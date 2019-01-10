Происшествия
Футболист «Спартака» сломал нос иностранцу и был доставлен в полициюРоссийская газета 11:07
Аяз был доставлен в отделение полиции и у него отобрали права. Что касается американца, то ему понадобилась помощь врачей: у него диагностирован перелом костей носа. Добавим, что Гулиев несколько раз извинился перед Эли и предложил оплатить визиты к медикам.
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Футболист «Спартака» Гулиев сломал нос американцу в результате дорожного конфликта
Московский Комсомолец10:21
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Политика
Рейтинг Путина среди электората растет
Респонденты «Левада-центра» представили, что в ближайшее воскресенье выборы президента России и 55% из них отдали свои голоса за нынешнего лидера Владимира Путина, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 02:24
Происшествия
Появилось видео задержания Ассанжа
Появилось видео задержания основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне.
Обновлено в 06:08
Происшествия
Соловчук заявил, что Кокорин и Мамаев избивали его после падения
Водитель ведущей Ольги Ушаковой Виталий Соловчук рассказал, что упал после удара футболиста Павла Мамаева, а затем вся компания избивала его, пока он лежал.
Обновлено в 06:15
Общество
Умер миллиардер Владислав Тетюхин
Обновлено в 09:11
Культура
Кинокритик Антон Долин уволился с ВГТРК из‑за репортажа на «России 24»
Кинокритик и главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин уволился из холдинга ВГТРК из‑за «лживого и гнусного» репортажа на «России 24», который порочит его и его семью.
Обновлено в 11:42
Гаджеты
Qualcomm разрабатывает новый процессор Snapdragon 865
Обновлено в 06:45
Общество
Васильева заявила о дефиците учителей в российских школах
Российские школы испытывают дефицит учителей начальных классов, а также специалистов по английскому языку, математике и информатике, заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева во время выступления на XX апрельской международной научной конференции по вопросам развития экономики и общества.
Обновлено в 09:33
Политика
Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала
Литовские власти приняли решение отозвать из Москвы своего посла Рямигиюса Мотузаса для консультаций в связи с коррупционным скандалом.
Обновлено в 12:36
Общество
Священника сослали в глухое село из-за эффектных снимков супруги
В Магнитогорской епархии на сетевой скандал отреагировали быстро: Сергия Зотова отстранили от работы в кафедральном соборе и отправили служить в село Фершампенуаз Нагайбакского района, пишет "Комсомолка".
Обновлено в 10:20
Происшествия
Житель Петербурга обвинил бывшую супругу в торговле 10-летней дочерью
По словам мужчины, бывшая супруга регулярно принимает наркотики и нигде не работает.
Обновлено в 12:15
Политика
После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»
Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено в 09:38
Политика
Порошенко планирует стать депутатом Европарламента
Действующий президент Украины Петр Порошенко намерен баллотироваться в депутаты Европарламента в 2024 году.
Обновлено в 12:12
Политика
Минюст США огласил обвинение Джулиану Ассанжу
В Минюсте США отметили, что Ассанжа обвиняют в «Сговоре с целью компьютерного взлома».
Обновлено в 09:23
Экономика
Минфин РФ предложил размещать синтетические ювелирные изделия на отдельных витринах
Министерство финансов РФ предлагает обязать продавцов размещать ювелирные изделия с ненатуральными камнями на отдельных витринах и с особым обозначением, указано в пояснительной записке к соответствующему законопроекту.
Обновлено в 12:11
Авто
«АвтоВАЗ» прекращает поставки автомобилей в Европу
Обновлено в 11:54
Армия и оружие
Путин заявил о начале завершающей стадии испытаний ракеты «Сармат»
Межконтинентальная тяжелая баллистическая ракета «Сармат» проходит финальную стадию испытаний.
Обновлено в 08:42
Армия и оружие
Потерянный Японией F-35 может стать ценной находкой для России и Китая
Утонувший в Тихом океане американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II станет очень ценным приобретением для России или Китая, если эти страны смогут его найти.
Обновлено в 05:51
Армия и оружие
Военные рассказали о воздушной части парада Победы
Впервые за последние четыре года в параде примут участие модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У, а также экипажи модернизированных истребителей МиГ-29СМТ Астраханского авиацентра ВКС.
Обновлено в 06:30
Здоровье
Британские онкологи назвали главный ночной симптом рака
Британские онкологи из Cancer Research UK рассказали о распространенном симптоме рака, который проявляется в ночное время суток.
Обновлено в 03:18
Технологии
«Роскосмос» получил антропоморфного робота-спасателя
Обновлено в 11:58
Космос
В атмосфере Марса не удалось обнаружить метан
ESA; spacecraft: ESA / ATG medialab / ИКИ РАН К сожалению, обнаружить метан в марсианской атмосфере пока не удалось.
Обновлено в 01:35
Политика
Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине
Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине, сообщили в Госпогранслужбе соседней страны.
Обновлено в 03:21
Происшествия
В США мужчину убили за то, что он оплатил еду не всем посетителям кафе
Крейг Брюер пришел в кафе в хорошем настроении и решил оплатить обед нескольким посетителям, раздав им 20-долларовые банкноты.
Обновлено в 09:33
Здоровье
В трети российских больниц зарплаты оказались ниже средних по региону
В 2018 году в трети российских государственных больниц зарплаты оказались ниже средних по региону на несколько тысяч рублей.
Обновлено в 02:27
Происшествия
Арестован водитель Mercedes, намеренно сбивший курсанта МЧС в Воронеже
Как сообщалось, днем 1 апреля у дома N231 по улице Краснознаменная в Воронеже 45-летний водитель Mercedes намеренно наехал на 21-летнего парня, курсанта Воронежского института - филиал ФГБОУ ВО "Ивановская пожарно-спасательная академия".
Обновлено в 06:01
Политика
Штаб Порошенко выложил видео со сбивающей Зеленского фурой
Обновлено в 03:42
Политика
В Судане начался военный переворот
Обновлено в 02:00
Общество
Роскачество дало рекомендации по выбору сухих кормов для собак
Эксперты Роскачества изучили состав различных марок сухого корма для собак и дали рекомендации по выбору продукции различных брендов.
Обновлено в 01:00