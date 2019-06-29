Футбол
Футболист Уан-Биссака перешел из «Кристал Пэлас» в «Манчестер Юнайтед»ТАСС 08:08
Английский защитник Аарон Уан-Биссака перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Кристал Пэлас". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба из Манчестера. Контракт с 21-летним футболистом рассчитан на пять лет.
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«МЮ» согласовал трансфер Уан-Биссаки из «Кристал Пэлас» за 50 млн фунтов
ProstoProSport26 июня в 18:40
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