Футбол
Футболист «Ювентуса» Кин перешел в «Эвертон»ТАСС 08:54
Нападающий итальянского футбольного клуба "Ювентус" Мойзе Кин перешел в английский "Эвертон". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу "Эвертона". Контракт с 19-летним итальянцем рассчитан на пять лет.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 10:32, Ашберн
Происшествия
«ОВД-Инфо»: на акции 3 августа задержали 1001 человека
Обновлено в 07:55
Экономика
Закон о страховании жилья от ЧС в России вступил в силу
4 августа вступил в силу закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций.
Обновлено в 02:34
Шоу-бизнес
Ирина Хакамада с мужем и дочерью отправились на отдых во Францию
Ирина Хакамада объявила в «Инстаграме» о начале летних каникул с семьей – втроем они полетели на фешенебельный курорт во Франции.
Обновлено в 09:37
Культура
В Рязани впервые прошёл фестиваль прикладного творчества «Шили-были»
В субботу, 3 августа, в Рязани состоялся праздник прикладного творчества «Шили-были».
Обновлено в 02:33
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено в 09:01
Происшествия
Число жертв стрельбы в ТЦ в Техасе увеличилось до 19 человек
Обновлено вчера в 17:44
Политика
Кличко покинул Украину вслед за Порошенко
Ранее Украину покинул предыдущий президент Петр Порошенко — 28 июля он с семьей уехал на отдых за границу.
Обновлено в 08:06
Наука
Обнаружены четыре указывающих на развитие рака гена
Американские специалисты определили основные причины дисфункции гена, который полностью защищает организм человека от появления злокачественных раковых клеток.
Обновлено вчера в 05:46
Общество
Москва стала лидером по психотическим расстройствам
Наибольшее количество больных с диагнозом "психическое расстройство", поставленным в 2018 году по причине алкоголизма, выявлено в Москве, Пермском крае, Челябинской и Московской областях.
Обновлено в 07:01
Общество
В Госдуме заявили о риске для 15 млн россиян остаться без работы
В будущем до 15 млн россиян могут лишиться работы, которая не требует серьезной квалификации, так как их профессии вымирают из-за автоматизации.
Обновлено в 08:37
Футбол
«Рубин» сыграет с ЦСКА в рубиновой форме
Обновлено в 04:04
Политика
Помпео заявил о необходимости возвращения Крыма Украине
Американский госсекретарь Майк Помпео в ходе разговора в неправительственной организации «Экономический клуб Вашингтона» заявил, что Крым должен вернуться в состав Украины.
Обновлено в 10:14
Здоровье
Как избавиться от отечности ног, рассказали эксперты
Эксперты дали пять советов по избавлению от этой проблемы.
Обновлено в 02:07
Футбол
«Нижний Новгород» может уволить Черышева с поста главного тренера
Как стало известно «Чемпионату», руководство «Нижнего Новгорода» может уволить Дмитрия Черышева с должности главного тренера за неудачный старт команды в сезоне-2019/20.
Обновлено в 07:59
Общество
В Гидрометцентре объяснили погодные аномалии в Москве
Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова прокомментировала RT ситуацию с погодными аномалиями в Москве.
Обновлено в 09:35
Космос
Зонд Juno получил новые снимки Большого красного пятна Юпитера
Большое красное пятно, по мнению современных историков, впервые обнаружил астроном Джованни Кассини в 1665 году.
Обновлено 02 августа в 06:56
Происшествия
В Баку загорелся крупнейший торговый центр «Садарак»
Пожар вспыхнул на территории крупнейшего торгового центра "Садарак" в Баку, сообщает в воскресенье пресс-служба МЧС Азербайджана.
Обновлено в 09:50
Происшествия
В Ленинградской области нашли тело мужчины, скованного наручниками
Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения в Ленинградской области тела мужчины, руки и ноги которого были скованы наручниками, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Обновлено в 08:20
Общество
Провокатор призывал в Сети похищать и убивать детей силовиков
Провокатор под ником Макс Стеклов призывал в Twitter мстить силовикам, охранявшим порядок в Москве во время несанкционированной акции 27 июля, убивая их детей.
Обновлено в 07:30
Происшествия
В ДТП в Екатеринбурге на улице Малышева погибли два человека
В Екатеринбурге из-за дорожно-транспортного происшествия на улице Малышева погибли два человека.
Обновлено в 00:08
Происшествия
Француз Франки Запата пересек Ла-Манш на летающей «реактивной доске»
Франки Запата, создатель Flyboard, «летающей доски» с реактивным мотором, который запомнился полётом на параде 14 июля над Елисейскими полями, сумел со второй попытки пересечь Ла-Манш.
Обновлено в 02:49
Происшествия
Пропавшую четыре дня назад под Волгоградом девочку нашли живой
Под Волгоградом нашли девочку, которую со среды разыскивали в Михайловском районе Волгоградской области.
Обновлено в 09:28
Футбол
Фанаты «Зенита» подрались с ОМОНом на матче против «Краснодара»
Столкновение ОМОНа с болельщиками произошло во время матча четвертого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром» в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 19:15
Происшествия
Скончался идеолог режима «красных кхмеров» в Камбодже Нуон Чеа
Нуон Чеа, один из лидеров режима «красных кхмеров» в Камбодже и ближайший соратник Пол Пота, скончался в тюрьме, где отбывал пожизненный срок.
Обновлено в 09:14
Политика
Супруга Башара Асада сообщила, что поборола рак
Супруга сирийского лидера Башара Асада Асма сообщила, что в результате лечения ей удалось победить рак.
Обновлено в 09:31
Происшествия
Легковушка и автобус загорелись после столкновения под Владимиром
Легковой автомобиль столкнулся со стоявшим на обочине рейсовым автобусом, после чего оба загорелись.
Обновлено в 07:58
Спорт
Сборная РФ установила рекорд прохождения трассы «Танкового биатлона»
Начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил РФ генерал-полковник Иван Бувальцев рассказал, что на международном конкурсе «Танковый биатлон-2019» российская сборная выполнила поставленную задачу за рекордное время — 18 мин. 55 сек.
Обновлено в 08:46
Здоровье
Медики назвали способы самолечения, которые опасней самих заболеваний
Медики рассказали, какие народные способы самолечения представляют большую опасность, нежели само заболевание.
Обновлено в 07:14