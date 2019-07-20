Футбол

Футболист «Тоттенхэма» забил с центра поляLenta.ru 14:08

Нападающий английского «Тоттенхэма» Харри Кейн отличился голом с центра поля в матче международного Кубка чемпионов против «Ювентуса». Видео появилось в Twitter-аккаунте футболиста. Форвард забил мяч на третьей добавленной минуте и принес победу своей команде.
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Английский футболист, нападающий и вице-капитан клуба «Тоттенхэм Хотспур» и капитан национальной сборной Англии. Член ордена Британской империи.
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