Футбол
Футболист «Спартака» Мелкадзе может продолжить карьеру в «Ахмате»Газета.Ru вчера в 20:10
Нападающий московского "Спартака" Георгий Мелкадзе может продолжить карьеру в "Ахмате", передает "Чемпионат.com". По информации издания, 22-летний форвард может оказаться в стане "волков" уже в ближайшее время.
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СМИ: «Ахмат» близок к аренде форварда «Спартака» Мелкадзе с правом последующего выкупа
Sportbox.RUвчера в 17:55
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