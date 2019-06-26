Футбол
Футболист Вилена прибыл в расположение «Краснодара»МК-Спорт 06:06
Нидерландский полузащитник Тонни де Вилена прибыл в расположение футбольного клуба "Краснодар". Об этом в среду сообщает пресс-служба клуба.
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Музыка
Погиб гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский
Обновлено в 03:48
Футбол
Дзюба стал лучшим игроком сезона по версии РФС
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба признан лучшим футболистом сезона-2018/19 по версии Российского футбольного союза (РФС).
Обновлено в 07:42
Происшествия
СК возбудил дело после отравления жителей краснодарского поселка
Уголовное дело об оказании опасных услуг возбуждено на Кубани в связи с отравлением жителей поселка, предположительно, водой, следователи изъяли образцы воды для исследования, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 03:59
Политика
Мантуров прокомментировал сообщения о расходах в командировках
Минпромторг укладывался в нормативы по бронированию номеров в гостиницах для сотрудников, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров, комментируя публикацию Transparency International, посвященную дороговизне бронируемых номеров в заграничных командировках.
Обновлено в 09:16
Политика
Медведев поддержал конфискацию машин у пьяных водителей
В новом КоАП можно предусмотреть возможность конфискации автомобиля, водитель которого совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 09:16
Политика
Кабмин согласовал кандидатуры новых украинских губернаторов
Кабинет министров Украины на заседании в среду, 26 июня, согласовал назначение на пост глав восьми областных государственных администраций.
Обновлено в 08:20
Здоровье
Владимирская чиновница посоветовала девочкам рожать, а не учиться
По словам чиновницы, в современном мире девочкам с детства прививают мысль о том, что сначала нужно получить образование, а уже потом заводить детей.
Обновлено в 08:34
Армия и оружие
Имитация прыжка с парашютом и тренажер огневой подготовки: новинки на форуме «Армия-2019»
Одной из новейших российских разработок является тренажер, который имитирует прыжок парашютиста с самолета.
Обновлено в 08:58
Транспорт
Российских водителей могут лишить прав за грязные номера
Российских автовладельцев могут начать лишать водительских прав за намеренное загрязнение и сокрытие номерных знаков, сообщил 25 июня «Коммерсант» со ссылкой на постановление пленума Верховного суда.
Обновлено вчера в 23:40
Транспорт
В МВД планируют добиться нулевой смертности на дорогах к 2030 году
По данным ГИБДД смертность на дорогах России в 2018 году сократилась на 4,6%.
Обновлено в 09:27
Энергетика
Россияне ездят в Казахстан за дешевым российским бензином
Жители пограничных с Казахстаном областей России заправляют свои автомобили в соседнем государстве, поскольку российское топливо там стоит почти в два раза дешевле.
Обновлено в 06:01
Происшествия
Предполагаемый убийца немецкого политика Вальтера Любке признал вину
Предполагаемый убийца немецкого политика Вальтера Любке дал признательные показания, он заявил, что действовал в одиночку, сообщил журналистам глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер.
Обновлено в 05:16
Политика
Кремль сообщил детали встречи Трампа с Путиным
Обновлено в 09:06
Политика
Конституционный суд Молдавии ушел в отставку в полном составе
Нынешний состав Конституционного суда (КС) Молдавии подал в отставку после скандальных решений, спровоцировавших политический кризис в стране.
Обновлено в 08:46
Армия и оружие
Шойгу назвал целью информационной войны Запада подчинение России
Запад ведёт информационную войну с Россией, чтобы сделать её управляемой, а затем подчинить и весь мир, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Обновлено в 09:36
Политика
В российской Госдуме выдвинули ультиматум ПАСЕ
Российская Федерация покинет ПАСЕ, если права делегации, которая представляет страну, не будут полноценными.
Обновлено в 07:47
Происшествия
МВД требует ареста предполагаемого московского серийного отравителя
Полиция возбудила семь уголовных дел в отношении предполагаемого серийного отравителя и будет добиваться его ареста.
Обновлено в 04:24
Спорт
Двойника футболиста Месси обвинили в соблазнении 23 девушек
Жителя Ирана Резу Парастеша обвинили в совращении 23 девушек, которые он якобы совершил, пользуясь внешним сходством с аргентинским футболистом Лео Месси.
Обновлено в 08:40
Экономика
Правительство поддержит спрос на автомобили
Обновлено в 07:55
Политика
Названы страны, проголосовавшие за Россию в ПАСЕ
В Instagram-аккаунте телеканала RT была опубликована статистика голосования за резолюцию, позволившую России участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 02:43
Экономика
Недельная инфляция в РФ ускорилась до 0,1%
Потребительские цены за неделю с 18 по 24 июня выросли на 0,1%. Такие данные следуют из материалов Росстата.
Обновлено в 09:25
Общество
Пособие на детей в России поднимут до 10 тыс. рублей
Повысить пособие по уходу за ребенком от 1,5 до трех лет с 50 рублей предложил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 19:40
Транспорт
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Происшествия
СК прокомментировал информацию о вине младшего сына в убийстве жены Соколова
Представитель управления СК РФ по Ленинградской области заявил, что информация о том, что 15-летний Арсений Соколов убил свою мать, не соответствует действительности, сообщают РИА "Новости".
Обновлено в 06:10
Общество
Рабочая группа в Екатеринбурге утвердила список площадок для храма
Рабочая группа в Екатеринбурге в среду утвердила список из трех площадок для проведения опроса горожан по месту строительства храма святой Екатерины.
Обновлено в 09:25
Экономика
Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию
Обновлено в 04:39
Экономика
Эксперимент по налогу на самозанятых расширят
Регионы с высоким числом работающих в неформальном секторе экономики в 2020 году включат в эксперимент по налогообложению самозанятых.
Обновлено в 02:51
Политика
Путин потребовал не прятать камеры на дорогах
Обновлено в 08:37
Культура
В Третьяковской галерее открывается новая выставка
Обновлено в 03:03