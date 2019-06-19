Футбол

Футболист Тарасов покинет московский «Локомотив»ТАСС 11:30

Дмитрий Тарасов в июле покинет московский "Локомотив", футболист и клуб не будут заключать новое трудовое соглашение. Об этом ТАСС сообщил главный тренер железнодорожников Юрий Семин. Действующий контракт 32-летнего полузащитника с "Локомотивом" истекает 30 июня.
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Семин: Тарасов ищет другую команду

Metaratings12:34

Большая чистка и новые контракты. «Локомотив» в межсезонье

Sportbox.RUвчера в 05:24

Дмитрий Тарасов покинет «Локомотив»

Спорт-Экспресс12:16

Семин сообщил об уходе Тарасова из «Локомотива»

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Главный тренер «Локомотива» Семин не хочет отпускать вратаря Гилерме из клуба

ТАСС11:54

«Локомотив» не будет продлевать контракт Тарасова

МК-Спорт12:22
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Следствие обвинило в крушении MH17 четырех человек

Международная следственная группа обвинила четырех человек в крушении в 2014 году на Донбассе малайзийского Boeing, летевшего рейсом MH17.
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Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку

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Глава УК «Роснано» Анатолий Чубайс анекдотом ответил на высказанную на заседании Российского союза промышленников и предпринимателей критику акционера НЛМК Владимира Лисина за слова о «неправильных олигархах».
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Футбол

Сёмин признался, что не знает новичка «Локомотива» Мурило

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В знак протеста лидер либерал-демократов Владимир Жириновский демонстративно вышел из зала пленарных заседаний.
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В Сочи «Нива» врезалась в автобусную остановку

В Лазаревском районе Сочи автомобиль «Нива» столкнулся с впереди идущим Mitsubishi и протаранил остановку общественного транспорта.
Обновлено в 11:23
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата Су-27 бомбардировщика США

Минобороны РФ выложило в сеть видео перехвата российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н.
Обновлено 17 июня в 23:07
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Bloomberg сообщил о появлении третьего владельца капитала в $100 млрд

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Обновлено в 05:52
Общество

Невнимательные дети обречены на низкие зарплаты, заявляют ученые

Длительные наблюдения за жизнью более двух тысяч молодых канадцев помогли ученым доказать, что высокий уровень невнимательности в детстве оказался связан с относительно низкими зарплатами во взрослые годы жизни.
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Росгвардия показала первый катер для защиты Крымского моста

В Ярославской области судостроители рыбинского завода «Вымпел» спустили на воду первый из четырех катеров проекта «Грачонок», собранных для 115-й отдельной бригады Росгвардии особого назначения, которая обеспечивает охрану Керченского пролива.
Обновлено в 07:32
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Обновлено в 01:47
Армия и оружие

The Bell: Переписка солдата из Татарстана стала доказательством причастности РФ к крушению малазийского «Боинга»

Обновлено в 12:12
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19 июня спецдокладчик ООН по вопросу внесудебных казней Аньес Калламар, представила 100-страничный доклад о расследовании убийства.
Обновлено в 11:58
Путешествия

Первый взвод туристической полиции появился в Ялте

Обновлено вчера в 21:57
Экономика

Сбербанк предупредил о мошенниках, применяющих социальную инженерию

Мошенничество с помощью социальной инженерии в России продолжает рост - в среднем на 4-6% в месяц, сообщил журналистам на пресс-конференции зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
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Игры

Ремейк Final Fantasy VII появится сразу на двух поколениях консолей

Во время общения с работниками СМИ руководитель Square Enix Йосуке Мацуда подчеркнул, что будущая игра создается и подгоняется под следующее поколение консолей, а значит, в нее можно сыграть на обеих приставках.
Обновлено 17 июня в 10:32
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Смертельно опасные бактерии атакуют пляжи в США

Обновлено в 08:07
Политика

Порошенко допустил отказ Киева от претензий на Крым

Бывший президент Украины Пётр Порошенко допустил, что новые власти страны могут отказаться от претензий на Крым и признать его российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.
Обновлено в 09:43
Общество

Власти разъяснили порядок изъятия земель за нескошенную траву и мусор

Законопроект об изъятии земель у граждан за нескошенную траву и мусор, разработанный Минэкономразвития как мера борьбы с пожарами, не коснется граждан, проживающих в населенных пунктах или на территории садоводческих товариществ, говорится в пояснениях Росреестра, поступивших в РБК.
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Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун рассказал, кто покинет команду в летнее трансферное окно.
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Хоккей

Барбашев упал с пожарной машины во время парада «Сент-Луиса»

Российский нападающий «Блюз» Иван Барбашев не удержался на ногах и упал с пожарной машины.
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Ксения Собчак надела обручальное кольцо

Ксения Собчак появилась в эфире своей программы с обручальным кольцом на безымянном пальце, сообщает StarHit.
Обновлено в 12:36
Армия и оружие

Российские военные сделали Смоленскую АЭС невидимой

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Госдума проанализирует практику применения статей 228 (незаконное хранение и перевозка наркотиков) и 303 (фальсификация доказательств) Уголовного кодекса.
Обновлено в 11:22
Политика

Медведев прокомментировал слова Кудрина о позорном уровне бедности

Ранее руководитель Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал уровень бедности в России позором.
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Козловский не боится сравнения сериала «Чернобыль» с его новым фильмом

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Обновлено в 09:47
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Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук

Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.
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Прибыль российских банков за пять месяцев выросла в 1,6 раза

Прибыль банков РФ за пять месяцев 2019 года выросла на 64% и достигла 867 млрд рублей, сообщается в материалах Банка России.
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Происшествия

Два человека погибли в ДТП с автобусом в Челябинской области

Автобус столкнулся с грузовиком в среду на трассе М5 "Урал" в Челябинской области, погибли два пассажира, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено в 10:14
Музыка

Дочь Алсу спела с Ержаном Максимом

Ранее многие подписчики негативно отреагировали на сотрудничество Микеллы с соперником по «Голосу» в рамках этой работы.
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Советский футболист, советский и российский тренер. Мастер спорта. Заслуженный тренер РСФСР. Заслуженный тренер Таджикской ССР. Главный тренер московского «Локомотива».
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Дмитрий Тарасов
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник. Мастер спорта России.
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