Футбол
Футболист «Витесса» включён в команду сезона в ЭредивизиRT на русском 06:36
Полузащитник клуба «Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, Мартин Эдегор был включён в символическую сборную сезона-2018/19 голландской Эредивизи. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 19:13, Ашберн
Кино
Фанаты «Игры престолов» потребовали переделать восьмой сезон
Фанаты сериала «Игра престолов» потребовали снять восьмой сезон заново, так как их полностью не устроил предложенный сценаристами Дэвидом Бениоффом и Дэниелом Бреттом Уайссом сюжет.
Обновлено вчера в 04:29
Музыка
Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов
Компания Google составила собственный рейтинг десяти финалистов международного музыкального конкурса "Евровидение" на основе популярных запросов пользователей поисковой системы, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено в 11:57
Футбол
Как Ришарлисон узнал о вызове в сборную Бразилии. Это надо видеть
Полузащитник "Эвертона" Ришарлисон эмоционально воспринял вызов в сборную Бразилии на Кубок Америки.
Обновлено в 17:03
Общество
Eurasia Review (США): российский закон о защите чувств верующих оказался не так ужасен, как многие опасались (Eurasia Review)
Несмотря на широко распространенные ожидания, поправки, принятые в 2013 году и вводящие уголовное наказание за оскорбление чувств верующих, не послужили поводом для возбуждения огромного количества дел и не стали репрессивным инструментом, следует из первого исследования случаев применения этого закона.
Обновлено в 19:06
Кино
Новым Бэтменом может стать Роберт Паттинсон
Обновлено в 01:45
Политика
Глава ДНР рассказал о заказчиках убийства Захарченко
Следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства первого главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
Обновлено в 06:32
Политика
FT сообщила о проблемах украинских портов из-за Крымского моста
Из-за появления Крымского моста украинские порты столкнулись с серьезными проблемами, так как суда, которые туда следуют, страдают от постоянных задержек, пишет Financial Times (FT).
Обновлено в 02:31
Происшествия
В сети появилось видео крушения истребителя F-16 в Калифорнии
Самолет в четверг рухнул на склад, расположенный на территории авиабазы ВВС США Момент крушения истребителя F-16 ВВС США в округе Риверсайд Южной Калифорнии попал на видео.
Обновлено в 08:33
Шоу-бизнес
Жену Погребняка сравнили с дочерью Пугачевой
Подписчикам понравилась публикация девушки, а некоторые даже сравнили "омолодившуюся" Погребняк с дочерью Аллы Пугачевой и Максима Галкина – Елизаветой.
Обновлено в 18:48
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
21-летняя москвичка рассказала, что оставила ребенка в медучреждении, поскольку не справлялась со своими обязанностями.
Обновлено в 17:40
Кино
В «Беверли-Хиллз 90210» сменилась команда сценаристов
Обновлено в 07:26
Армия и оружие
Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску
Сирийские силы противовоздушной обороны отразили удар по Дамаску, который совершен вечером в пятницу, 17 мая.
Обновлено в 15:52
Здоровье
В Самарской области будут развивать ГЧП в инфраструктурных проектах
Напомним, что в Москве на VI инфраструктурном конгрессе "Российская неделя ГЧП" стало известно, что по итогам прошлого года Самарская область осталась в лидерах по уровню развития государственно-частного партнерства среди всех субъектов РФ.
Обновлено в 10:22
Музыка
Первый канал аннулировал результаты финала шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 07:37
Общество
Умерла самая сердитая кошка Грампи Кэт
Кошка по имени Грампи Кэт, известная по многочисленным интернет-мемам, умерла в возрасте семи лет.
Обновлено в 07:07
Общество
Роструд узнал о зарплатных ожиданиях россиян при смене работы
Каждый четвертый респондент признался, что при смене работы хотел бы получать зарплату в 1,5 раза больше, сообщается на сайте Роструда.
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес
Стало известно, кто выкупил имя Егора Крида у Black Star
Лейбл диктовал ему собственные условия, а генеральный директор Пашу прямо заявил, что Булаткин может стать кем угодно, но его псевдоним как товарный знак принадлежит продюсерскому центру Тимати.
Обновлено в 15:00
Шоу-бизнес
Ксения Бородина не приехала на съемки из-за болезни
Обновлено в 16:00
Игры
Sony и Microsoft объявили о партнерстве в сфере новейших технологий
Американский IT-гигант Microsoft и японская Sony, давние конкуренты на рынке игровых консолей, заключили соглашение о партнерстве в сфере облачных и стриминговых технологий, а также искусственного интеллекта и микрочипов.
Обновлено в 06:32
Игры
Анонсирована мобильная AR-версия Minecraft
Компания Microsoft представила Minecraft Earth — мобильную версию "песочницы" в духе Pokémon Go, адаптированную к условиям дополненной реальности.
Обновлено в 11:28
Происшествия
Пожар в квартире на севере Москвы локализован
Обновлено в 12:20
Политика
Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Верховной рады
Украинское издание «Страна.ua» опубликовало проект указа новоизбранного президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении внеочередных выборов.
Обновлено в 16:20
Общество
Nestle прекратила производство каши, в которой нашли ГМО
"Нестле Россия" не использует генномодифицированные ингредиенты в производстве овсяной каши "Быстров" и после обнаружения случайного товара с ГМО компания прекратила производство данного продукта и его отгрузку со складов.
Обновлено в 14:04
Происшествия
В Таганроге произошёл крупный пожар на территории бывшего хлебозавода
В Ростовской области в городе Таганроге произошёл пожар площадью 1,7 тыс. кв. м. на складе, расположенном на территории бывшего хлебозавода.
Обновлено в 18:42
Футбол
Дзюба показал, как добирался до чемпионского титула
Обновлено в 17:29
Музыка
Пригожин оценил выступление Лазарева на «Евровидении»
Обновлено в 05:33
Общество
Ленобласть может стать логистическим центром Северо-Запада
Создание транспортно-логистического центра в районе порта Бронка в Ломоносовском районе Ленобласти обсуждали на совещании по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Обновлено в 08:21
Политика
Глава МИД Германии заявил, что Россия останется в ПАСЕ
Глава Министерства иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что достигнута договорённость о том, чтобы Россия осталась в составе Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено в 07:22