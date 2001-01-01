Футбол

Футболист «Ювентуса» Кин перешел в «Эвертон»ТАСС 08:54

Нападающий итальянского футбольного клуба "Ювентус" Мойзе Кин перешел в английский "Эвертон". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу "Эвертона". Контракт с 19-летним итальянцем рассчитан на пять лет.
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