Футбол
Футболист Зе Луиш перешел из «Спартака» в «Порту»ТАСС 08:50
Футболист московского "Спартака" Зе Луиш перешел в португальский клуб "Порту". Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.
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Происшествия
Кадыров выразил соболезнования в связи с гибелью полицейского в Чечне
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным и близким полицейского, погибшего в результате нападения мужчины на контрольно-заградительный пост в Чечне.
Обновлено вчера в 15:10
Происшествия
При пожаре на глубоководном аппарате погибли 14 российских моряков
Четырнадцать российских моряков-подводников погибли в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате.
Обновлено в 09:39
Авто
Появилась первая фотография УАЗ «Патриот» с «автоматом»
По данным UAZ Belgium, производство «Патриота» с автоматической коробкой передач начнется в сентябре 2019 года, в это же время дилеры начнут принимать заказы на новинку.
Обновлено в 01:38
Политика
Филарет обвинил Порошенко в тайных соглашениях с Константинополем
Патриарх неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет (Денисенко) заявил, что бывший украинский президент Петр Порошенко подписал тайные соглашения с Константинопольским патриархатом о передаче монастырей.
Обновлено в 07:33
Армия и оружие
Журналисты ВГТРК попали под минометный обстрел в Донецке
Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в Донецке. Об этом во вторник, 2 июля, сообщил «РИА Новости» корреспондент телерадиокомпании.
Обновлено в 08:39
Политика
Путин поручил увеличить выплаты по уходу за детьми
С 1 января 2020 года пособие по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет будет повышено до величины прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 10:21
Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон
Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 09:47
Армия и оружие
В Подмосковье приземлился самолет ВВС США
В Подмосковье для очередного наблюдательного полета в рамках Договора по открытому небу прибыл самолет ВВС США, сообщают СМИ со ссылкой на источник.
Обновлено в 09:30
Армия и оружие
Украинские силовики попытались атаковать позиции ДНР и понесли потери
Обновлено в 09:51
Политика
Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год
Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год, сообщил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
Обновлено в 10:41
Экономика
Росстат считает невозможным точно рассчитать производительность труда
В качестве примера ведомство по своей методике рассчитало индекс производительности труда в базовых несырьевых отраслях РФ за 2018 год.
Обновлено в 04:29
Политика
На «Авито» продают визитку Путина времен его работы в мэрии Ленинграда
Внук бывшего председателя Волгоградской областной думы продает через сервис объявлений «Авито» визитку Владимира Путина.
Обновлено в 10:33
Происшествия
Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве
Обновлено 30 июня в 15:27
Происшествия
Труп выпал из летевшего над Лондоном самолета
Обновлено вчера в 14:26
Политика
Спикер Рады отменил приглашение наблюдателям ПАСЕ на выборы
Спикер Верховной рады Андрей Парубий отменил приглашение наблюдателям ПАСЕ на досрочные парламентские выборы на Украине, которые состоятся 21 июля.
Обновлено в 10:45
Энергетика
Страны ОПЕК+ продлили сделку по сокращению нефтедобычи
Входящие в ОПЕК+ страны подписали решение о продлении сделки по сокращению нефтедобычи на девять месяцев.
Обновлено в 07:45
Политика
Свыше четверти москвичей уверены, что пойдут на выборы в Мосгордуму
Более четверти (28%) москвичей заявили, что точно пойдут на выборы в Московскую городскую думу, что на треть выше явки на прошлых выборах; еще 16% скорее всего примут в них участие, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 07:43
Происшествия
В Петербурге число отравившихся шавермой достигло 53 человек
Число пострадавших от отравления шавермой в Петербурге по данным на 2 июля превысило 50 человек.
Обновлено в 09:41
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.
Обновлено в 07:50
Технологии
Сервис защиты сайтов Cloudflare сообщил о сбое в работе
У сервиса для защиты сайтов Cloudflare возникли очередные проблемы в работе.
Обновлено в 10:50
Политика
ЦИК Украины зарегистрировал блогера Шария кандидатом на выборах в Раду
Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) зарегистрировала кандидатом в депутаты главу «Партии Шария», известного блогера и журналиста Анатолия Шария, исполнив тем самым постановление Верховного суда Украины, сообщило 2 июля издание Strana.ua.
Обновлено в 08:37
Политика
Вакарчук назвал Крым российским
Лидер партии «Голос» и фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук случайно назвал Крым российским.
Обновлено вчера в 08:12
Происшествия
В Кузбассе опекуны истязали и убили двух детей
В Кемеровской области опекунов, которые истязали и убили двоих детей, приговорили к шестнадцати и пятнадцати годам лишения свободы.
Обновлено в 07:41
Армия и оружие
Второй полет воронежского Ил-112В наметили на 2020 год
Созданный воронежским авиазаводом (ВАСО) самолет Ил-112В совершит второй полет в начале 2020 года.
Обновлено в 04:05
Общество
С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому
С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 07:35
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено вчера в 00:15
Экономика
Экономический рост Грузии оказался под угрозой
Запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией скажется на экономическом росте последней.
Обновлено в 06:39
Экономика
ФАС проверит российский рынок мяса из-за сообщений о росте цен
Федеральная антимонопольная служба проведет проверку российского рынка мяса, сообщил замглавы ведомства Андрей Цыганов, передает «РИА Новости».
Обновлено в 10:09
Армия и оружие
Россия обвинила НАТО в подготовке «цветных революций»
Страны НАТО готовят условия для приведения к власти подконтрольные Западу режимы в ряде стран Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Обновлено в 10:52