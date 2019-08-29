Футбол

RT на русскомRT на русскомФутболист «Тамбова» Гогуа проходит медосмотр для ЦСКА

Ивуарийский защитник Седрик Гогуа в ближайшее время может стать футболистом московского ЦСКА.
Читать в источнике
Комментировать
Дмитрий Селюк
Мы действительно ведем разговоры насчет Гогуа и ЦСКА. Пока никаких договоренностей нет. Сегодня уже 28 августа, думаю, через день-два будет все ясно. Как оценю вероятность трансфера? Скажем так: она есть.
— Дмитрий СелюкРБК вчера в 05:00

Подробнее о событии

«Тамбов» назвал сумму трансфера Гогуа в ЦСКА

Спорт-Экспресс13:15

ЦСКА объявил о подписании Гогуа

Чемпионат10:58

«Тамбов» назвал сумму, за которую Гогуа был продан в ЦСКА

Sport24.ru13:28

«Если что, знаете, кого винить». Скаут ЦСКА – о переходе Гогуа

Матч ТВ12:58

Защитник «Тамбова» Гогуа проходит медосмотр перед трансфером в ЦСКА

ProstoProSport09:09

ЦСКА подписал Гогуа на 4 года. Он взял 27-й номер

Sports.ru11:33

Агент сообщил, что ЦСКА подписал Седрика Гогуа

Sport.ru10:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 15:25, Ашберн
Политика

Лукашенко передал через Болтона подарки Трампу, сообщили СМИ

РИА Новости 11:51
Политика

Bloomberg узнал об идее США потребовать с Китая имперские долги

По данным агентства, у Трампа уже состоялась встреча с группой держателей таких китайских облигаций, которые лоббируют перед президентом идею потребовать с Китая выплату долгов.
РБК 11:15
Футбол

Сёмин заявил, что хочет взять реванш у Симеоне в ЛЧ

В прошлом сезоне «Локомотив» и «Атлетико» встретились в 1/8 финала Лиги Европы, тогда подопечные Сёмина по сумме двух матчей проиграли команде Симеоне со счётом 1:8.
RT на русском 14:19
Происшествия

Пропавшую в лесу в Ленобласти шестилетнюю девочку нашли живой

Спасатели, полицейские и добровольцы нашли шестилетнюю девочку, которая пропала в лесу в Тосненском районе Ленинградской области, сообщили ТАСС в четверг в региональном ГУ МВД.
ТАСС 13:26
Политика

Рада утвердила новый состав Кабинета министров Украины

Назначенный сегодня на пост премьера Украины Алексей Гончарук представил на рассмотрение Верховный рады состав своего Кабинета министров.
Коммерсантъ 14:16
Политика

Зеленский поставил перед Радой задачу «возвращения Крыма»

Прежде всего, сказал Зеленский депутатам, украинцы ждут "укрепления обороны, завершения войны в Донбассе, а также возвращения Крыма".
Московский Комсомолец 10:21
Происшествия

Жителей дома в Москве эвакуировали из-за гранаты

Вести.Ru 14:44
Футбол

Спартак — Брага 1:2

Футболисты московского «Спартака» проиграли португальской «Браге» в ответном матче квалификационного раунда play-off Лиги Европы.
Коммерсантъ 15:11
Экономика

Forbes опубликовал список богатейших российских семей

Семья Гуцериевых (группа "Сафмар") вновь заняла первое место в списке самых успешных предпринимательских семей в России по версии журнала Forbes, следует из рейтинга, опубликованного в среду на сайте издания.
ТАСС вчера в 04:30
Армия и оружие

В ДНР заявили об издевательствах силовиков над пленным ополченцем

Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило об издевательствах со стороны украинских силовиков над пленным ополченцем.
РИА Новости 15:03
Политика

Андрея Загороднюка назначили министром обороны Украины

Кандидатура Загороднюка на пост министра обороны Украины была предложена ранее президентом страны Владимиром Зеленским.
Известия 12:07
Армия и оружие

США оставят в Афганистане 8,6 тыс. военных после соглашения с талибами

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Афганистане после соглашения с талибами останутся 8,6 тыс. американских военнослужащих.
Известия 10:34
Наука

Робота-змею запустили в мозг человека для инспекции сосудов

Робота-змею ученые запустили в мозг человека для быстрого восстановление после инсульта, сообщает информационно-новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 13:46
Космос

На МКС сработала аварийная сигнализация

Инфорос 10:23
Армия и оружие

СМИ узнали о новой американской версии взрыва в Северодвинске

«Произошедшее не было новым запуском, это была миссия по подъему потерянной при предыдущих испытаниях ракеты», — сказал источник телеканала, который знаком с оценкой американской разведки.
РБК 15:05
Политика

Меркель и Путин по телефону обсудили транзит газа через Украину

RT на русском 06:10
Шоу-бизнес

Наргиз обвинила Ольгу Серябкину в своем уходе с лейбла Максима Фадеева

8 августа стало известно, что лейбл MALFA разорвал контракт с Наргиз.
Lenta.ru 10:50
Политика

Съеденное Путиным мороженое попало в тройку самых популярных

Сервис Rate&Goods составил список самых популярных в РФ марок мороженого на основании более чем 24 500 оценок и 34 000 отзывов, оставленных примерно 11 тыс. пользователей приложения.
News.ru 11:59
Здоровье

Минздрав изымает из аптек лекарство от кашля, влияющее на сердце

В России будет изъят из продажи препарат от кашля "Фармаспал", содержащий в своем составе опасное для здоровья вещество фенспирид.
Вести.Ru 07:47
Политика

Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Экономика

Северная Осетия планирует поставки яблок в Кувейт

Агропредприятие "Казачий хутор" в Северной Осетии планирует поставки яблок в Кувейт, сообщил в четверг его учредитель Сергей Кациев.
ТАСС 07:43
Политика

Конте получил право сформировать новое правительство Италии

Президент Италии Серджо Маттарелла принял ранее ушедшего в отставку премьер-министра Джузеппе Конте и поручил ему сформировать новый состав правительства.
Экономика сегодня 04:49
Автоспорт

Эрикссона вызвали на Гран-при Бельгии из-за проблем Райкконена с ногой

Стала известна причина, по которой резервный гонщик «Альфа Ромео» Маркус Эрикссон был срочно вызван на Гран-при Бельгии Формулы-1.
Чемпионат 07:51
Технологии

МТС запустила пилотную зону 5G в Москве

Компания МТС запустила первую пилотную зону в сетях пятого поколения в Москве – она находится на ВДНХ в районе павильона "Умный город".
Газета.Ru 14:24
Политика

Новый глава МИД Украины озвучил условия амнистии в Донбассе

Ранее Вадим Пристайко стал новой главой МИД Украины.
Газета.Ru 14:25
Гаджеты

Apple назвала дату презентации новых продуктов

Ведомости 13:27
Экономика

Рекламная выручка «Газпром-Медиа» во втором квартале упала на 7%

По итогам первого квартала рекламные доходы уменьшились на 4%, до 16,4 млрд руб. По итогам полугодия поступления от рекламы уменьшились почти на 6%, до 33,2 млрд руб. "Газпром-Медиа" управляет, в частности, телеканалами НТВ, ТНТ, "Матч ТВ", ТВ3, "Пятница", радиостанциями "Авторадио", "Юмор FM", "Эхо Москвы", ИД "7 дней".
РБК 14:18
Шоу-бизнес

Яна Рудковская признала, что у нее появилась конкурентка

Жена Евгения Плющенко назвала ее имя. Яна Рудковская невероятно гордится своими ногами.
7Дней.ру 14:00
Общество

Роспотребнадзор нашел нарушения у 98% продавцов шаурмы в Москве

Ведомости 12:19
Гаджеты

Xiaomi представила «дешевого монстра» Redmi Note 8 Pro и назвала цену

Компания Xiaomi официально представила новую линейку смартфонов Redmi Note 8. Помимо базовой версии, в нее вошла модель Pro.
Российская газета 07:10
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное