Происшествия

Футболист «Спартака» сломал нос иностранцу и был доставлен в полициюРоссийская газета 11:07

Аяз был доставлен в отделение полиции и у него отобрали права. Что касается американца, то ему понадобилась помощь врачей: у него диагностирован перелом костей носа. Добавим, что Гулиев несколько раз извинился перед Эли и предложил оплатить визиты к медикам.
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