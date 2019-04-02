Футболист «Спартака» Зобнин вернулся в общую группу после травмыRT на русском 08:36

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин вернулся в общую тренировочную группу игроков команды в преддверии поединка 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.

Футболист «Спартака» Зобнин вернулся в общую группу после травмы

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