Футбол

Футболист Веролюб Салатич покидает ФК «Уфа»Башинформ 04:05

Футболист Веролюб Салатич покидает ФК «Уфа». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
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«Уфа» объявила об уходе Салатича

Советский спортвчера в 14:05

«Уфа» объявила об уходе Салатича

Чемпионатвчера в 13:39

«Уфа» объявила об уходе Салатича

Спорт-Экспрессвчера в 12:01

Салатич покинул «Уфу»

Матч ТВвчера в 12:37

Салатич покидает «Уфу»

РИА Новостивчера в 12:22

Полузащитник Салатич покинул «Уфу»

Sport24.ruвчера в 12:55

Швейцарский полузащитник Салатич покинул «Уфу»

Sport.ruвчера в 14:59
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Политика

Вакарчук призвал Зеленского разработать закон об отношениях с Россией

Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук призвал президента Украины Владимира Зеленского разработать закон для регулирования отношений с Россией.
Обновлено вчера в 22:18
Экономика

РБК узнал суть миллиардных исков к Михаилу Абызову

Как пишет РБК, который ознакомился с исковыми требованиями, когда долги Группы Е4 стали превышать активы, ответчики начали создавать видимость финансовой состоятельности, чтобы привлечь новые кредитные средства.
Обновлено в 02:35
Происшествия

Задержаны двое подозреваемых в убийстве экс-спецназовца в Подмосковье

Обновлено в 04:26
Происшествия

В Подмосковье экс-спецназовец ГРУ убит в драке

Обновлено вчера в 01:37
Политика

Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма»

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящего визита в Брюссель намерен обсудить стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире "Телевизионной службы новостей" на канале "1+1".
Обновлено в 03:23
Происшествия

В Башкирии в детском лагере умер подросток

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 15-летнего подростка в детском лагере в Бирском районе Башкирии, причиной которой стало падение флагштока.
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия

Бывший замглавы столичного СК Никандров вышел из колонии

Обновлено в 03:36
Общество

Роскачество обнаружило кишечную палочку в чайных пакетиках

Роскачество проверило самые популярные листовые и пакетированные чаи, в некоторых из них нашли бактерии кишечной палочки, плесень и следы пестицидов.
Обновлено в 02:19
Хоккей

«Сент-Луис» сравнял счет в серии финала Кубка Стэнли с «Бостоном»

Обновлено в 00:21
Экономика

Строительство самой дорогой дороги России решили отложить

Обновлено в 04:27
Авто

Kia назовет новый кроссовер Seltos

Компания Kia объявила название нового компактного кроссовера, премьера которого состоится летом 2019 года.
Обновлено в 04:05
Политика

Сергей Пономаренко обвинил журналиста Караулова в вымогательстве

Первый заместитель губернатора края Сергей Пономаренко обвинил журналиста Андрея Караулова в вымогательстве.
Обновлено в 01:56
Происшествия

Смертельное ДТП с микроавтобусом произошло под Пензой

Авария случилась в 09:10 (мск) на 753-м километре трассы М-5 «Урал». В микроавтобусе находились мигранты из Узбекистана.
Обновлено в 04:16
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер пытаются спасти свои отношения ради дочери

Ирина Шейк и Брэдли Купер пытаются спасти свои отношения ради дочери Модель и актер находятся на грани расставания.
Обновлено в 03:30
Транспорт

На багаж в Шереметьево не хватает грузчиков

Аэропорт организовал бесплатную раздачу воды и сэндвичей пассажирам, ожидающим выдачи багажа более 25 минут с момента поставки воздушного судна на стоянку.
Обновлено вчера в 15:17
Единоборства

Нейт Диас рассказал о драке с Нурмагомедовым

Американский боец UFC Нейт Диас рассказал о драке с командой Хабиба Нурмагомедова на турнире WSOF в 2015 году, в которой он считает себя победителем.
Обновлено в 04:02
Происшествия

Арестовали подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика полицейского

Украинский полицейский Ивана Приходько, который убил 5-летнего мальчика, выстрелив ему в голову, был арестован.
Обновлено в 04:30
Здоровье

Назван напиток, лучше всего утоляющий жажду в жару

Лучший напиток в жаркую погоду — яблочный сок, в два раза разбавленный водой, пишет РГ со ссылкой на руководителя проекта Российского союза производителей соков Людмилу Хомич.
Обновлено в 03:05
Происшествия

Сварщик спас троих людей при помощи ковша экскаватора

Обновлено в 03:56
Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний новой противоракеты ВКС России

Минобороны опубликовало видео испытательного пуска новой ракеты системы ПРО. Тесты прошли на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
Обновлено в 01:50
Происшествия

В Нижневартовске сотрудник банка украл 1 млн руб. на свадьбу

Обновлено в 04:49
Футбол

«Зенит» попал в топ-20 лучших клубов в обновленном рейтинге УЕФА

Представители Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовали обновленный рейтинг клубов, в котором лучшей из российских команд стал петербургский «Зенит».
Обновлено в 00:46
Общество

Кейт Миддлтон на встрече с Трампом блистала в тиаре принцессы Дианы

37-летняя герцогиня выбрала для приема длинное белое платье с открытыми руками от Alexander McQueen, серьги королевы Елизаветы с сапфирами и бриллиантами, но главным ее украшением стала тиара.
Обновлено в 01:39
Общество

В Петербурге началась операция по зачистке «ритуального» рынка

Руководство петербургской полиции начало масштабную операцию по зачистке «похоронного» рынка от недобросовестных игроков.
Обновлено в 04:27
Гаджеты

В России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит»

Холдинг "Швабе" (входит в "Ростех") сообщил о старте продаж дальномерной камеры "Зенит М". В пресс-релизе Ростеха указывается, что практически вся партия фотоаппаратов - первой модели, выпущенной с момента возрождения бренда, была распродана по предварительным заказам.
Обновлено в 04:28
Происшествия

Бывшего губернатора Ивановской области арестовали

Бывшего губернатора Ивановской области арестовали, он пробудет в СИЗО до 30 июля. Решение принял Басманный суд Москвы.
Обновлено вчера в 11:46
Политика

Меркель подтвердила поддержку проекта «Северный поток — 2»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, выступая на конференции федерального союза немецкой промышленности в Берлине, что поддерживает позицию немецкой промышленности о необходимости строительства "Северного потока"-2.
Обновлено в 04:39
Финансы

Курс доллара резко отреагировал на капитуляцию ФРС

Курс долларарезко отреагировал в понедельник на заявление президента Федеральной резервной системы Сент-Луиса Джеймса Булларда, что снижение процентной ставки может быть оправдано в ближайшее время, учитывая растущий экономический риск, вызванный напряженностью в мировой торговле, а также слабой инфляцией в США, сообщает Reuters.
Обновлено в 02:55
Авто

Genesis привез в Россию обновленный седан Genesis G90

Новый Genesis G90 получил подросшую решетку радиатора измененной формы (теперь она напоминает растянутый геральдический щит), новые воздухозаборники, иную головную оптику с четырьмя блоками и особой полосой, которая тянется до самых крыльев.
Обновлено в 04:14
Происшествия

На шахте «Распадская» в Кузбассе обрушилась порода, погиб человек

При обрушении породы на шахте "Распадская" в Кемеровской области погиб человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 04:00
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