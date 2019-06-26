Футбол

Футболист Вилена прибыл в расположение «Краснодара»МК-Спорт 06:06

Нидерландский полузащитник Тонни де Вилена прибыл в расположение футбольного клуба "Краснодар". Об этом в среду сообщает пресс-служба клуба.
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Мусаев прокомментировал переходы Кайо и де Вильены в «Краснодар»

Чемпионат08:47

Вилена прибыл в расположение «Краснодара» в Австрии

Спорт-Экспресс03:41

Де Вильена прибыл в расположение «Краснодара» (фото)

Советский спорт04:01

«Краснодар» представил новичка команды Вильену

Sport24.ru03:52

Де Вильена взял 52-й номер в «Краснодаре»

Sports.ru04:55

Вильена прибыл в расположение «Краснодара»

Матч ТВ03:56

«Красндар» представил голландского новобранца Вилену

Нева Спорт04:07
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Музыка

Погиб гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский

Обновлено в 03:48
Футбол

Дзюба стал лучшим игроком сезона по версии РФС

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба признан лучшим футболистом сезона-2018/19 по версии Российского футбольного союза (РФС).
Обновлено в 07:42
Происшествия

СК возбудил дело после отравления жителей краснодарского поселка

Уголовное дело об оказании опасных услуг возбуждено на Кубани в связи с отравлением жителей поселка, предположительно, водой, следователи изъяли образцы воды для исследования, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 03:59
Политика

Мантуров прокомментировал сообщения о расходах в командировках

Минпромторг укладывался в нормативы по бронированию номеров в гостиницах для сотрудников, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров, комментируя публикацию Transparency International, посвященную дороговизне бронируемых номеров в заграничных командировках.
Обновлено в 09:16
Политика

Медведев поддержал конфискацию машин у пьяных водителей

В новом КоАП можно предусмотреть возможность конфискации автомобиля, водитель которого совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 09:16
Политика

Кабмин согласовал кандидатуры новых украинских губернаторов

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 26 июня, согласовал назначение на пост глав восьми областных государственных администраций.
Обновлено в 08:20
Здоровье

Владимирская чиновница посоветовала девочкам рожать, а не учиться

По словам чиновницы, в современном мире девочкам с детства прививают мысль о том, что сначала нужно получить образование, а уже потом заводить детей.
Обновлено в 08:34
Армия и оружие

Имитация прыжка с парашютом и тренажер огневой подготовки: новинки на форуме «Армия-2019»

Одной из новейших российских разработок является тренажер, который имитирует прыжок парашютиста с самолета.
Обновлено в 08:58
Транспорт

Российских водителей могут лишить прав за грязные номера

Российских автовладельцев могут начать лишать водительских прав за намеренное загрязнение и сокрытие номерных знаков, сообщил 25 июня «Коммерсант» со ссылкой на постановление пленума Верховного суда.
Обновлено вчера в 23:40
Транспорт

В МВД планируют добиться нулевой смертности на дорогах к 2030 году

По данным ГИБДД смертность на дорогах России в 2018 году сократилась на 4,6%.
Обновлено в 09:27
Энергетика

Россияне ездят в Казахстан за дешевым российским бензином

Жители пограничных с Казахстаном областей России заправляют свои автомобили в соседнем государстве, поскольку российское топливо там стоит почти в два раза дешевле.
Обновлено в 06:01
Происшествия

Жительница Саратовской области умерла после укуса змеи на кладбище

Обновлено в 07:16
Происшествия

Предполагаемый убийца немецкого политика Вальтера Любке признал вину

Предполагаемый убийца немецкого политика Вальтера Любке дал признательные показания, он заявил, что действовал в одиночку, сообщил журналистам глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер.
Обновлено в 05:16
Политика

Кремль сообщил детали встречи Трампа с Путиным

Обновлено в 09:06
Политика

Конституционный суд Молдавии ушел в отставку в полном составе

Нынешний состав Конституционного суда (КС) Молдавии подал в отставку после скандальных решений, спровоцировавших политический кризис в стране.
Обновлено в 08:46
Армия и оружие

Шойгу назвал целью информационной войны Запада подчинение России

Запад ведёт информационную войну с Россией, чтобы сделать её управляемой, а затем подчинить и весь мир, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Обновлено в 09:36
Политика

В российской Госдуме выдвинули ультиматум ПАСЕ

Российская Федерация покинет ПАСЕ, если права делегации, которая представляет страну, не будут полноценными.
Обновлено в 07:47
Происшествия

МВД требует ареста предполагаемого московского серийного отравителя

Полиция возбудила семь уголовных дел в отношении предполагаемого серийного отравителя и будет добиваться его ареста.
Обновлено в 04:24
Спорт

Двойника футболиста Месси обвинили в соблазнении 23 девушек

Жителя Ирана Резу Парастеша обвинили в совращении 23 девушек, которые он якобы совершил, пользуясь внешним сходством с аргентинским футболистом Лео Месси.
Обновлено в 08:40
Экономика

Правительство поддержит спрос на автомобили

Обновлено в 07:55
Политика

Названы страны, проголосовавшие за Россию в ПАСЕ

В Instagram-аккаунте телеканала RT была опубликована статистика голосования за резолюцию, позволившую России участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 02:43
Экономика

Недельная инфляция в РФ ускорилась до 0,1%

Потребительские цены за неделю с 18 по 24 июня выросли на 0,1%. Такие данные следуют из материалов Росстата.
Обновлено в 09:25
Общество

Пособие на детей в России поднимут до 10 тыс. рублей

Повысить пособие по уходу за ребенком от 1,5 до трех лет с 50 рублей предложил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 19:40
Транспорт

На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости

На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Происшествия

СК прокомментировал информацию о вине младшего сына в убийстве жены Соколова

Представитель управления СК РФ по Ленинградской области заявил, что информация о том, что 15-летний Арсений Соколов убил свою мать, не соответствует действительности, сообщают РИА "Новости".
Обновлено в 06:10
Общество

Рабочая группа в Екатеринбурге утвердила список площадок для храма

Рабочая группа в Екатеринбурге в среду утвердила список из трех площадок для проведения опроса горожан по месту строительства храма святой Екатерины.
Обновлено в 09:25
Экономика

Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию

Обновлено в 04:39
Экономика

Эксперимент по налогу на самозанятых расширят

Регионы с высоким числом работающих в неформальном секторе экономики в 2020 году включат в эксперимент по налогообложению самозанятых.
Обновлено в 02:51
Политика

Путин потребовал не прятать камеры на дорогах

Обновлено в 08:37
Культура

В Третьяковской галерее открывается новая выставка

Обновлено в 03:03
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