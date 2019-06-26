Футболист Вилена прибыл в расположение «Краснодара»МК-Спорт 06:06

Нидерландский полузащитник Тонни де Вилена прибыл в расположение футбольного клуба "Краснодар". Об этом в среду сообщает пресс-служба клуба.

Футбол Дзюба стал лучшим игроком сезона по версии РФС Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба признан лучшим футболистом сезона-2018/19 по версии Российского футбольного союза (РФС).

Происшествия СК возбудил дело после отравления жителей краснодарского поселка Уголовное дело об оказании опасных услуг возбуждено на Кубани в связи с отравлением жителей поселка, предположительно, водой, следователи изъяли образцы воды для исследования, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.

Политика Мантуров прокомментировал сообщения о расходах в командировках Минпромторг укладывался в нормативы по бронированию номеров в гостиницах для сотрудников, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров, комментируя публикацию Transparency International, посвященную дороговизне бронируемых номеров в заграничных командировках.

Политика Медведев поддержал конфискацию машин у пьяных водителей В новом КоАП можно предусмотреть возможность конфискации автомобиля, водитель которого совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.

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