Футбол

Футболист Сычев заявил о планах возобновить карьеруАргументы и Факты 03:46

Динамо — Локомотив
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, 18 августа
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
2′
Дмитрий Баринов
Максимилиан Филипп
3′
Себастьян Шиманьский
13′
27′
Алексей Миранчук
Тони Шуньич
48′
Себастьян Шиманьский
Мигел Филипе Кардозу
59′
Тони Шуньич
Иван Ордец
64′
67′
Гжегож Крыховяк
68′
Брайан Идову
78′
Федор Смолов
Лука Джорджевич
82′
Антон Миранчук
Максимилиан Филипп
Вячеслав Грулев
83′
84′
Владислав Игнатьев
87′
Гильерме
90′+1′
Рифат Жемалетдинов
Дмитрий Живоглядов
Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Сычев заявил о намерении возобновить карьеру, передает Sports.ru. По словам спортсмена, сейчас он занимается реабилитацией и приступил к беговой работе.
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Дмитрий Сычев
С футболом я ещё не попрощался. Давайте сохраним интригу, но я собираюсь продолжать свою на профессиональном уровне, уже веду переговоры. Надеюсь, что будут варианты.
— Дмитрий Сычев, российский футболистМК-Спорт 05:32

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Российский футболист, нападающий. В 2002-2010 годах играл за сборную России, в составе которой стал бронзовым призёром чемпионата Европы 2008 года.
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