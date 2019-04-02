Футбол

Футболист «Спартака» Зобнин вернулся в общую группу после травмыRT на русском 08:36

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин вернулся в общую тренировочную группу игроков команды в преддверии поединка 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.
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Зобнин вернулся к тренировкам в общей группе «Спартака» перед игрой с ЦСКА

Чемпионат08:26

Зобнин после травмы вернулся к тренировкам в общей группе «Спартака»

Матч ТВ08:28

Зобнин сможет помочь «Спартаку» в матче с ЦСКА (фото)

Советский спорт08:27

Футболист «Спартака» Зобнин вернулся в общую группу после травмы

RT на русском08:36

Зобнин восстановился от травмы и вернулся к тренировкам в общей группе

Спорт-Экспресс08:19

Зобнин: «„Спартак“ и ЦСКА — команды сопоставимого уровня. Победит тот, кто допустит меньше ошибок»

Sport24.ru08:27

Зобнин вернулся в общую группу «Спартака» через две недели после операции

Sports.ru08:23
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 15:14, Ашберн
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Названа мощность бомбы, взорвавшейся в военной академии Петербурга

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Футбол

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Согласно информации, появившейся в СМИ, 20 марта в Землянской школе Семилукского района учитель технологии обжёг утюгом 12-летнего ученика, ребёнок получил ожоги 1 — 2 степени.
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Источник сообщил об отставке главы ГИБДД по Москве

Глава управления ГИБДД по Москве Виктор Коваленко подал в отставку по собственному желанию.
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В Петербурге прошло первое заседание Совета по стратегическому планированию при губернаторе города.
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Уроженец Норвегии Фруде Берг, которого судят в Москве за шпионаж, обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках.
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На Украине завели уголовное дело по полёту Бойко и Медведчука в Россию

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Дмитрий Медведев посетит Пермь с рабочим визитом.
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Роман Сергеевич Зобнин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского клуба «Спартак» и сборной России. Участник чемпионата мира 2018 года.
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