Футбол
РБКФутболист Жоау Мариу перешел из «Интера» в «Локомотив»
Московский футбольный клуб «Локомотив» приобрел полузащитника миланского «Интера» и сборной Португалии Жоау Мариу. Об этом сообщается на сайте столичного клуба.
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Жоау Мариу в майке «Я не глорихантер» и яркое шоу у паровоза. Фото с презентации
Чемпионатвчера в 15:58
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 05:53, Вашингтон
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Президент Грузии назвала условия диалога с Россией
Напомнив, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет, Зурабишвили отметила, что возобновлению контактов должно предшествовать осознание произошедших изменений в позиции Москвы по отношению к Тбилиси.
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Суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи
19 июля Подольский районный суд Киева отказался освободить Вышинского из-под ареста под личное поручительство и продлил арест до 19 сентября.
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Волкер: США удовлетворены работой «нормандского формата»
Вашингтон готов к новым форматам встреч по урегулированию ситуации на Донбассе, сообщил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью телеканалу "Прямой".
ИА Новороссия 26 августа в 13:41
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Forbes назвал самые богатые семьи России
Вести.Ru 04:55
Происшествия
Под завалами здания в Новосибирске нашли второго погибшего
Второй погибший рабочий найден на месте обрушения реконструируемого здания в Новосибирске, сообщил «Интерфакс» со ссылкой МЧС РФ.
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Газета.Ru 04:35
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Специалисты Российских железных дорог (РЖД) продемонстрировали новый беспилотный поезд «Ласточка», сообщается на официальном сайте РЖД.
Вечерняя Москва 05:02
Происшествия
Адвокат изложил версию подозреваемых в изнасиловании девушки в Анапе
РИА Новости вчера в 17:59
Общество
Для российских учителей разработали нормы поведения в социальных сетях
Специалисты Минпросвещения совместно с общероссийским профсоюзом работников образования разработали регламентированные нормы поведения для педагогов в социальных сетях, сообщает 27 августа газета «Известия».
REGNUM вчера в 16:54
Здоровье
Названы пять неоправданных утверждений о сладком
Медики назвали пять неоправданных утверждений, касающиеся сладкого.
Актуальные Новости 03:50
Авто
На МАКС показали VIP-вертолет в стиле Aurus
Холдинг «Вертолеты России», входящий в госкорпорацию «Ростех», представил на авиасалоне МАКС-2019 вертолет «Ансат» с салоном высокой комфортности, выполненном в стилистике бренда Aurus.
Мойка78 вчера в 10:42
Политика
Обмен заключенными между Россией и Украиной перенесли
22 августа украинские СМИ со ссылкой на осведомленных о переговорах об обмене юристов писали, что обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной будет проходить 28 и 29 августа.
Lenta.ru 03:04
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Ева Лонгория снимет байопик о производителе чипсов
РИА Новости вчера в 06:02
Происшествия
Два человека погибли при пожаре на заводе в Нижнем Новгороде
Российская газета 02:54
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На юге Приморья остановлено движение поездов из-за размыва путей
RT на русском 04:16
Финансы
Фондовый рынок Китая закрылся в минусе
Давление на рынки оказало негативное закрытие фондового рынка США, а также возобновившиеся опасения относительно сохранения инверсии доходности государственных облигаций США, которая обычно приводила к рецессии.
Finam.Ru 04:36
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Глава ФБК Жданов стал фигурантом уголовного дела
Федеральная служба судебных приставов сообщила о возбуждениив отношении незарегистрированного кандидата в Мосгордуму и директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова уголовного дела из-за неисполнения решения суда.
Интерфакс 05:20
Происшествия
Жителей Ростовской области подозревают в использовании рабского труда
Двоих жителей Ростовской области подозревают в использовании рабского труда, возбуждено уголовное дело.
ТАСС 05:11
Политика
В ФСБ сообщили об увеличении потока украинцев в Крым
ТАСС вчера в 23:13
Политика
Джонсон объявил о приостановке работы парламента Великобритании
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о приостановке работы парламента страны до 14 октября.
RT на русском 05:43
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
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Робот «Федор» попросил прощения за задержку стыковки «Союза»
Давыдов.Индекс вчера в 05:00
Экономика
Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала
Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
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С 1 сентября увеличится городской социальный стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
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Культура
Пермский оперный театр угрожает коллективу Курентзиса уголовным делом
Пермский театр оперы и балета угрожает коллективу своего бывшего худрука Теодора Курентзиса — MusicAeterna.
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В крови девяти отравившихся маслом в Ульяновской области нашли токсин
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Газета.Ru 03:54
Политика
Посольство России ответило на новое заявление сенатора США о визе
Российское посольство в Вашингтоне прокомментировало заявление второго американского сенатора-демократа Криса Мёрфи об отказе в получении российской визы.
RT на русском вчера в 20:58
Здоровье
В Нижнем Тагиле два хирурга передумали увольняться из больницы
Ранее заявление забрал ещё один хирург. Напомним, всего о своём решении уволиться заявили шестеро сотрудников больницы.
REGNUM вчера в 06:47
Политика
Помпео подтвердил планы США по возвращению России в G8
В свою очередь, газета The Guardian со ссылкой на источники в дипломатических кругах, сообщала, что президент США поссорился с лидерами стран «Большой семерки», выступая за возвращение России в клуб.
Парламентская газета 01:22