Футболист Веролюб Салатич покидает ФК «Уфа»Башинформ 04:05

Футболист Веролюб Салатич покидает ФК «Уфа». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Политика Вакарчук призвал Зеленского разработать закон об отношениях с Россией Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук призвал президента Украины Владимира Зеленского разработать закон для регулирования отношений с Россией.

Экономика РБК узнал суть миллиардных исков к Михаилу Абызову Как пишет РБК, который ознакомился с исковыми требованиями, когда долги Группы Е4 стали превышать активы, ответчики начали создавать видимость финансовой состоятельности, чтобы привлечь новые кредитные средства.

Политика Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма» Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящего визита в Брюссель намерен обсудить стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире "Телевизионной службы новостей" на канале "1+1".

Происшествия В Башкирии в детском лагере умер подросток Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 15-летнего подростка в детском лагере в Бирском районе Башкирии, причиной которой стало падение флагштока.

Общество Роскачество обнаружило кишечную палочку в чайных пакетиках Роскачество проверило самые популярные листовые и пакетированные чаи, в некоторых из них нашли бактерии кишечной палочки, плесень и следы пестицидов.

Авто Kia назовет новый кроссовер Seltos Компания Kia объявила название нового компактного кроссовера, премьера которого состоится летом 2019 года.

Политика Сергей Пономаренко обвинил журналиста Караулова в вымогательстве Первый заместитель губернатора края Сергей Пономаренко обвинил журналиста Андрея Караулова в вымогательстве.

Происшествия Смертельное ДТП с микроавтобусом произошло под Пензой Авария случилась в 09:10 (мск) на 753-м километре трассы М-5 «Урал». В микроавтобусе находились мигранты из Узбекистана.

Шоу-бизнес Ирина Шейк и Брэдли Купер пытаются спасти свои отношения ради дочери Ирина Шейк и Брэдли Купер пытаются спасти свои отношения ради дочери Модель и актер находятся на грани расставания.

Транспорт На багаж в Шереметьево не хватает грузчиков Аэропорт организовал бесплатную раздачу воды и сэндвичей пассажирам, ожидающим выдачи багажа более 25 минут с момента поставки воздушного судна на стоянку.

Единоборства Нейт Диас рассказал о драке с Нурмагомедовым Американский боец UFC Нейт Диас рассказал о драке с командой Хабиба Нурмагомедова на турнире WSOF в 2015 году, в которой он считает себя победителем.

Происшествия Арестовали подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика полицейского Украинский полицейский Ивана Приходько, который убил 5-летнего мальчика, выстрелив ему в голову, был арестован.

Здоровье Назван напиток, лучше всего утоляющий жажду в жару Лучший напиток в жаркую погоду — яблочный сок, в два раза разбавленный водой, пишет РГ со ссылкой на руководителя проекта Российского союза производителей соков Людмилу Хомич.

Армия и оружие Опубликовано видео испытаний новой противоракеты ВКС России Минобороны опубликовало видео испытательного пуска новой ракеты системы ПРО. Тесты прошли на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

Футбол «Зенит» попал в топ-20 лучших клубов в обновленном рейтинге УЕФА Представители Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовали обновленный рейтинг клубов, в котором лучшей из российских команд стал петербургский «Зенит».

Общество Кейт Миддлтон на встрече с Трампом блистала в тиаре принцессы Дианы 37-летняя герцогиня выбрала для приема длинное белое платье с открытыми руками от Alexander McQueen, серьги королевы Елизаветы с сапфирами и бриллиантами, но главным ее украшением стала тиара.

Общество В Петербурге началась операция по зачистке «ритуального» рынка Руководство петербургской полиции начало масштабную операцию по зачистке «похоронного» рынка от недобросовестных игроков.

Гаджеты В России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит» Холдинг "Швабе" (входит в "Ростех") сообщил о старте продаж дальномерной камеры "Зенит М". В пресс-релизе Ростеха указывается, что практически вся партия фотоаппаратов - первой модели, выпущенной с момента возрождения бренда, была распродана по предварительным заказам.

Происшествия Бывшего губернатора Ивановской области арестовали Бывшего губернатора Ивановской области арестовали, он пробудет в СИЗО до 30 июля. Решение принял Басманный суд Москвы.

Политика Меркель подтвердила поддержку проекта «Северный поток — 2» Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, выступая на конференции федерального союза немецкой промышленности в Берлине, что поддерживает позицию немецкой промышленности о необходимости строительства "Северного потока"-2.

Финансы Курс доллара резко отреагировал на капитуляцию ФРС Курс долларарезко отреагировал в понедельник на заявление президента Федеральной резервной системы Сент-Луиса Джеймса Булларда, что снижение процентной ставки может быть оправдано в ближайшее время, учитывая растущий экономический риск, вызванный напряженностью в мировой торговле, а также слабой инфляцией в США, сообщает Reuters.

Авто Genesis привез в Россию обновленный седан Genesis G90 Новый Genesis G90 получил подросшую решетку радиатора измененной формы (теперь она напоминает растянутый геральдический щит), новые воздухозаборники, иную головную оптику с четырьмя блоками и особой полосой, которая тянется до самых крыльев.