Мы действительно ведем разговоры насчет Гогуа и ЦСКА. Пока никаких договоренностей нет. Сегодня уже 28 августа, думаю, через день-два будет все ясно. Как оценю вероятность трансфера? Скажем так: она есть.

Седрик Гогуа перешёл в «Тамбов» в нынешнее трансферное окно из латвийского «Даугавпилса». В текущем сезоне РПЛ футболист сыграл пять матчей и забил два гола. Ранее сообщалось, что «Зенит» и «Сампдория» согласовали аренду Ригони.

Футбол «Спартак» в Лиге Европы сыграет ответный матч с «Брагой» 29 августа во втором матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы московский "Спартак" сыграет ответный матч с португальской "Брагой".

Происшествия Отсидевшей по ложному обвинению 35 лет американке решили заплатить Женщина из американского штата Невада, которая провела почти 35 лет в тюрьме по ложному обвинению за убийство студентки, получит три миллиона долларов (200 миллионов рублей).

Общество Синоптики назвали причину паводков в Сибири и дождей в Приморье Перегрев территории Китая этим летом стал причиной паводков в Сибири и аномальных дождей в Приморье, сообщает Примгидромет.

Политика На Украине сообщили об обмене заключенными с Россией Самолет с заключенными, переданными Россией в рамках обмена, в ближайшее время прибудет в киевский аэропорт «Жуляны».

Армия и оружие Власти Колумбии продолжат выполнять соглашение с повстанцами Официальная Богота будет держаться заключенного ранее соглашения о мире, несмотря на объявленное повстанцами возвращение к вооруженной борьбе, заявил президент Колумбии Иван Дуке.

Шоу-бизнес Наргиз обвинила Серябкину в своем уходе из лейбла Фадеева Певица Наргиз Закирова обвинила бывшую участницу российской группы Serebro Ольгу Серябкину в своем уходе из лейбла Максима Фадеева MALFA.

Политика Верховная рада одобрила отставку украинского генпрокурора Луценко Украинский парламент на заседании в четверг одобрил отставку генпрокурора Юрия Луценко.

Происшествия В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске Взрыв у северного побережья России произошел во время миссии по подъему ядерной ракеты со дна океана, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные об оценке произошедшего разведывательными службами США.

Финансы Минэкономразвития описало экономику России без сверхдоходов от нефти В консервативном сценарии макроэкономического прогноза Министерства экономического развития ВВП России окажется на 30,5 трлн руб. меньше за пять лет — с 2020 по 2024 год — по сравнению с траекторией в базовом сценарии.

Политика Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.

Экономика Территории опережающего развития оказались эффективнее ОЭЗ Территории опережающего развития (ТОР) оказались эффективнее особых экономических зон (ОЭЗ).

Политика Глава Татарстана осудил идею отмечать день окончания стояния на Угре Президент Татарстана Рустам Минниханов направил в Госдуму отрицательный отзыв на законодательную инициативу Калужской области установить 11 ноября памятной датой окончания Великого стояния на реке Угре.

Технологии Счетная палата не нашла приложение Росстата за миллионы рублей Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» на 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android, но приложения в App Store и Google Play так и не появились.

Происшествия Новое извержение вулкана Стромболи произошло в Италии Новое извержение вулкана Стромболи произошло на одноименном итальянском острове в Тирренском море близ Сицилии.

Политика Новый глава МИД Украины обозначил позицию по ситуации в Донбассе Новый глава украинского МИД Вадим Пристайко в ходе заседания Рады обозначил позицию по ситуации в Донбассе.

Экономика Forbes назвал лучшие банки для миллионеров Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг российских и иностранных банков, предлагающих клиентам услуги private banking.

Политика В партии Зеленского заявили о планах Порошенко устроить госпереворот Журналисты издания "СТРАНА.ua" сфотографировали телефонную переписку депутата от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Лизы Богуцкой, в которой говорится о намерении бывшего украинского лидера Петра Порошенко устроить государственный переворот.

Кино Prada устроит в Венеции вечеринку в честь Педро Альмодовара В четверг вечером один из звёздных гостей Венецианского фестиваля, испанский режиссёр Педро Альмодовар (Pedro Almodóvar), отметит своё получение почётной премии «Золотой лев» на вечеринке в здании 14 века в Венеции.

Общество В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул для школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.

Общество Математические центры мирового уровня создадут в РФ Создают математические центры мирового уровня в рамках нацпроекта «Наука».

Футбол Стали известны результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов В Монако завершилась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2019-2020.

Происшествия Машина наехала на дорожного рабочего в Рязани, двое погибли В Рязани легковушка наехала на дорожного рабочего. В результате произошедшего погибли два человека.