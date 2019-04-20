Футбол

Футболист «Ювентуса» Манджукич выбыл до конца сезона из-за травмыRT на русском 10:19

Нападающий туринского «Ювентуса» Марио Манджукич пропустит остаток сезона из-за травмы.
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Футболист «Ювентуса» Манджукич выбыл до конца сезона из-за травмы

RT на русском10:19

Аллегри назвал сроки восстановления Кьеллини, Дибалы и Манджукича

Бомбардир.ру05:25

Манджукич выбыл из строя до конца сезона

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«Ювентус» потерял нападающего до конца сезона

Sportbox.RU04:35

Манджукич в нынешнем сезоне не сыграет за «Ювентус»

Sport24.ru07:46

Манджукич и Перин выбыли до конца сезона, Дибала пропустит 20 дней, Дуглас Коста – 10

Sports.ru04:56
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Полицейские устроили драку в московском баре

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Напоминаем, что после дебатов, проигранных Порошенко вчистую, главным аргументом уходящего президента Украины против Зеленского стало употребление последним термина «повстанцы» в отношении ополченцев ДНР и ЛНР.
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Электроснабжение восстановили в Ленинском районе Подмосковья

Как сообщало Минэнерго РФ, в субботу без электроснабжения из-за данной аварии остались бытовые потребители восьми населенных пунктов в Ленинском районе и части города Видное (около 123 тыс. человек).
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Во время попытки силовиков скрытно проникнуть на территорию Донецкой народной республики в окрестностях поселка Октябрь погибла 23-летняя санинструктор, младший сержант ДНР Лилия Эгалегердиева.
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В 136 раз хотят увеличить плату за подключение к электросетям в России

Государственный холдинг «Россети» предложил увеличить тарифы за подключение к электросетям в 136 раз – с 550 рублей (именно столько платит обычный потребитель) до 5 тысяч рублей за каждый киловатт.
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На следующей неделе в Москве ожидается потепление до 25 градусов

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Происшествия

Двое подростков ранены при стрельбе в Москве

Мужчина открыл огонь из окна своей квартиры на северо-западе Москвы и ранил двоих подростков.
Обновлено в 09:34
Происшествия

В Петербурге членов «Весны» задержали за акцию против военного призыва

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Происшествия

Протестующие в Париже начали поджигать машины

Машины в районе бульвара Жюля Ферри поджигают одетые в черное хулиганы, сторонники так называемого движения "Черный блок".
Обновлено в 09:31
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В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения

Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
Обновлено в 09:43
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Из-за пожаров в Забайкалье пострадали более 400 человек

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Политика

Лукашенко: война научила белорусов держать порох сухим

По словам Лукашенко, события военных лет научили белорусов «порох держать сухим».
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Общество

Медведева отреагировала на отписку Загитовой в соцсети

Обновлено в 08:42
Авто

Хардкорный пикап Ford F-150 Raptor показал Кен Блок

Стоит отметить, что SVC Offroad не в первый раз дорабатывает Ford F-150 Raptor для Блока.
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Транспорт

Без ошибок: ГИБДД меняет условия сдачи экзамена на права

При сдаче теоретической части экзамена ГИБДД исключает право на ошибку.
Обновлено 18 апреля в 22:30
Армия и оружие

Беспилотник для разведки в радиусе 100 километров создали в России

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CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме

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Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»

Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
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Мальчик получил ранения головы и шеи Санкт-Петербург, 20 апреля. Минувшей ночью в полицию Петербурга обратился гражданин Таджикистана.
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В Зеленограде автомобиль сбил ребенка

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Сын Аллы Пугачевой: «У мамы был последний концерт»

«Дети очень переживали, ведь они никогда не были у мамы на концерте», — рассказал подписчикам муж Примадонны Максим Галкин.
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Депутат назвал версию попадания 9,5 т кокаина на сухогруз с россиянами

Груз с 9,5 т кокаина на судно с российскими моряками, по версии защиты, подняли на борт после угроз в адрес экипажа, рассказал РБК депутат Госдумы от Мурманской области Алексей Веллер, который в пятницу посетил арестованных россиян в тюрьме на острове Сантьяго.
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Происшествия

В США осуждены супруги, державшие в неволе 13 своих детей

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В Забайкалье возбуждены уголовные дела из-за неосторожного обращения с огнем после того, как регион охватили пожары.
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Чеченец, обвиняемый в убийстве военных, оправдан присяжными

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Рыбаки в США поймали огромную рыбу-меч весом 340 килограмм

Около берегов Флориды рыбаки выловили огромную рыбу-меч весом более 340 кг, пишут «Известия».
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Боярский считает, что Семак должен возглавить сборную России

Боярский верит в настрой Сергея Семака, что тот сможет мобилизовать команду.
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Массимилиано Аллегри
Итальянский футболист
Итальянский футболист и футбольный тренер. Является главным тренером туринского «Ювентуса». Будучи футболистом выступал на позиции полузащитника. Действовал в средней линии, также запомнился как яркий и неординарный исполнитель.
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Марио Манджукич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, нападающий итальянского клуба «Ювентус». В составе сборной Хорватии принимал участие в двух чемпионатах Европы и двух чемпионатах мира. Серебряный призёр чемпионата мира 2018 года.
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