Футбол
Футболист Тарасов покинет московский «Локомотив»ТАСС вчера в 11:30
Тарасов пришел в "Локомотив" в 2010 году, в его составе он стал победителем чемпионата России и трехкратным обладателем Кубка России.
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с чего всё началось
Дмитрий Тарасов в июле покинет московский "Локомотив", футболист и клуб не будут заключать новое трудовое соглашение. Об этом ТАСС сообщил главный тренер железнодорожников Юрий Семин. Действующий контракт 32-летнего полузащитника с "Локомотивом" истекает 30 июня.ТАССвчера в 11:30
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