Футбол

Футболист «Спартака» признал сезон упущеннымLenta.ru вчера в 17:54

Спартак — Рубин
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
Александр Ломовицкий
14′
Фернандо
23′
Зе Луиш
41′
45′+1′
Егор Сорокин
Денис Глушаков
Андрей Ещенко
46′
67′
Игорь Калинин
Данил Степанов
70′
Хорен Байрамян
Артур Сагитов
Александр Ломовицкий
Георгий Мелкадзе
72′
78′
Вячеслав Подберезкин
Владислав Пантелеев
87′
Егор Сорокин
Фернандо
Наиль Умяров
89′
Защитник московского «Спартака» Самюэль Жиго признал, что сезон-2018/2019 для команды упущен. Слова футболиста приводит «Спорт-Экспресс». По словам Жиго, красно-белым не удастся побороться за четвертую строчку в чемпионате страны после ничьей с "Рубином" (1:1).
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Спорт-Экспресс11:00

Футболист «Спартака» признал сезон упущенным

Lenta.ruвчера в 17:54
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