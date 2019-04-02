Футбол
Футболист «Спартака» Зобнин вернулся в общую группу после травмыRT на русском 08:36
Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин вернулся в общую тренировочную группу игроков команды в преддверии поединка 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 15:14, Ашберн
Происшествия
Названа мощность бомбы, взорвавшейся в военной академии Петербурга
Ранее источник в силовых кругах заявил, что двое пострадавших при взрыве в Военно-космической академии им. Можайского находятся в тяжелом состоянии.
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Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
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Общество
Высказавшаяся о молодёжи чиновница Ольга Глацких нашла новую работу
Бывший директор Департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая, что государство «ничего не должно» молодёжи, нашла новую работу.
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Путин отправил в отставку прокурора КЧР
Президент России Владимир Путин отправил в отставку прокурора Карачаево-Черкесской Республики Александра Терещенко, сообщили в Генеральной прокуратуре России.
Обновлено в 06:24
Экономика
Строители из России и Китая сомкнули железнодорожный мост через Амур
Строители железнодорожного моста через реку Амур сомкнули российскую и китайскую части сооружения, тем самым завершив ключевой этап работ, говорится в сообщении РФПИ, который финансирует проект через Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан РФПИ и CIC).
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Футбол
Матч за Суперкубок России пройдёт на «ВТБ Арене»
Матч за Суперкубок России 6 июля 2019 года пройдёт на обновлённой "ВТБ Арене". Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.
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Семья затравленной за письмо Путину девочки переехала
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Кино
Умер известный режиссер Вадим Гемс
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Кино
Режиссер «Джокера» объявил дату премьеры трейлера
Обновлено в 12:58
Происшествия
В школе под Воронежем учитель «воспитывал» ребенка утюгом
Согласно информации, появившейся в СМИ, 20 марта в Землянской школе Семилукского района учитель технологии обжёг утюгом 12-летнего ученика, ребёнок получил ожоги 1 — 2 степени.
Обновлено в 12:49
Происшествия
Источник сообщил об отставке главы ГИБДД по Москве
Глава управления ГИБДД по Москве Виктор Коваленко подал в отставку по собственному желанию.
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Общество
В Петербурге появился Совет по стратегическому планированию
В Петербурге прошло первое заседание Совета по стратегическому планированию при губернаторе города.
Обновлено в 11:33
Происшествия
Обвиненный в шпионаже норвежец собирал данные о российских подлодках
Уроженец Норвегии Фруде Берг, которого судят в Москве за шпионаж, обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках.
Обновлено в 09:50
Армия и оружие
Небензя рассказал об условиях для дальнейшего ядерного разоружения
Для дальнейших шагов в сфере ядерного разоружения в мире надо решить проблемы развертывания ПРО США и одностороннего санкционного давления в обход Совбеза ООН, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Обновлено в 14:52
Шоу-бизнес
Константин Богомолов назвал Ксению Собчак демоном
Режиссер и телеведущая посетили Париж. Режиссер показал снимок Ксении Собчак в Инстаграме и обвинил ее в том, что она разыграла его.
Обновлено в 14:00
Хоккей
Никита Кучеров первым за 13 сезонов в НХЛ набрал 125 очков за сезон
25-летнему хоккеисту осталось набрать три очка, чтобы побить российский рекорд по количеству баллов в регулярном сезоне НХЛ, принадлежащий Александру Могильному.
Обновлено в 01:04
Авто
Дизельный Volkswagen Tiguan вернули в Россию
Немецкий Volkswagen возобновил прием заказов на дизельную модификацию кроссовера Tiguan в России.
Обновлено в 11:34
Происшествия
ФСБ провела обыски в подразделении президентской Службы спецобъектов
Обыски проведены в рамках уголовного дела о хищении 35 гектаров земли в Чеховском районе Московской области.
Обновлено в 00:26
Политика
На Украине завели уголовное дело по полёту Бойко и Медведчука в Россию
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины инициировало уголовное расследование в отношении украинских Госпогранслужбы и Госавиаслужбы по факту полёта в Россию политиков Юрия Бойко и Виктора Медведчука, сообщает 2 апреля «Украинская правда».
Обновлено в 12:55
Происшествия
Названы три основные версии заражения суворовцев эхинококком
У 54 курсантов зафиксированы признаки заболевания «эхинококкоз». Депутат Алексей Куриный добился от военной прокуратуры ответа.
Обновлено в 05:42
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте показала фанатам следы побоев на лице
Певица и актриса Кристина Орбакайте разместила у себя в инстаграме неожиданное селфи.
Обновлено в 04:18
Армия и оружие
США опять проигнорировали переговоры в Сирии по лагерю «Рукбан»
По информации штабов, 2 апреля на пункте пропуска «Джлеб» проведено второе координационное совещание по выработке мероприятий, направленных на ликвидацию лагеря «Рукбан».
Обновлено в 11:24
Общество
В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс»
В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.
Обновлено в 14:20
Здоровье
Дмитрий Медведев посетит Пермь с рабочим визитом
Дмитрий Медведев посетит Пермь с рабочим визитом.
Обновлено в 05:48
Политика
Многодетные семьи получат налоговые льготы уже в этом году
Госдума приняла поправки в законопроект, предусматривающие дополнительные налоговые льготы для многодетных семей уже в 2019 году.
Обновлено в 05:00