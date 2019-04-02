Футбол
Футболист «Спартака» Зобнин вернулся в общую группу после травмыRT на русском 08:36
Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин вернулся в общую тренировочную группу игроков команды в преддверии поединка 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 09:07, Ашберн
Экономика
Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов
По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent превысила $69 за баррель
Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже впервые с 19 ноября 2018 г. превысила $69 за баррель, об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 04:44
Происшествия
В Петербурге прогремел взрыв в здании военной академии
В Петербурге в здании военной академии имени Можайского прогремел взрыв, пострадали три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 07:27
Экономика
Российский производитель беспилотников может переехать в США
Отмечается, что департамент экономического развития штата Нью-Йорк предлагает компании ADA Aerospace построить в США завод по производству конвертопланов проекта TRIADA, а также отмечает готовность оказать всестороннюю поддержку с привлечением инвестиции для развития бизнеса.
Обновлено вчера в 21:26
Происшествия
СМИ сообщили об отставке главы ГИБДД Москвы
Глава московского управления Госавтоинспекции Виктор Коваленко подал в отставку по собственному желанию.
Обновлено в 07:58
Шоу-бизнес
Панин назвал россиян злобными уродцами
Актер Алексей Панин у себя в инстаграме раскритиковал жителей России за злобу.
Обновлено в 07:09
Политика
В России впервые применили закон об оскорблении госсимволов
Закон об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом 18 марта, официально вступил в силу в России в конце марта.
Обновлено в 07:35
Политика
Украина начала активно укреплять границу с Россией
Украина приступила к активному укреплению границы с Россией в рамках проекта «Стена», сообщила пресс-служба украинского МВД.
Обновлено в 07:33
Экономика
ФАС предложила отменить комиссию за снятие наличных в любых банкоматах
Кашеваров предложил обнулить комиссию за снятие наличных в банкоматах, чтобы работодатели смогли выбирать любые банки для обслуживания.
Обновлено в 07:20
Спорт
Лазукин заменит Коляду на командном чемпионате мира
Обновлено в 06:01
Экономика
ЦБ хочет запретить займы под залог жилья
Центробанк предлагает запретить микрофинансовым организациям выдавать займы под залог жилья, объявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании Межрегионального банковского совета при Совете Федерации (ее цитирует «Интерфакс»).
Обновлено в 07:12
Общество
Кириенко: работодатели начали «драться» за медалистов олимпиады «Я профессионал»
Ведущие российские компании начали подбирать себе специалистов среди медалистов студенческой олимпиады "Я профессионал".
Обновлено в 07:59
Происшествия
Суд вынес приговор бывшим топ-менеджерам МиГ и «Туполева»
Суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя гендиректора ПАО «Туполев» Егора Носкова и экс-руководителя «МиГ-Роста» Алексея Озерова.
Обновлено в 06:25
Кино
Умер актер и режиссер Вадим Гемс
2 апреля на 69-м году жизни скончался советский, российский актер и режиссер Вадим Гемс.
Обновлено в 07:29
Наука
Тюменские ученые предложили охранять клещей от вымирания
Обновлено в 07:32
Армия и оружие
США прекратили поставки Турции по F-35 из-за планов купить С-400
Власти США перестали поставлять Турции военную продукцию, связанную с новейшим военным самолетом F-35, из-за планов Анкары купить российские зенитно-ракетные системы С-400.
Обновлено вчера в 15:16
Политика
Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации выборов
Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что выборы на территории страны превратили в фарс.
Обновлено в 06:00
Здоровье
В Кузбассе онкологи научились восстанавливать ткани лица больным раком
Кемеровские онкологи освоили новый метод высокотехнологичной помощи, позволяющей при удалении раковой опухоли челюсти и языка замещать появившиеся дефекты собственными тканями, рассказал РИА Новости заведующий отделением опухолей головы и шеи Кемеровского областного клинического онкологического диспансера Илья Васильченко.
Обновлено в 08:27
Здоровье
Дмитрий Медведев побывал в пермской поликлинике № 2
Премьер-министр России Дмитрий Медведев, прибывший в Пермь 2 апреля, побывал в пермской поликлинике №2.
Обновлено в 08:01
Политика
Госдума разрешает охотиться из лука
Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий ходить на охоту с луком, передает корреспондент «Росбалта».
Обновлено в 06:05
Музыка
Мику Джаггеру проведут операцию на сердце
Обновлено вчера в 13:57
Экономика
Алексей Мордашов закупается в «Ленте»
«Севергрупп» заплатит за 41,9% сети $729 млн Крупнейшие акционеры третьей по выручке розничной сети «Лента» TPG Group и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) договорились о продаже своих пакетов «Севергрупп» Алексея Мордашова.
Обновлено в 07:20
Футбол
Зинедин Зидан: «Не хочу представлять „Реал“ без Варана»
Обновлено в 06:54
Автоспорт
Гоночная команда G-Drive Racing выступит на прототипе Aurus 01
Автомобиль под названием 01 передан команде G-Drive Racing, которая выступит с ним уже 14 апреля на ближайших соревнованиях во Франции.
Обновлено в 06:24
Кино
Фильмы об узниках концлагерей бесплатно покажут в «Москино»
10 и 11 апреля в сети кинотеатров московского Департамента культуры пройдут бесплатные показы шести советских фильмов приуроченные к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей.
Обновлено в 04:19
Общество
В ООН спрогнозировали численность населения Земли к 2050 году
«Сегодня население мира, численность которого в 2019 году составила 7,7 млрд человек, продолжает расти и к 2050 году достигнет 9,7 млрд человек, а к концу столетия увеличится примерно до 11 млрд человек», — говорится в докладе.
Обновлено в 07:47
Футбол
Новый сезон чемпионата России по футболу стартует 14 июля
На заседании общего собрания Российской премьер-лиги была согласована структура календаря чемпионата России по футболу в сезоне-2019/20.
Обновлено в 07:57