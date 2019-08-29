Футбол

RT на русскомRT на русскомФутболист «Тамбова» Гогуа проходит медосмотр для ЦСКА

Ивуарийский защитник Седрик Гогуа в ближайшее время может стать футболистом московского ЦСКА.
Читать в источнике
Комментировать
Дмитрий Селюк
Мы действительно ведем разговоры насчет Гогуа и ЦСКА. Пока никаких договоренностей нет. Сегодня уже 28 августа, думаю, через день-два будет все ясно. Как оценю вероятность трансфера? Скажем так: она есть.
— Дмитрий СелюкРБК вчера в 05:00

Подробнее о событии

Агент сообщил, что ЦСКА подписал Седрика Гогуа

Sport.ru10:59

ЦСКА объявил о переходе защитника Гогуа из «Тамбова»

Спорт-Экспресс10:52

ЦСКА объявил о подписании Гогуа

Чемпионат10:58

«Если что, знаете, кого винить». Скаут ЦСКА – о переходе Гогуа

Матч ТВ12:58

Защитник «Тамбова» Гогуа проходит медосмотр перед трансфером в ЦСКА

ProstoProSport09:09

ЦСКА подписал Гогуа на 4 года. Он взял 27-й номер

Sports.ru11:33

Скаут ЦСКА — о переходе Гогуа: «Если что, вы знаете, кого винить»

Sport24.ru12:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 13:08, Вашингтон
Политика

Зеленский оценил первые 100 дней своего президентства

Президент Украины Владимир Зеленский оценил первые 100 дней своего пребывания на посту главы государства. Его слова передает «РБК-Украина».
Lenta.ru 10:08
Политика

Верховная рада Украины назначила нового главу СБУ

Верховная рада Украины назначила Ивана Баканова главой Службы безопасности Украины (СБУ), сообщает УНИАН.
Rambler News Service 12:58
Политика

Порошенко назвал издевательством новую должность Шуфрича

Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко осудил избрание представителя «Оппозиционной платформы – За жизнь» Нестора Шуфрича главой комитета Верховной рады по свободе слова.
Известия 05:39
Происшествия

Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд

Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Космос

На МКС сработала аварийная сигнализация

Газета.Ru 10:59
Футбол

Роман Бабаев: «В контракте Гогуа прописаны очень жесткие условия в части нарушения дисциплины»

Спорт-Экспресс 11:32
Футбол

«Зенит» сыграет с «Бенфикой» в групповом турнире Лиги чемпионов

ТАСС 12:39
Армия и оружие

Три ополченца погибли из-за обстрела со стороны силовиков, заявили в ДНР

РИА Новости 13:07
Технологии

Главкосмос будет работать над новой системой продвижения товаров и услуг Роскосмоса

Компания Главкосмос стала единым оператором внешнеэкономической деятельности Роскосмоса, а также получила полномочия для продвижения товаров и услуг корпорации.
ТАСС 12:35
Политика

Грузия захотела экономической свободы от России

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что стране необходимо работать над тем, чтобы уменьшить экономическую зависимость от России.
Известия 11:10
Общество

Роспотребнадзор нашел нарушения у 98% продавцов шаурмы в Москве

Специалисты управления Роспотребнадзора по Москве обнаружили нарушения санитарных норм у 98% столичных торговых точек, готовящих и продающих шаурму, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 12:19
Футбол

«Спартак» в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы примет «Брагу»

Московский "Спартак", уступив в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы "Браге" в Португалии, в четверг принимает соперника на стадионе "Открытие Арена" и попытается отыграть гандикап и пробиться в групповую стадию турнира.
Газета.Ru 04:47
Политика

Лукашенко передал Трампу кортик через Болтона

RT на русском 11:25
Кино

Актер Александр Числов умер в 54 года

Известия 05:13
Авто

Транспортный налог в Челябинской области снизили на треть

Депутаты ЗСО утвердили новые ставки для транспортного налога в Челябинской области.
АиФ Челябинск 07:36
Политика

Глава ФАС предложил уничтожить госкорпорации

Эффективным шагом по развитию конкуренции в России стал бы перевод госкорпораций в более конкурентные формы, например, в акционерные общества.
Вести.Ru 11:43
Космос

Компании не захотели страховать запуск ракеты «Протон-М»

Сам запуск ракеты с европейским и американским спутником на борту запланирован на конец сентября.
Эхо Москвы 13:02
Экономика

У жителей России снижается доверие к небольшим банкам

Отмечается, что с чистым оттоком средств населения за последний год — с июля 2018 года по июль 2019 года — столкнулись 53% банков в России.
REGNUM 02:35
Происшествия

В Ленобласти ищут потерявшуюся в лесу девочку

Известия 12:13
Шоу-бизнес

Наргиз винит Серябкину в разрыве партнерских отношений с Фадеевым

Певица Наргиз Закирова дала сенсационное интервью Ирине Шихман, где рассказала о причинах конфликта с продюсером Максимом Фадеевым.
Народные новости 08:35
Футбол

РФС сократил срок дисквалификации Миладиновича, сломавшего Чалову нос

Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) удовлетворил просьбу "Сочи" о сокращении срока дисквалификации защитника Ивана Миладиновича, ударившего игрока московского ЦСКА Федора Чалова по лицу во время матча, сообщается на странице "Сочи" в Twitter.
РИА Новости 10:23
Политика

Politico: Трамп поручил пересмотреть военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп распорядился пересмотреть программу военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с американским военным бюджетом составляет 250 миллионов долларов.
Российская газета вчера в 23:52
Армия и оружие

Видео воздушной атаки ВСУ по позициям сил ДНР под Донецком появилось в сети

В сети появилось видео воздушной атаки Вооруженных сил Украины по позициям ДНР под Донецком.
Аргументы недели 08:12
Происшествия

Годовалый малыш пропал из дома в Башкирии

Известия 08:22
Политика

Опубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан

Журналисты засняли, как депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая переписывается в здании парламента о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.
РИА Новости 09:39
Гаджеты

Xiaomi представила «дешевого монстра» Redmi Note 8 Pro и назвала цену

Компания Xiaomi официально представила новую линейку смартфонов Redmi Note 8. Помимо базовой версии, в нее вошла модель Pro.
Российская газета 07:10
Происшествия

В Екатеринбурге мать троих детей умерла после удаления зуба

Российская газета 05:08
Футбол

Медель сменил «Бешикташ» на «Болонью»

Soccer.ru 06:32
Единоборства

Валуев станет комментатором боя Поветкина с Хьюи Фьюри

Газета.Ru 11:58
Происшествия

Российский турист погиб под колесами автобуса в Болгарии

Как отмечает портал, автобус ехал без туристов, поскольку до этого он отвез их из аэропорта Бургаса в отель на курорте Солнечный берег.
Интерфакс 09:21
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное