Футбол
RT на русскомФутболист «Тамбова» Гогуа проходит медосмотр для ЦСКА
Седрик Гогуа перешёл в «Тамбов» в нынешнее трансферное окно из латвийского «Даугавпилса». В текущем сезоне РПЛ футболист сыграл пять матчей и забил два гола. Ранее сообщалось, что «Зенит» и «Сампдория» согласовали аренду Ригони.
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Мы действительно ведем разговоры насчет Гогуа и ЦСКА. Пока никаких договоренностей нет. Сегодня уже 28 августа, думаю, через день-два будет все ясно. Как оценю вероятность трансфера? Скажем так: она есть.
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«Вы же не думали, что оставим вас без видео». ЦСКА показал ролик, посвященный Гогуа
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