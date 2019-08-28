Московский футбольный клуб «Локомотив» приобрел полузащитника миланского «Интера» и сборной Португалии Жоау Мариу. Об этом сообщается на сайте столичного клуба.

Футболист Жоау Мариу перешел из «Интера» в «Локомотив»

Политика Компания «Укрэнерго» подала иск против РФ из-за потери активов в Крыму Украинская компания «Укрэнерго» передала в арбитражный суд требования в споре с Россией из-за утраченных активов в Крыму.

Политика Президент Грузии назвала условия диалога с Россией Напомнив, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет, Зурабишвили отметила, что возобновлению контактов должно предшествовать осознание произошедших изменений в позиции Москвы по отношению к Тбилиси.

Политика Суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи 19 июля Подольский районный суд Киева отказался освободить Вышинского из-под ареста под личное поручительство и продлил арест до 19 сентября.

Политика Волкер: США удовлетворены работой «нормандского формата» Вашингтон готов к новым форматам встреч по урегулированию ситуации на Донбассе, сообщил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью телеканалу "Прямой".

Происшествия Под завалами здания в Новосибирске нашли второго погибшего Второй погибший рабочий найден на месте обрушения реконструируемого здания в Новосибирске, сообщил «Интерфакс» со ссылкой МЧС РФ.

Шоу-бизнес Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет Российский актер Эммануил Виторган в возрасте 79-лет в очередной раз стал отцом. Об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.

Технологии РЖД продемонстрировали беспилотный поезд «Ласточка» Специалисты Российских железных дорог (РЖД) продемонстрировали новый беспилотный поезд «Ласточка», сообщается на официальном сайте РЖД.

Общество Для российских учителей разработали нормы поведения в социальных сетях Специалисты Минпросвещения совместно с общероссийским профсоюзом работников образования разработали регламентированные нормы поведения для педагогов в социальных сетях, сообщает 27 августа газета «Известия».

Авто На МАКС показали VIP-вертолет в стиле Aurus Холдинг «Вертолеты России», входящий в госкорпорацию «Ростех», представил на авиасалоне МАКС-2019 вертолет «Ансат» с салоном высокой комфортности, выполненном в стилистике бренда Aurus.

Политика Обмен заключенными между Россией и Украиной перенесли 22 августа украинские СМИ со ссылкой на осведомленных о переговорах об обмене юристов писали, что обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной будет проходить 28 и 29 августа.

Финансы Фондовый рынок Китая закрылся в минусе Давление на рынки оказало негативное закрытие фондового рынка США, а также возобновившиеся опасения относительно сохранения инверсии доходности государственных облигаций США, которая обычно приводила к рецессии.

Происшествия Глава ФБК Жданов стал фигурантом уголовного дела Федеральная служба судебных приставов сообщила о возбуждениив отношении незарегистрированного кандидата в Мосгордуму и директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова уголовного дела из-за неисполнения решения суда.

Происшествия Жителей Ростовской области подозревают в использовании рабского труда Двоих жителей Ростовской области подозревают в использовании рабского труда, возбуждено уголовное дело.

Политика Джонсон объявил о приостановке работы парламента Великобритании Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о приостановке работы парламента страны до 14 октября.

Религия Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.

Экономика Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.

Общество Москвичам повысили минимальную пенсию С 1 сентября увеличится городской социальный стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Культура Пермский оперный театр угрожает коллективу Курентзиса уголовным делом Пермский театр оперы и балета угрожает коллективу своего бывшего худрука Теодора Курентзиса — MusicAeterna.

Происшествия В крови девяти отравившихся маслом в Ульяновской области нашли токсин Анализы подтвердили наличие токсина у девяти жителей Ульяновской области, которые были госпитализированы с подозрением на отравление подсолнечным маслом.

Политика Посольство России ответило на новое заявление сенатора США о визе Российское посольство в Вашингтоне прокомментировало заявление второго американского сенатора-демократа Криса Мёрфи об отказе в получении российской визы.

Здоровье В Нижнем Тагиле два хирурга передумали увольняться из больницы Ранее заявление забрал ещё один хирург. Напомним, всего о своём решении уволиться заявили шестеро сотрудников больницы.