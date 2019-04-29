Футбол
Футболист «Спартака» Рассказов выбыл до конца сезона из-за травмыRT на русском вчера в 14:16
Николай Рассказов получил травму в матче 24-го тура Российской премьер-лиги с «Енисеем» (2:0). В текущем сезоне 21-летний футболист сыграл 16 матчей и забил один гол. Ранее сообщалось, что Бушманов рассказал, стоит ли ожидать скорой смены главного тренера в «Спартаке».
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«Чемпионат»: Рассказов выбыл до конца сезона. У защитника трещина в лодыжке
Бомбардир.рувчера в 09:37
Рассказов выбыл до конца сезона. У него трещина лодыжки, «Спартак» сообщал об ушибе
Sports.ruвчера в 09:25
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