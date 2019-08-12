Футбол

Футболист Уэсли Снейдер заявил о завершении карьерыИзвестия вчера в 14:15

За свою карьеру Снейдер выступал в клубах «Аякс», «Реал», «Интер» и «Галатасарай». В составе каждого из этих клубов футболист выигрывал национальные чемпионаты. Вместе с «Интером» Снейдер победил в Лиге чемпионов сезона-2009/10.
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