Футбол

RT на русскомRT на русскомФутболист «Тамбова» Гогуа проходит медосмотр для ЦСКА

Седрик Гогуа перешёл в «Тамбов» в нынешнее трансферное окно из латвийского «Даугавпилса». В текущем сезоне РПЛ футболист сыграл пять матчей и забил два гола. Ранее сообщалось, что «Зенит» и «Сампдория» согласовали аренду Ригони.
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Дмитрий Селюк
Мы действительно ведем разговоры насчет Гогуа и ЦСКА. Пока никаких договоренностей нет. Сегодня уже 28 августа, думаю, через день-два будет все ясно. Как оценю вероятность трансфера? Скажем так: она есть.
— Дмитрий СелюкРБК 28 августа в 05:00

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