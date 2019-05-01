Футбол
Футболист «Спартака» Кутепов описал Кононова четырьмя словамиRT на русском 02:59
Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов описал четырьмя словами главного тренера команды Олега Кононова.
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Финансы
ЦБ ожидает уменьшения ставок по кредитам
Ставки по кредитам начнут уменьшаться на фоне снижения инфляции, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
Обновлено в 05:27
Футбол
«Арсенал» и «Челси» сыграют в Баку в финале Лиги Европы
Два лондонских клуба «Арсенал» и «Челси» сыграют в финале Лиги Европы. Матч пройдёт 29 мая в Баку на 70-тысячном стадионе «Олимпийский».
Обновлено вчера в 05:48
Происшествия
Момент столкновения двух судов на Дунае попал на видео
Обновлено в 02:13
Происшествия
За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя
Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.
Обновлено вчера в 15:47
Экономика
Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам
Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Армия и оружие
Под Волгоградом показали сверхмощный военный тягач КЭТ-Л1
На полигоне "Прудбой" в Волгоградской области состоялась первая демонстрация военного тягача КЭТ-Л1.
Обновлено в 05:06
Общество
Российские компании признались в неприязни к геям
Почти 20 процентов россиян признались, что знают случаи притеснения людей на работе из-за их сексуальной ориентации.
Обновлено в 05:25
Общество
Владельцев арендного жилья предложено учесть для налогообложения
Собственников жилья, сдаваемого в краткосрочную аренду на срок до 30 дней, могут обязать получать идентификаторы.
Обновлено вчера в 18:44
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Происшествия
Суд 13 июня проверит законность приговора Мамаеву и Кокорину
Мосгорсуд 13 июня рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов и представление прокурора на приговор полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, нападающему "Зенита" Александру Кокорину, его брату Кириллу и их приятелю футболистов Александру Протасовицкому по делу о драках, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.
Обновлено в 04:36
Армия и оружие
Украинский морской спецназ провел учения рядом с Крымом
На Тендровской косе (остров вблизи юго-западного побережья Черного моря в пределах Херсонской области Украины) прошли тактико-специальные учения разведчиков 73-го морского центра специального назначения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.
Обновлено в 03:30
Общество
Абоненты Tele2 пожаловались на отсутствие связи
Утром в четверг на сайте Downdetector пользователи массово пожаловались на сбои со связью у мобильного оператора Tele2.
Обновлено в 04:46
Политика
Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении действия ДРСМД
"Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект федерального закона о приостановлении Российской Федерацией действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - сказал спикер.
Обновлено в 04:35
Армия и оружие
В Алеппо восстановят крупнейший рынок
Власти сирийского Алеппо намерены через три месяца восстановить крупнейший продовольственный рынок.
Обновлено в 02:24
Политика
Путин подписал закон о допуске родственников пациентов в реанимацию
Президент Владимир Путин подписал закон, обязывающий медицинские организации допускать в реанимационные отделения родственников пациента.
Обновлено вчера в 22:27
Спорт
Медведева опубликовала видео страстного танца с Туктамышевой
Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала видео своего танца с чемпионкой мира и Европы соотечественницей Елизаветой Туктамышевой.
Обновлено в 05:19
Общество
В ВШЭ закрыли студенческое ток-шоу перед программой с Любовью Соболь
Руководитель проекта, основатель «Эха Москвы» и профессор ВШЭ Сергей Корзун, заявил студенческой газете The Vyshka, что закрытие проекта связано с окончанием его заранее определенных сроков.
Обновлено вчера в 17:09
Политика
Президент России наградил прокурора Волгоградской области
Обновлено в 04:43
Политика
Австрийские нефтяники просят у ЕС защиты от санкций США
Австрийская нефтяная компания OMV призывает ЕС защитить европейские компании-партнеры проекта «Северный поток-2» от возможных санкций США.
Обновлено в 03:00
Космос
NASA: Земле угрожает приближающаяся мощная геомагнитная буря
В NASA предупредили жителей Земли о том, что Планете угрожает приближающаяся мощная геомагнитная буря.
Обновлено вчера в 10:32
Армия и оружие
США обвинили Россию в проведении запрещенных ядерных испытаний
Обновлено вчера в 12:18
Экономика
Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев
Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян.
Обновлено в 02:27
Транспорт
В США и Канаде Uber отказывается возить пассажиров с низким рейтингом
Сервис такси Uber в США и Канаде не будет возить пассажиров, которые вызывают нарекания со стороны водителей.
Обновлено в 03:53
Политика
В Кремле высказались об общем падении доходов россиян
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дал комментарий после того, как Росстат заявил об общем падении доходов жителей страны.
Обновлено в 05:42
Транспорт
Московское метро решили оставить в Москве
Вместо продления линий московского метро планируется сосредоточиться на развитии проекта московских центральных диаметров (МЦД).
Обновлено в 05:14
Политика
Экс-министр экономики Украины предупредил об опасности дефолта
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne заявил, что в стране существует опасность дефолта.
Обновлено в 01:57
Шоу-бизнес
Ольга Бузова отказалась выходить замуж за Тимура Батрутдинова
На вопрос Тимура, вышла бы Бузова за него замуж, Ольга категорически отказала, сообщив, что он за ней даже не ухаживал.
Обновлено в 02:54
Политика
В Лондоне стало больше российских дипломатов
В январе в российском посольстве в Великобритании работали 40 дипломатов, сейчас их стало 44.
Обновлено в 05:38
Футбол
Лучано Спаллетти покинул «Интер»
Обновлено в 05:21