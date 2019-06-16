Футбол
Футболист Яя Туре перебрался в КитайГазета.Ru 01:38
Экс-хавбек "Барселоны", "Манчестер Сити" и сборной Кот-д'Ивуара Яя Туре подписывает контракт с клубом "Циндао Хайню" второго дивизиона чемпионата Китая.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 05:26, Ашберн
Происшествия
В больнице оценили состояние Бари Алибасова
Обновлено в 05:22
Армия и оружие
В США оценили шансы истребителя F-15C против российского Су-57
Американский истребитель F-15C Eagle долгое время считался одним из самых лучших самолетов, однако для противостояния современным истребителям типа Су-57 ему нужна серьезная модернизация, пишет The National Interest.
Обновлено в 00:59
Происшествия
Пьяные пассажиры устроили дебош в аэропорту Новокузнецка
Обновлено в 03:24
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области
Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
Обновлено вчера в 15:33
Происшествия
Спортсмен из Мурманска погиб в горах Крыма
Обновлено в 04:39
Общество
Названа средняя стоимость банкета на школьный выпускной в Петербурге
В Петербурге банкет на выпускной обойдется в 53,2 тыс. рублей, то есть дешевле, чем в Москве, но дороже, чем в среднем по стране.
Обновлено в 05:08
Наука
В Австралии обнаружена окаменелость гигантского трилобита
Окаменелость крупного членистоногого из давно вымершей группы морских существ, называемых трилобитами, были найдены на острове Кенгуру (Южная Австралия), сообщается на сайте Университета Аделаиды.
Обновлено 14 июня в 07:23
Общество
Медведев поздравил российских медиков с профессиональным праздником
Российских медиков поздравил с Днём медицинского работника председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.
Обновлено в 04:41
Армия и оружие
Израиль вывел из строя сирийские системы ПВО
Накануне днём израильская сторона заявила о том, что, во время нанесения ударов по сирийской провинции Тель аль-Хара, Израиль использовал свои средства РЭБ, с целью создать помехи в работе сирийских систем ПВО.
Обновлено вчера в 02:10
Политика
Зеленский искупался в фонтане вместе с охраной и жителями Мариуполя
Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь искупался в фонтане.
Обновлено вчера в 17:01
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 9 впервые упал в цене
Китайский смартфон Xiaomi Mi 9, официальная презентация которого состоялась несколько месяцев тому назад, впервые с момента старта продаж упал в цене.
Обновлено в 02:34
Происшествия
У пассажирского поезда Брянск-Москва на ходу отцепился вагон
У пассажирского поезда в Москву вчера при отправлении со станции Брянск - Орловский отцепился вагон.
Обновлено в 05:03
Общество
В Москве пройдет митинг за «справедливость для всех»
Согласованный с городскими властями митинг под лозунгом "Закон и справедливость для всех" пройдет в центре Москвы в воскресенье.
Обновлено вчера в 17:24
Религия
Православные отмечают Святую Троицу. Что категорически нельзя делать в этот день
Обновлено в 01:10
Происшествия
Дело о поставке контрафактного масла в школы завели в Дагестане
Уголовное дело о поставке контрафактного масла в школы завели в Дагестане, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:58
Гаджеты
На Эльбрус 801-РС запустили Morrowind
В Instargam «Музея Яндекса» опубликовали видео, которое демонстрирует запуск игры The Elder Scrolls III: Morrowind на PC с российским процессором «Эльбрус».
Обновлено вчера в 09:15
Политика
Лолита прокомментировала скандал с шуткой Цекало про Крым
Обновлено вчера в 22:43
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев забрал сына у семьи Жанны Фриске за день до ее смерти
Дмитрий Шепелев забрал их с Жанной Фриске сына за день до ее смерти. Звездный отец увез Платона в Болгарию.
Обновлено вчера в 13:18
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
Футбол
СМИ: «Эвертон» ждёт предложения «Ньюкасла» по Влашичу
Английский футбольный клуб «Эвертон» ждёт предложения от «Ньюкасл Юнайтед» по трансферу хорватского полузащитника Николы Влашича.
Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес
Стас Костюшкин рассказал о своем методе похудения
Обновлено в 04:52
Происшествия
Два легкомоторных самолета столкнулись в Новой Зеландии
Обновлено вчера в 21:00
Здоровье
В Новосибирске нянечка детсада умерла от опасной инфекции
Накануне в Дзержинском районе Новосибирска умерла младший воспитатель детсада №262.
Обновлено вчера в 11:28
Общество
В Индии 29 человек погибли в результате сильной жары
По меньшей мере 29 человек погибли в индийском штате Бихар из-за сильной жары. Об этом сообщает The Times of India.
Обновлено в 01:58
Футбол
Игрок «Тамбова» переходит в «Химки»
Полузащитник "Тамбова" Андрей Мурнин продолжит карьеру в "Химках". 34-летний футболист уже тренируется вместе с подмосковным клубом.
Обновлено в 04:26
Политика
В Польше раскритиковали Дуду за слова о превосходстве над русскими
12 июня на встрече с президентом США Дональдом Трампом Дуда заявил, что хотел бы дружественных отношений с Россией как с соседом, который во всем превосходит Польшу, кроме одного — поляки более отважные, бесстрашные и готовы воевать до конца, невзирая ни на что.
Обновлено в 00:37
Спорт
Москва выделила почти 40 млн на турнир по FIFA для 15 зрителей
В Москве в спортивном комплексе ЦСКА 15 июня прошел турнир Moscow Cyber Cup по футбольному симулятору FIFA 19.
Обновлено в 03:55
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия
Фура протаранила отбойники на Лиговском путепроводе
На Лиговском путепроводе рано утром 16 июня водитель фуры протаранил барьерное ограждение.
Обновлено в 01:16