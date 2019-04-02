Футболист «Спартака» Зобнин вернулся в общую группу после травмыRT на русском 08:36

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин вернулся в общую тренировочную группу игроков команды в преддверии поединка 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.

Футболист «Спартака» Зобнин вернулся в общую группу после травмы

Экономика Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.

Энергетика Стоимость нефти марки Brent превысила $69 за баррель Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже впервые с 19 ноября 2018 г. превысила $69 за баррель, об этом свидетельствуют данные торгов.

Происшествия В Петербурге прогремел взрыв в здании военной академии В Петербурге в здании военной академии имени Можайского прогремел взрыв, пострадали три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Экономика Российский производитель беспилотников может переехать в США Отмечается, что департамент экономического развития штата Нью-Йорк предлагает компании ADA Aerospace построить в США завод по производству конвертопланов проекта TRIADA, а также отмечает готовность оказать всестороннюю поддержку с привлечением инвестиции для развития бизнеса.

Происшествия СМИ сообщили об отставке главы ГИБДД Москвы Глава московского управления Госавтоинспекции Виктор Коваленко подал в отставку по собственному желанию.

Шоу-бизнес Панин назвал россиян злобными уродцами Актер Алексей Панин у себя в инстаграме раскритиковал жителей России за злобу.

Политика В России впервые применили закон об оскорблении госсимволов Закон об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом 18 марта, официально вступил в силу в России в конце марта.

Политика Украина начала активно укреплять границу с Россией Украина приступила к активному укреплению границы с Россией в рамках проекта «Стена», сообщила пресс-служба украинского МВД.

Экономика ФАС предложила отменить комиссию за снятие наличных в любых банкоматах Кашеваров предложил обнулить комиссию за снятие наличных в банкоматах, чтобы работодатели смогли выбирать любые банки для обслуживания.

Экономика ЦБ хочет запретить займы под залог жилья Центробанк предлагает запретить микрофинансовым организациям выдавать займы под залог жилья, объявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании Межрегионального банковского совета при Совете Федерации (ее цитирует «Интерфакс»).

Происшествия Суд вынес приговор бывшим топ-менеджерам МиГ и «Туполева» Суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя гендиректора ПАО «Туполев» Егора Носкова и экс-руководителя «МиГ-Роста» Алексея Озерова.

Кино Умер актер и режиссер Вадим Гемс 2 апреля на 69-м году жизни скончался советский, российский актер и режиссер Вадим Гемс.

Армия и оружие США прекратили поставки Турции по F-35 из-за планов купить С-400 Власти США перестали поставлять Турции военную продукцию, связанную с новейшим военным самолетом F-35, из-за планов Анкары купить российские зенитно-ракетные системы С-400.

Политика Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации выборов Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что выборы на территории страны превратили в фарс.

Здоровье В Кузбассе онкологи научились восстанавливать ткани лица больным раком Кемеровские онкологи освоили новый метод высокотехнологичной помощи, позволяющей при удалении раковой опухоли челюсти и языка замещать появившиеся дефекты собственными тканями, рассказал РИА Новости заведующий отделением опухолей головы и шеи Кемеровского областного клинического онкологического диспансера Илья Васильченко.

Здоровье Дмитрий Медведев побывал в пермской поликлинике № 2 Премьер-министр России Дмитрий Медведев, прибывший в Пермь 2 апреля, побывал в пермской поликлинике №2.

Политика Госдума разрешает охотиться из лука Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий ходить на охоту с луком, передает корреспондент «Росбалта».

Экономика Алексей Мордашов закупается в «Ленте» «Севергрупп» заплатит за 41,9% сети $729 млн Крупнейшие акционеры третьей по выручке розничной сети «Лента» TPG Group и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) договорились о продаже своих пакетов «Севергрупп» Алексея Мордашова.

Автоспорт Гоночная команда G-Drive Racing выступит на прототипе Aurus 01 Автомобиль под названием 01 передан команде G-Drive Racing, которая выступит с ним уже 14 апреля на ближайших соревнованиях во Франции.

Кино Фильмы об узниках концлагерей бесплатно покажут в «Москино» 10 и 11 апреля в сети кинотеатров московского Департамента культуры пройдут бесплатные показы шести советских фильмов приуроченные к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей.

Общество В ООН спрогнозировали численность населения Земли к 2050 году «Сегодня население мира, численность которого в 2019 году составила 7,7 млрд человек, продолжает расти и к 2050 году достигнет 9,7 млрд человек, а к концу столетия увеличится примерно до 11 млрд человек», — говорится в докладе.