут принимать заказы на новинку.
Обновлено в 01:38
Политика

Филарет обвинил Порошенко в тайных соглашениях с Константинополем

Патриарх неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет (Денисенко) заявил, что бывший украинский президент Петр Порошенко подписал тайные соглашения с Константинопольским патриархатом о передаче монастырей.
Обновлено в 07:33
Армия и оружие

Журналисты ВГТРК попали под минометный обстрел в Донецке

Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в Донецке. Об этом во вторник, 2 июля, сообщил «РИА Новости» корреспондент телерадиокомпании.
Обновлено в 08:39
Политика

Путин поручил увеличить выплаты по уходу за детьми

С 1 января 2020 года пособие по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет будет повышено до величины прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 10:21
Шоу-бизнес

Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон

Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 09:47
Общество

Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска

Обновлено в 08:29
Армия и оружие

В Подмосковье приземлился самолет ВВС США

В Подмосковье для очередного наблюдательного полета в рамках Договора по открытому небу прибыл самолет ВВС США, сообщают СМИ со ссылкой на источник.
Обновлено в 09:30
Армия и оружие

Украинские силовики попытались атаковать позиции ДНР и понесли потери

Обновлено в 09:51
Политика

Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год

Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год, сообщил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
Обновлено в 10:41
Экономика

Росстат считает невозможным точно рассчитать производительность труда

В качестве примера ведомство по своей методике рассчитало индекс производительности труда в базовых несырьевых отраслях РФ за 2018 год.
Обновлено в 04:29
Политика

На «Авито» продают визитку Путина времен его работы в мэрии Ленинграда

Внук бывшего председателя Волгоградской областной думы продает через сервис объявлений «Авито» визитку Владимира Путина.
Обновлено в 10:33
Происшествия

Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве

Обновлено 30 июня в 15:27
Происшествия

Труп выпал из летевшего над Лондоном самолета

Обновлено вчера в 14:26
Политика

Спикер Рады отменил приглашение наблюдателям ПАСЕ на выборы

Спикер Верховной рады Андрей Парубий отменил приглашение наблюдателям ПАСЕ на досрочные парламентские выборы на Украине, которые состоятся 21 июля.
Обновлено в 10:45
Энергетика

Страны ОПЕК+ продлили сделку по сокращению нефтедобычи

Входящие в ОПЕК+ страны подписали решение о продлении сделки по сокращению нефтедобычи на девять месяцев.
Обновлено в 07:45
Политика

Свыше четверти москвичей уверены, что пойдут на выборы в Мосгордуму

Более четверти (28%) москвичей заявили, что точно пойдут на выборы в Московскую городскую думу, что на треть выше явки на прошлых выборах; еще 16% скорее всего примут в них участие, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 07:43
Происшествия

В Петербурге число отравившихся шавермой достигло 53 человек

Число пострадавших от отравления шавермой в Петербурге по данным на 2 июля превысило 50 человек.
Обновлено в 09:41
Происшествия

Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.
Обновлено в 07:50
Технологии

Сервис защиты сайтов Cloudflare сообщил о сбое в работе

У сервиса для защиты сайтов Cloudflare возникли очередные проблемы в работе.
Обновлено в 10:50
Политика

ЦИК Украины зарегистрировал блогера Шария кандидатом на выборах в Раду

Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) зарегистрировала кандидатом в депутаты главу «Партии Шария», известного блогера и журналиста Анатолия Шария, исполнив тем самым постановление Верховного суда Украины, сообщило 2 июля издание Strana.ua.
Обновлено в 08:37
Политика

Вакарчук назвал Крым российским

Лидер партии «Голос» и фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук случайно назвал Крым российским.
Обновлено вчера в 08:12
Происшествия

В Кузбассе опекуны истязали и убили двух детей

В Кемеровской области опекунов, которые истязали и убили двоих детей, приговорили к шестнадцати и пятнадцати годам лишения свободы.
Обновлено в 07:41
Армия и оружие

Второй полет воронежского Ил-112В наметили на 2020 год

Созданный воронежским авиазаводом (ВАСО) самолет Ил-112В совершит второй полет в начале 2020 года.
Обновлено в 04:05
Общество

С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому

С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 07:35
Политика

Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма

Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено вчера в 00:15
Экономика

Экономический рост Грузии оказался под угрозой

Запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией скажется на экономическом росте последней.
Обновлено в 06:39
Экономика

ФАС проверит российский рынок мяса из-за сообщений о росте цен

Федеральная антимонопольная служба проведет проверку российского рынка мяса, сообщил замглавы ведомства Андрей Цыганов, передает «РИА Новости».
Обновлено в 10:09
Армия и оружие

Россия обвинила НАТО в подготовке «цветных революций»

Страны НАТО готовят условия для приведения к власти подконтрольные Западу режимы в ряде стран Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Обновлено в 10:52
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Кабо-вердианский футболист, нападающий московского «Спартака» и сборной Кабо-Верде.
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