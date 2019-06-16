Футбол
Яя Туре прилетел в Китай для подписания контракта с «Циндао Хайню»Sport24.ru вчера в 23:58
Бывший полузащитник «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре продолжит карьеру в чемпионате Китая. 36-летний ивуариец прибыл в Поднебесную для подписания контракта с клубом «Циндао Хайню», который выступает во второй по значимости лиге Китая, сообщает Sportscenter.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 04:01, Вашингтон
Политика
Зеленский пробежал через фонтан в Мариуполе
Обновлено в 03:38
Баскетбол
Лавар Болл отреагировал на обмен сына из «Лейкерс» в «Нью-Орлеан»
Лавар Болл, отец баскетболиста Лонзо Болла, отреагировал на информацию об обмене его сына из «Лос-Анджелес Лейкерс» в «Нью-Орлеан Пеликанс».
Обновлено в 03:10
Теннис
Каролина Возняцки вышла замуж за экс-баскетболиста Дэвида Ли
Экс-первая ракетка мира датская теннисистка Каролина Возняцки в субботу вышла замуж за бывшего баскетболиста американца Дэвида Ли, сообщает People.com.
Обновлено вчера в 18:43
Происшествия
Дело об убийстве в Чемодановке передано в центральный аппарат СК
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин передал расследование дела об убийстве жителя Чемодановки в Пензенской области в Главное следственное управление СК.
Обновлено вчера в 05:38
Религия
Православные христиане отмечают День Святой Троицы
Православные христиане отмечают один из важнейших для верующих праздников – День Святой Троицы или Пятидесятницу.
Обновлено в 01:56
Общество
Учёные выяснили оптимальную для красоты продолжительность сна
Обновлено вчера в 21:14
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Гаджеты
Появились качественные изображения iPhone XR 2019
Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) на своей страничке в Twitter опубликовал рендеры грядущего iPhone XR 2019 года.
Обновлено вчера в 06:36
Политика
Теперь при въезде на Украину крымчанам придется проходить опрос, который придумали киевские чиновники
Целью станет выяснение причин, по которым крымчане едут на Украину.
Обновлено в 03:58
Общество
Стала известна судьба переданного семье Алибасова кота-самозванца
Кот, которого неизвестные передали семье Бари Алибасова под видом потерявшегося питомца Чучи, сейчас живет у поклонницы группы «На-На», рассказал 15 июня пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин.
Обновлено вчера в 15:15
Финансы
Российские банки снижают ставки по ипотеке после снижения ставки ЦБ
Ряд россйиских банков принял решение о снижении ставок по ипотеке на фоне решения Банка России о снижении ключевой ставки, передаёт 14 июня ТАСС.
Обновлено 14 июня в 13:52
Шоу-бизнес
Наталья Андрейченко закрыла собственную частную школу
Обновлено в 03:55
Происшествия
Два легкомоторных самолета столкнулись в Новой Зеландии
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия
В центре Киева произошел мощный взрыв
Обновлено вчера в 18:44
Происшествия
Сын хоккеиста Максима Соколова убил мать и пытался покончить с собой
Обновлено 13 июня в 12:05
Гаджеты
На Эльбрус 801-РС запустили Morrowind
В Instargam «Музея Яндекса» опубликовали видео, которое демонстрирует запуск игры The Elder Scrolls III: Morrowind на PC с российским процессором «Эльбрус».
Обновлено вчера в 09:15
Авто
Когда появятся шины, которые нельзя спустить?
Сегодня ряд компаний заявили, что разрабатывают модели безвоздушных шин именно для легковых машин.
Обновлено в 02:05
Единоборства
Бриедис победил нокаутом Гловацкого в полуфинале WBSS
Обновлено вчера в 18:05
Футбол
Недвед ведёт переговоры по возможным трансферам Погба и де Лигта
По сведениям итальянских СМИ, вице-президент туринского «Ювентуса» Павел Недвед уехал в Монте-Карло для проведения переговоров с известным агентом Мино Райолой по возможным трансферам французского хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба и голландского защитника «Аякса» Матейса де Лигта.
Обновлено в 00:20
Общество
В Москве пройдет митинг за «справедливость для всех»
Согласованный с городскими властями митинг под лозунгом "Закон и справедливость для всех" пройдет в центре Москвы в воскресенье.
Обновлено вчера в 17:24
Армия и оружие
В ДНР сообщили о подготовке Киевом возможной провокации
В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили о подготовке Киевом возможной вооружённой провокации для срыва соглашения о перемирии в Донбассе, которое планируется рассмотреть на встрече контактной группы в Минске 19 июня.
Обновлено в 02:13
Происшествия
Появилось видео с места ДТП с восемью погибшими под Воронежем
В Сети появились первое видео с места крупной аварии под Воронежем, в которой погибли восемь человек.
Обновлено в 03:50
Общество
Желавших уехать в Канаду россиян переселят
Жителей города Киселевска в Кемеровской области, которые просили убежища в Канаде из-за частых подземных пожаров и плохой экологии, переселят, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:36
Происшествия
На Украине ликвидировали незаконные врезки в нефтепровод «Дружба»
Обновлено вчера в 16:32
Технологии
Видео с ответом робота на издевательства людей появилось в Сети
Обновлено вчера в 12:13
Политика
Дату ввода войск в 1968 году в Чехии хотят объявить днём памяти
Депутаты чешского парламента выступили с инициативой объявить 21 августа Памятным днём жертв вторжения в Чехословакию войск стран Варшавского договора в 1968 году.
Обновлено вчера в 21:22