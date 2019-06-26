Футбол

Футболист Варда изгнан из сборной Египта за сексуальные домогательстваРИА Новости вчера в 09:55

Футболист греческого ПАОКа Амр Варда исключен из состава сборной Египта, ведущей борьбу на домашнем Кубке африканских наций, за аморальное поведение в социальных сетях, вылившееся в сексуальные домогательства, сообщает Египетская футбольная ассоциация (EFA) в своем аккаунте в Twitter.
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