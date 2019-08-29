Мы действительно ведем разговоры насчет Гогуа и ЦСКА. Пока никаких договоренностей нет. Сегодня уже 28 августа, думаю, через день-два будет все ясно. Как оценю вероятность трансфера? Скажем так: она есть.

Ивуарийский защитник Седрик Гогуа в ближайшее время может стать футболистом московского ЦСКА.

Спорт день за днем

Футбол Как «Спартак» проиграл «Браге» и покинул Лигу Европы "Спартак" в ответном матче квалификации Лиги Европы уступил португальской "Браге" и покинул второй по значимости турнир Старого Света.

Политика Валенса осудил отказ Польши позвать Путина на годовщину Второй мировой Бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал решение действующих польских властей не приглашать президента России Владимира Путина на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.

Экономика Роспотребнадзор попросил ввести маркировку БАДов и спортивного питания Роспотребнадзор предлагает распространить обязательную маркировку на биологически активные добавки (БАД), спортивное питание и питьевую воду.

Армия и оружие В ДНР заявили об издевательствах силовиков над пленным ополченцем Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило об издевательствах со стороны украинских силовиков над пленным ополченцем.

Политика ФБК: вице-спикер Мосгордумы вопреки закону владеет бизнесом Зампредседателя Мосгордумы и глава столичного отделения «Единой России» Андрей Метельский через подставное лицо может управлять компанией «Альпин» — дилером мотоциклов Yamaha, утверждает Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Театры Актёры МХАТа подали жалобу в прокуратуру на нового худрука Актёры МХАТ имени Горького обратились в прокуратуру с жалобой на нового худрука Эдуарда Боякова, пишет РБК.

Экономика Чистый убыток Utair в первом полугодии увеличился на 83% Операционные расходы в отчетном периоде составили 37 млрд руб. против 36,4 млрд руб. год назад.

Политика США ввели санкции против ливанского банка Минфин США заявил о введении американской стороной санкций против ливанского банка Jammal Trust Bank и ещё трёх страховых компаний.

Здоровье Врачи рассказали, кому вредно пить кофе Людям с хронической усталостью лучше воздержаться от употребления кофе, заявила "Вечерней Москве" диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Политика Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.

Технологии Росстат заплатил более 64 млн рублей за несуществующее приложение Росстат потратил около 64,5 млн рублей на разработку мобильного приложения, которое не было создано, передает РИА "Новости" со ссылкой на данные проверки Счетной палаты.

Политика Съеденное Путиным мороженое попало в тройку самых популярных Сервис Rate&Goods составил список самых популярных в РФ марок мороженого на основании более чем 24 500 оценок и 34 000 отзывов, оставленных примерно 11 тыс. пользователей приложения.

Политика Верховная рада утвердила новый состав правительства Верховная рада 9-го созыва на своем первом заседании утвердила новый состав кабинета министров во главе с премьером Алексеем Гончаруком.

Здоровье Скворцова не исключила возвращения фризиума в аптеки Минздрав может предложить производителю психотропного противосудорожного препарата фризиум компании Sanofi восстановить регистрацию в России, сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Футбол ФК «Ростов» сыграет товарищеский матч со сборной Сирии Во время перерыва в Российского премьер-лиги, связанного с проведением игр национальных команда, ФК «Ростов» решил организовать товарищеский матч со сборной Сирии.

Здоровье Диетолог назвала три самых полезных осенних продукта Врач-диетолог Елена Соломатина назвала три самых полезных продукта конца лета и начала осени.В первую очередь она рекомендует обратить внимание на тыкву.

Шоу-бизнес Брэд Питт показал татуировку в честь бывшей жены Анджелины Джоли В один из моментов актер помахал перед объективами фотокамер рукой и показал запястье, на котором впоследствии удалось разглядеть татуировку, сделанную ранее в честь его супруги Анджелины Джоли.

Гаджеты Apple представит новый iPhone 10 сентября Детали мероприятия не разглашаются. Источники сообщали, что Apple представит три новые версии смартфонов.

Происшествия В ДТП BMW и Lamborghini в центре Москвы пострадали два человека Две легковые машины столкнулись в центре Москвы на улице Большая Грузинская напротив Московского зоопарка, сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Происшествия СМИ узнали о новой американской версии взрыва в Северодвинске «Произошедшее не было новым запуском, это была миссия по подъему потерянной при предыдущих испытаниях ракеты», — сказал источник телеканала, который знаком с оценкой американской разведки.

Здоровье Все уволившиеся нижнетагильские хирурги вернулись на работу В Нижнем Тагиле восстановили на работе всех хирургов, которые писали заявления на увольнение.

Политика Порошенко назвал издевательством новую должность Шуфрича Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко осудил избрание представителя «Оппозиционной платформы – За жизнь» Нестора Шуфрича главой комитета Верховной рады по свободе слова.

Футбол Юрий Семин: «Есть желание взять реванш у Симеоне» Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о результатах жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов для московского клуба.

Происшествия Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.