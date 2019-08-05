Футбол
Футболист «Тоттенхэма» Деле Алли пропустит начало сезона из-за травмыРИА Новости 03:42
Полузащитник лондонского футбольного клуба "Тоттенхэм" Деле Алли пропустит несколько недель из-за травмы подколенного сухожилия, сообщает Guardian. За последние два года Алли четыре раза получал похожие повреждения.
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