Футбол

Футболист «Витесса» включён в команду сезона в ЭредивизиRT на русском 06:36

Полузащитник клуба «Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, Мартин Эдегор был включён в символическую сборную сезона-2018/19 голландской Эредивизи. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
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