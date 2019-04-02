Футбол
Футболист «Спартака» Зобнин вернулся в общую группу после травмыRT на русском 08:36
Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин вернулся в общую тренировочную группу игроков команды в преддверии поединка 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.
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Политика
Захарова оценила решение Украины укрепить границу с Россией
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала решение украинских властей укрепить границу с Россией.
Обновлено в 08:53
Экономика
Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты
Visa не ответила на запрос СМИ, однако Альфа-банк, Райффайзенбанк и банк "Русский стандарт" уже получили соответствующие письменные требования от платежных систем, передает издание.
Обновлено в 04:26
Политика
Путин и Алиев обсудили урегулирование в Нагорном Карабахе
Обновлено в 09:37
Происшествия
СМИ сообщили об отставке главы ГИБДД Москвы
Обновлено в 07:58
Армия и оружие
В Петербурге вывели из цеха новейший корабль «Владимир Емельянов»
В Санкт-Петербурге вывели из цеха новейший корабль противоминной обороны проекта 12700 "Владимир Емельянов".
Обновлено в 10:21
Происшествия
Курсанты не пострадали при взрыве в Академии Можайского в Петербурге
Напомним, при взрыве частично обрушился лестничный марш в здании. На месте ЧП работают оперативные службы и руководство Санкт-Петербурга.
Обновлено в 08:22
Происшествия
Пьяную езду хотят приравнять к умышленному убийству
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил ужесточить наказание для водителей, которые, сев за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, спровоцировали ДТП с жертвами.
Обновлено в 10:10
Происшествия
В Исландии туристов чуть не смыло в океан огромной волной
В Исландии туристам удалось спастись от огромной волны, вызванной падением части ледника в воду. Видео опубликовал один из очевидцев.
Обновлено в 09:15
Экономика
ФАС предложила обнулить комиссии за снятие наличных в банкоматах
Обнуление комиссий при снятии наличных в банкоматах даст работодателям возможность более спокойно выбирать банки для обслуживания, подчеркнул представитель ФАС.
Обновлено в 06:31
Шоу-бизнес
Жена Зеленского Елена прячет ноги и влияние на мужа
Елена предпочитает демонстрировать образ продвинутой домохозяйки и оставаться в тени мужа.
Обновлено в 07:06
Гаджеты
Лучше не ломать: планшет iPad Mini 5 ремонту не подлежит
Специалисты iFixit изучили конструкцию планшетного компьютера iPad mini нового поколения, который компания Apple официально представила в прошлом месяце.
Обновлено в 08:00
Политика
В России впервые применили закон об оскорблении госсимволов
Закон об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом 18 марта, официально вступил в силу в России в конце марта.
Обновлено в 07:35
Политика
В штабе Зеленского назвали условие дебатов с Порошенко
В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что дебаты с действующим украинским лидером Петром Порошенко могут состояться, если позволит график Зеленского как художественного руководителя студии «Квартал 95».
Обновлено в 09:30
Энергетика
Названы сроки рассмотрения спора «Газпрома» и «Нафтогаза»
Слушания по иску «Газпрома» об изменении или расторжении контракта на транзит газа через территорию Украины и по требованиям «Нафтогаза» о взыскании с российской компании 11,58 миллиарда долларов назначены на апрель-май 2021 года.
Обновлено в 09:29
Происшествия
На парковке аэропорта Кольцово в Екатеринбурге произошла перестрелка
Перестрелка, в которой участвовали несколько человек в разных автомобилях, произошла на парковке международного аэропорта Кольцово в Екатеринбурге.
Обновлено в 09:56
Происшествия
Обвиненный в шпионаже норвежец собирал данные о российских подлодках
Уроженец Норвегии Фруде Берг, которого судят в Москве за шпионаж, обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках.
Обновлено в 09:50
Происшествия
Весельная лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане
Весельная лодка «Акрос» российского путешественника Федора Конюхова перевернулась в Южном океане и получила повреждения.
Обновлено в 06:18
Общество
Вдова Малашенко Божена Рынска сменила фамилию
Рынска сообщила, что решила взять фамилию покойного мужа и попросила журналистов больше не называть её Боженой Рынска.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Сын главы британской разведки погиб в автокатастрофе
Сын главы британской службы внешней разведки Алекса Янгера Сэм Янгер погиб в автокатастрофе, сообщила во вторник полиция Шотландии.
Обновлено в 06:59
Армия и оружие
Глава НАСА: Ракетные испытания Индии создали угрозу для МКС
Директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джим Брайденстайн прокомментировал испытание Индией 27 марта противоспутникового оружия.
Обновлено вчера в 19:41
Спорт
Фигурист Лазукин заменит Коляду на командном чемпионате мира
Обновлено в 04:53
Происшествия
В среду объявят результаты вскрытия жертв авиакатастрофы с Филевой
Прокуратура немецкого Дармштадта сообщила, что в среду станут известны первые результаты вскрытия жертв авиакатастрофы, в котором погибла совладелица авиакомпании S7 Наталия Филева.
Обновлено в 05:17
Футбол
«Реал» представил проект реконструкции «Сантьяго Бернабеу»
Руководство "Реала" представило публике проект реконструкции своего домашнего стадиона "Сантьяго Бернабеу".
Обновлено в 09:34
Происшествия
На западе Украины начался бунт из-за забора на границе с Румынией
По данным ведомства, пограничники Мукачевского отряда начали установку заградительного сооружения на линии государственной границы между Украиной и Румынией.
Обновлено в 09:56
Авто
Фотошпионы показали салон нового внедорожника Kia Mohave
Образ обновленного внедорожника KIA Mohave постепенно обретает более четкие очертания.
Обновлено в 09:37
Происшествия
В Петербурге найден мертвым топ-менеджер крупной строительной компании
Компания «Авиелен А. Г.» специализируется на строительстве и является девелопером проекта «Аэропортсити».
Обновлено в 05:15
Политика
В день выборов Порошенко выслушал проповедь Турчинова
В день выборов главы государства 31 марта украинский президент Петр Порошенко посетил баптистскую церковь "Храм мира", в которой проповедует секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов, передает ТАСС.
Обновлено в 05:30
ЖКХ
В Думе предложили изменить расчет тарифов на вывоз мусора
Комитет Госдумы по экологии намерен попросить Медведева изменить порядок и методику расчета нормативов накопления ТКО (твердые коммунальные отходы) для населения.
Обновлено в 08:41