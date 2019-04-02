Футбол

Футболист «Спартака» Зобнин вернулся в общую группу после травмыRT на русском 08:36

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин вернулся в общую тренировочную группу игроков команды в преддверии поединка 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.
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Футболист «Спартака» Зобнин вернулся в общую группу после травмы

RT на русском08:36

Зобнин после травмы вернулся к тренировкам в общей группе «Спартака»

Матч ТВ08:28

Зобнин вернулся в общую группу «Спартака» через две недели после операции

Sports.ru08:23

Зобнин вернулся к тренировкам в общей группе «Спартака» перед игрой с ЦСКА

Чемпионат08:26

Зобнин восстановился от травмы и вернулся к тренировкам в общей группе

Спорт-Экспресс08:19

Зобнин: «„Спартак“ и ЦСКА — команды сопоставимого уровня. Победит тот, кто допустит меньше ошибок»

Sport24.ru08:27

Зобнин сможет помочь «Спартаку» в матче с ЦСКА (фото)

Советский спорт08:27
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Роман Сергеевич Зобнин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского клуба «Спартак» и сборной России. Участник чемпионата мира 2018 года.
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