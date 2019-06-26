Футболист Варда изгнан из сборной Египта за сексуальные домогательстваРИА Новости вчера в 09:55

Футболист греческого ПАОКа Амр Варда исключен из состава сборной Египта, ведущей борьбу на домашнем Кубке африканских наций, за аморальное поведение в социальных сетях, вылившееся в сексуальные домогательства, сообщает Египетская футбольная ассоциация (EFA) в своем аккаунте в Twitter.

Футболист Варда изгнан из сборной Египта за сексуальные домогательства

Музыка Утонул гитарист ансамбля «Песняры» Аркадий Ивановский Гитарист группы «Песняры» Аркадий Ивановский утонул в Белоруссии. Об этом стало известно из сообщений на форуме поклонников группы.

Футбол «Ростов» обыграл «Спартак» на старте Кубка Париматч Премьер «Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в первом матче товарищеского турнира — Кубка Париматч Премьер.

Армия и оружие В России разрабатывается плавающий танк на базе самоходки «Спрут» В России разрабатывается плавающий танк на базе авиадесантной самоходной противотанковой пушки «Спрут-СДМ1», сообщили в АО «СКБМ», которое входит в холдинг «Высокоточные комплексы».

Общество Психотропные вещества нашли в организме Алибасова Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.

Происшествия Отравителя обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетними Московский отравитель может быть причастен к сексуальному насилию над несовершеннолетними.

Музыка Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников «25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.

Общество Девушку оштрафовали за танец на фоне «Кургана Бессмертия» в Брянске Советский районный суд Брянска оштрафовал жительницу города на 30 тыс. рублей за неуважение к обществу.

Экономика Высшее образование в России подорожало "Соизмеримо подорожала и учеба в негосударственных заведениях: с 46,3 тыс. до 55,2 тыс. рублей", - говорится в материале.

Транспорт На Крымском мосту установлен новый рекорд превышения скорости Камеры видеонаблюдения на Крымском мосту зафиксировали экстремальное превышение скорости.

Общество Министр Мантуров объяснил выбор люксов в командировках их доступностью В следующем году Мантуров переночевал в президентском номере отеля Four Season Hotel Mexico City в Мехико почти за 479 000 руб.

Политика Компания «Хуавей» проиграла в суде Техаса Суд штата Техас не удовлетворил иск компании "Хуавей" к американскому стартапу "Си-Эн-Экс Лабс".

Политика Делегации пяти стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ По данным агентства, парламентарии покинули сессию организации после подтверждения полномочий делегации России в полном объеме.

Шоу-бизнес Александр Ревва вместе с женой Анжеликой отмечают 15-летие любви Шоумен Александр Ревва, известный на эстрадном Олимпе под сценическим именем Артур Пирожков, трогательно признался в любви своей жене Анжелике.

Экономика Власти ограничат хранение пенсионных денег в соблюдающих санкции банках Резервы Пенсионного фонда России (ПФР) по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) теперь не могут размещаться в банках, которые соблюдают антироссийские санкции в отношении российских компаний и отраслей, следует из постановления правительства, опубликованного на этой неделе.

Политика Москва направила Киеву ноту по вопросу освобождения моряков Украина получила дипломатическую ноту России об отказе выполнять решение Международного трибунала ООН по морскому праву, в котором упоминается требование к Москве освободить украинских моряков, задержанных в ноябре прошлого года за нарушение госграницы РФ в Керченском проливе.

Политика ПАСЕ выбрала нового генсека Совета Европы ПАСЕ выбрала нового генерального секретаря Совета Европы на пять лет.

Общество В Екатеринбурге согласовали три площадки для храма Святой Екатерины В Екатеринбурге согласовали три из шести площадок для строительства храма Святой Екатерины.

Политика США и Китай договорились о мире в торговой войне, сообщают источники "США и Китай договорились еще об одном мире в торговой войне, чтобы возобновить переговоры", - говорится в сообщении.

Наука Два саратовских изобретения вошли в российский Топ-100 Роспатент подвел итоги 2018 г. и выбрал 100 лучших из более чем 35 тыс. отечественных изобретений.

Политика Слуцкого не избрали вице-президентом ПАСЕ после двух туров голосования Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не набрал необходимого количества голосов во втором туре выборов на пост вице-президента Парламентской ассамблеи Совета Европы, сообщает в среду ТАСС.

Происшествия Транспортная прокуратура уличила Яйский НПЗ в утечках нефтепродуктов По результатам проверки Тайгинский транспортный прокурор внес директору завода представление, в отношении виновного должностного лица предприятия возбуждено дело об административном правонарушении по ч.3 ст.11.14 КоАП РФ (Нарушение правил перевозки опасных веществ на железнодорожном транспорте).

Общество В КНДР пропал студент из Австралии В КНДР пропал студент из Австралии. Об этом 27 июня сообщает телеканал ABC.

Футбол Гол Салаха помог Египту обыграть сборную ДР Конго В заключительном туре группового раунда Египет сыграет со сборной Уганды, а ДР Конго встретится с командой Зимбабве.