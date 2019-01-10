Футболист «Спартака» сломал нос иностранцу и был доставлен в полициюРоссийская газета 11:07

Полузащитник московского "Спартака" Аяз Гулиев сломал нос американцу Майклу Коу Джону Эли в ходе дорожного конфликта. Футболист, находившийся за рулем автомобиля, не остановился на пешеходном переходе, после чего машина задела Эли.

Футболист «Спартака» сломал нос иностранцу и был доставлен в полицию

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