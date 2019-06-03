Футбол
Футболист Веролюб Салатич покидает ФК «Уфа»Башинформ 04:05
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Политика
Вакарчук призвал Зеленского разработать закон об отношениях с Россией
Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук призвал президента Украины Владимира Зеленского разработать закон для регулирования отношений с Россией.
Обновлено вчера в 22:18
Экономика
РБК узнал суть миллиардных исков к Михаилу Абызову
Как пишет РБК, который ознакомился с исковыми требованиями, когда долги Группы Е4 стали превышать активы, ответчики начали создавать видимость финансовой состоятельности, чтобы привлечь новые кредитные средства.
Обновлено в 02:35
Происшествия
В Подмосковье экс-спецназовец ГРУ убит в драке
Обновлено вчера в 01:37
Политика
Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящего визита в Брюссель намерен обсудить стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире "Телевизионной службы новостей" на канале "1+1".
Обновлено в 03:23
Происшествия
В Башкирии в детском лагере умер подросток
Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 15-летнего подростка в детском лагере в Бирском районе Башкирии, причиной которой стало падение флагштока.
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия
Бывший замглавы столичного СК Никандров вышел из колонии
Обновлено в 03:36
Общество
Роскачество обнаружило кишечную палочку в чайных пакетиках
Роскачество проверило самые популярные листовые и пакетированные чаи, в некоторых из них нашли бактерии кишечной палочки, плесень и следы пестицидов.
Обновлено в 02:19
Экономика
Строительство самой дорогой дороги России решили отложить
Обновлено в 04:27
Авто
Kia назовет новый кроссовер Seltos
Компания Kia объявила название нового компактного кроссовера, премьера которого состоится летом 2019 года.
Обновлено в 04:05
Политика
Сергей Пономаренко обвинил журналиста Караулова в вымогательстве
Первый заместитель губернатора края Сергей Пономаренко обвинил журналиста Андрея Караулова в вымогательстве.
Обновлено в 01:56
Происшествия
Смертельное ДТП с микроавтобусом произошло под Пензой
Авария случилась в 09:10 (мск) на 753-м километре трассы М-5 «Урал». В микроавтобусе находились мигранты из Узбекистана.
Обновлено в 04:16
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер пытаются спасти свои отношения ради дочери
Ирина Шейк и Брэдли Купер пытаются спасти свои отношения ради дочери Модель и актер находятся на грани расставания.
Обновлено в 03:30
Транспорт
На багаж в Шереметьево не хватает грузчиков
Аэропорт организовал бесплатную раздачу воды и сэндвичей пассажирам, ожидающим выдачи багажа более 25 минут с момента поставки воздушного судна на стоянку.
Обновлено вчера в 15:17
Единоборства
Нейт Диас рассказал о драке с Нурмагомедовым
Американский боец UFC Нейт Диас рассказал о драке с командой Хабиба Нурмагомедова на турнире WSOF в 2015 году, в которой он считает себя победителем.
Обновлено в 04:02
Происшествия
Арестовали подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика полицейского
Украинский полицейский Ивана Приходько, который убил 5-летнего мальчика, выстрелив ему в голову, был арестован.
Обновлено в 04:30
Здоровье
Назван напиток, лучше всего утоляющий жажду в жару
Лучший напиток в жаркую погоду — яблочный сок, в два раза разбавленный водой, пишет РГ со ссылкой на руководителя проекта Российского союза производителей соков Людмилу Хомич.
Обновлено в 03:05
Происшествия
Сварщик спас троих людей при помощи ковша экскаватора
Обновлено в 03:56
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний новой противоракеты ВКС России
Минобороны опубликовало видео испытательного пуска новой ракеты системы ПРО. Тесты прошли на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
Обновлено в 01:50
Футбол
«Зенит» попал в топ-20 лучших клубов в обновленном рейтинге УЕФА
Представители Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовали обновленный рейтинг клубов, в котором лучшей из российских команд стал петербургский «Зенит».
Обновлено в 00:46
Общество
Кейт Миддлтон на встрече с Трампом блистала в тиаре принцессы Дианы
37-летняя герцогиня выбрала для приема длинное белое платье с открытыми руками от Alexander McQueen, серьги королевы Елизаветы с сапфирами и бриллиантами, но главным ее украшением стала тиара.
Обновлено в 01:39
Общество
В Петербурге началась операция по зачистке «ритуального» рынка
Руководство петербургской полиции начало масштабную операцию по зачистке «похоронного» рынка от недобросовестных игроков.
Обновлено в 04:27
Гаджеты
В России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит»
Холдинг "Швабе" (входит в "Ростех") сообщил о старте продаж дальномерной камеры "Зенит М". В пресс-релизе Ростеха указывается, что практически вся партия фотоаппаратов - первой модели, выпущенной с момента возрождения бренда, была распродана по предварительным заказам.
Обновлено в 04:28
Происшествия
Бывшего губернатора Ивановской области арестовали
Бывшего губернатора Ивановской области арестовали, он пробудет в СИЗО до 30 июля. Решение принял Басманный суд Москвы.
Обновлено вчера в 11:46
Политика
Меркель подтвердила поддержку проекта «Северный поток — 2»
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, выступая на конференции федерального союза немецкой промышленности в Берлине, что поддерживает позицию немецкой промышленности о необходимости строительства "Северного потока"-2.
Обновлено в 04:39
Финансы
Курс доллара резко отреагировал на капитуляцию ФРС
Курс долларарезко отреагировал в понедельник на заявление президента Федеральной резервной системы Сент-Луиса Джеймса Булларда, что снижение процентной ставки может быть оправдано в ближайшее время, учитывая растущий экономический риск, вызванный напряженностью в мировой торговле, а также слабой инфляцией в США, сообщает Reuters.
Обновлено в 02:55
Авто
Genesis привез в Россию обновленный седан Genesis G90
Новый Genesis G90 получил подросшую решетку радиатора измененной формы (теперь она напоминает растянутый геральдический щит), новые воздухозаборники, иную головную оптику с четырьмя блоками и особой полосой, которая тянется до самых крыльев.
Обновлено в 04:14
Происшествия
На шахте «Распадская» в Кузбассе обрушилась порода, погиб человек
При обрушении породы на шахте "Распадская" в Кемеровской области погиб человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 04:00