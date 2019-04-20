Футбол
Футболист «Ювентуса» Манджукич выбыл до конца сезона из-за травмыRT на русском 10:19
Нападающий туринского «Ювентуса» Марио Манджукич пропустит остаток сезона из-за травмы.
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Происшествия
Полицейские устроили драку в московском баре
Обновлено в 08:42
Политика
Порошенко назвал ополченцев Донбасса «повстанцами»
Напоминаем, что после дебатов, проигранных Порошенко вчистую, главным аргументом уходящего президента Украины против Зеленского стало употребление последним термина «повстанцы» в отношении ополченцев ДНР и ЛНР.
Обновлено в 09:06
Хоккей
ЦСКА победил «Авангард» в финале Кубка Гагарина
Московский ЦСКА одержал победу над омским «Авангардом» в четвёртом матче серии финала Кубка Гагарина.
Обновлено вчера в 15:54
Происшествия
Электроснабжение восстановили в Ленинском районе Подмосковья
Как сообщало Минэнерго РФ, в субботу без электроснабжения из-за данной аварии остались бытовые потребители восьми населенных пунктов в Ленинском районе и части города Видное (около 123 тыс. человек).
Обновлено в 07:11
Армия и оружие
В ДНР 23-летняя ополченка пожертвовала собой во время атаки ВСУ
Во время попытки силовиков скрытно проникнуть на территорию Донецкой народной республики в окрестностях поселка Октябрь погибла 23-летняя санинструктор, младший сержант ДНР Лилия Эгалегердиева.
Обновлено в 10:31
Экономика
В 136 раз хотят увеличить плату за подключение к электросетям в России
Государственный холдинг «Россети» предложил увеличить тарифы за подключение к электросетям в 136 раз – с 550 рублей (именно столько платит обычный потребитель) до 5 тысяч рублей за каждый киловатт.
Обновлено вчера в 18:59
Общество
На следующей неделе в Москве ожидается потепление до 25 градусов
Обновлено вчера в 09:00
Происшествия
Двое подростков ранены при стрельбе в Москве
Мужчина открыл огонь из окна своей квартиры на северо-западе Москвы и ранил двоих подростков.
Обновлено в 09:34
Происшествия
В Петербурге членов «Весны» задержали за акцию против военного призыва
Молодые люди устроили у военкомата на Воскресенской набережной акцию против военного призыва.
Обновлено в 08:41
Происшествия
Протестующие в Париже начали поджигать машины
Машины в районе бульвара Жюля Ферри поджигают одетые в черное хулиганы, сторонники так называемого движения "Черный блок".
Обновлено в 09:31
Общество
В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения
Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
Обновлено в 09:43
Происшествия
Из-за пожаров в Забайкалье пострадали более 400 человек
Обновлено в 09:49
Политика
Лукашенко: война научила белорусов держать порох сухим
По словам Лукашенко, события военных лет научили белорусов «порох держать сухим».
Обновлено в 09:25
Общество
Медведева отреагировала на отписку Загитовой в соцсети
Обновлено в 08:42
Авто
Хардкорный пикап Ford F-150 Raptor показал Кен Блок
Стоит отметить, что SVC Offroad не в первый раз дорабатывает Ford F-150 Raptor для Блока.
Обновлено в 10:00
Транспорт
Без ошибок: ГИБДД меняет условия сдачи экзамена на права
При сдаче теоретической части экзамена ГИБДД исключает право на ошибку.
Обновлено 18 апреля в 22:30
Происшествия
CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме
Обновлено в 10:12
Экономика
Депутат Тюменской облдумы получает в месяц 2,8 тыс. рублей
В Тюменской областной думе депутат Алексей Аносов задекларировал в 2018 году 34,4 тыс. рублей доходов.
Обновлено в 07:43
Политика
Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»
Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
Обновлено в 08:27
Происшествия
В Петербурге пьяные школьницы порезали ножом 10-летнего ребенка
Мальчик получил ранения головы и шеи Санкт-Петербург, 20 апреля. Минувшей ночью в полицию Петербурга обратился гражданин Таджикистана.
Обновлено в 08:49
Происшествия
В Зеленограде автомобиль сбил ребенка
Обновлено в 07:43
Шоу-бизнес
Сын Аллы Пугачевой: «У мамы был последний концерт»
«Дети очень переживали, ведь они никогда не были у мамы на концерте», — рассказал подписчикам муж Примадонны Максим Галкин.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Депутат назвал версию попадания 9,5 т кокаина на сухогруз с россиянами
Груз с 9,5 т кокаина на судно с российскими моряками, по версии защиты, подняли на борт после угроз в адрес экипажа, рассказал РБК депутат Госдумы от Мурманской области Алексей Веллер, который в пятницу посетил арестованных россиян в тюрьме на острове Сантьяго.
Обновлено в 04:56
Происшествия
По факту пожаров в Забайкалье возбудили уголовные дела
В Забайкалье возбуждены уголовные дела из-за неосторожного обращения с огнем после того, как регион охватили пожары.
Обновлено в 09:35
Футбол
«Зенит» выйдет на игру против «Краснодара» в белом
Обновлено в 06:24
Происшествия
Рыбаки в США поймали огромную рыбу-меч весом 340 килограмм
Около берегов Флориды рыбаки выловили огромную рыбу-меч весом более 340 кг, пишут «Известия».
Обновлено в 03:24
Футбол
Боярский считает, что Семак должен возглавить сборную России
Боярский верит в настрой Сергея Семака, что тот сможет мобилизовать команду.
Обновлено в 08:44