Футбол
RT на русскомФутболист «Тамбова» Гогуа проходит медосмотр для ЦСКА
Ивуарийский защитник Седрик Гогуа в ближайшее время может стать футболистом московского ЦСКА.
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Мы действительно ведем разговоры насчет Гогуа и ЦСКА. Пока никаких договоренностей нет. Сегодня уже 28 августа, думаю, через день-два будет все ясно. Как оценю вероятность трансфера? Скажем так: она есть.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 13:08, Вашингтон
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