Мы действительно ведем разговоры насчет Гогуа и ЦСКА. Пока никаких договоренностей нет. Сегодня уже 28 августа, думаю, через день-два будет все ясно. Как оценю вероятность трансфера? Скажем так: она есть.

Ивуарийский защитник Седрик Гогуа в ближайшее время может стать футболистом московского ЦСКА.

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