Футбол
Футболист Уэсли Снейдер заявил о завершении карьерыИзвестия вчера в 14:15
За свою карьеру Снейдер выступал в клубах «Аякс», «Реал», «Интер» и «Галатасарай». В составе каждого из этих клубов футболист выигрывал национальные чемпионаты. Вместе с «Интером» Снейдер победил в Лиге чемпионов сезона-2009/10.
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Вы видели это фото Снайдера, Роббена и ван Перси много раз. Но вы будете скучать по ним
Спорт-Экспрессвчера в 14:43
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Политика
В Крыму прокомментировали водную блокаду полуострова
Надежды украинской власти превратить водную блокаду Крыма в инструмент давления на Россию и жителей полуострова не оправдались, заявил депутат крымского парламента Владислав Ганжара во вторник, 13 августа.
Обновлено в 03:50
Общество
Оперного певца Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах
Несколько женщин обвинили испанского оперного певца Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах.
Обновлено в 03:48
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору вареной колбасы
Роскачество дало советы по выбору качественной и натуральной колбасы, изготовленной по ГОСТу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:53
Общество
Профсоюзы России предложили перейти на четырехдневную рабочую неделю
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Минтруд предложения по переходу на четырехдневную рабочую неделю, сообщается на сайте организации.
Обновлено в 02:47
Происшествия
Спасавшего детей в «Холдоми» мальчика наградили орденом Мужества
Обновлено вчера в 22:58
Общество
Названы регионы с самой большой долей семей из среднего класса
"Более трети семей можно отнести к среднему классу еще в двух регионах - в Магаданской области (34,5 процента) и Чукотском автономном округе (33,8 процента)", - говорят исследователи.
Обновлено вчера в 01:50
Армия и оружие
Трамп прокомментировал взрыв на полигоне в Архангельской области
Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел 8 августа при испытаниях жидкостного реактивного двигателя.
Обновлено в 01:08
Политика
Зеленский упростил выдачу гражданства Украины для россиян
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, упрощающий процедуру получения гражданства страны для россиян.
Обновлено в 05:24
Политика
В США вступил в силу запрет на закупку оборудования Huawei и ZTE
Запрет на закупку и использование оборудования китайских компаний Huawei и ZTE вступил в силу в Соединенных Штатах с 13 августа, сообщает пресс-служба Федерального реестра США.
Обновлено вчера в 19:42
Политика
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Футбол
Перишич прошёл медосмотр в «Баварии»
Обновлено вчера в 08:20
Происшествия
В центре Сиднея мужчина с ножом напал на прохожих
Обновлено в 04:13
Политика
В конгрессе США поддержали акции из-за выборов в Мосгордуму
В Москве с июля проходят акции протеста: участники требуют допуска до осенних выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов, кому избиркомы отказали из-за нарушений при сборе подписей.
Обновлено в 02:18
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Происшествия
В Казанском соборе на Красной площади произошло нападение на алтарника
Установлено, что посетитель Казанского собора напал на мирянина-алтарника, порвал на нем рубашку, а затем вытащил из кармана нож-бабочку и начал размахивать им перед пострадавшим.
Обновлено в 04:23
Происшествия
Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз
Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено в 04:14
Политика
Трамп может назначить послом США в России спецпредставителя по КНДР
Президент США Дональд Трамп может сделать спецпредставителя по Северной Корее Стивена Бигана кандидатом на пост посла в России, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:38
Общество
Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения процессов
Краснодарская судья Хахалева оказалась в центре вниманияСМИ в начале лета 2017 года.
Обновлено в 04:03
Политика
Политолог: Украина теряет возможности для экономического развития
Украинскую экономику ожидают серьезные трудности, если продолжится массовая миграция трудоспособного населения за рубеж и прекратится финансирование внешними кредиторами, заявил в эфире YouTube-канала PolitWera директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 04:12
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл получат новые титулы
Титул графа в социальной иерархии находится ниже герцога и маркиза, поэтому можно сказать, что Гарри и Меган «понизят» по приезде в страну.
Обновлено в 00:25
Происшествия
В чем обвиняют экс-президента Киргизии Атамбаева
Обновлено в 04:42
Космос
В Роскосмосе прокомментировали приближение астероида к Земле
Сближающийся с Землей астероид 2019 OU1 не представляет никакой опасности для планеты и человечества, сообщили в Роскосмосе.
Обновлено вчера в 14:31
Культура
Организаторы конкурса «Мисс Екатеринбург» решили не дарить автомобиль
Победительница конкурса «Мисс Екатеринбург» получит в подарок туристическую путевку, пишет «Наша газета».
Обновлено в 05:07
Политика
Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие 17 августа
Ранее муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на проведение протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.
Обновлено вчера в 16:08
Кино
Disney может выпустить сиквел «Аладдина»
Обновлено в 04:09
Футбол
Путин наградил тренера «Локомотива» Семина орденом Александра Невского
Президент России Владимир Путин наградил тренера «Локомотива» Юрия Семина орденом Александра Невского.
Обновлено в 04:56