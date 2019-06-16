Яя Туре прилетел в Китай для подписания контракта с «Циндао Хайню»Sport24.ru вчера в 23:58

Бывший полузащитник «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре продолжит карьеру в чемпионате Китая. 36-летний ивуариец прибыл в Поднебесную для подписания контракта с клубом «Циндао Хайню», который выступает во второй по значимости лиге Китая, сообщает Sportscenter.

Яя Туре прилетел в Китай для подписания контракта с «Циндао Хайню»

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