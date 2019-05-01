Футболист «Спартака» Кутепов описал Кононова четырьмя словамиRT на русском 02:59

Финансы ЦБ ожидает уменьшения ставок по кредитам Ставки по кредитам начнут уменьшаться на фоне снижения инфляции, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

Футбол «Арсенал» и «Челси» сыграют в Баку в финале Лиги Европы Два лондонских клуба «Арсенал» и «Челси» сыграют в финале Лиги Европы. Матч пройдёт 29 мая в Баку на 70-тысячном стадионе «Олимпийский».

Происшествия За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.

Экономика Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.

Армия и оружие Под Волгоградом показали сверхмощный военный тягач КЭТ-Л1 На полигоне "Прудбой" в Волгоградской области состоялась первая демонстрация военного тягача КЭТ-Л1.

Общество Российские компании признались в неприязни к геям Почти 20 процентов россиян признались, что знают случаи притеснения людей на работе из-за их сексуальной ориентации.

Общество Владельцев арендного жилья предложено учесть для налогообложения Собственников жилья, сдаваемого в краткосрочную аренду на срок до 30 дней, могут обязать получать идентификаторы.

Происшествия Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.

Происшествия Суд 13 июня проверит законность приговора Мамаеву и Кокорину Мосгорсуд 13 июня рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов и представление прокурора на приговор полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, нападающему "Зенита" Александру Кокорину, его брату Кириллу и их приятелю футболистов Александру Протасовицкому по делу о драках, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Армия и оружие Украинский морской спецназ провел учения рядом с Крымом На Тендровской косе (остров вблизи юго-западного побережья Черного моря в пределах Херсонской области Украины) прошли тактико-специальные учения разведчиков 73-го морского центра специального назначения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Общество Абоненты Tele2 пожаловались на отсутствие связи Утром в четверг на сайте Downdetector пользователи массово пожаловались на сбои со связью у мобильного оператора Tele2.

Политика Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении действия ДРСМД "Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект федерального закона о приостановлении Российской Федерацией действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - сказал спикер.

Армия и оружие В Алеппо восстановят крупнейший рынок Власти сирийского Алеппо намерены через три месяца восстановить крупнейший продовольственный рынок.

Политика Путин подписал закон о допуске родственников пациентов в реанимацию Президент Владимир Путин подписал закон, обязывающий медицинские организации допускать в реанимационные отделения родственников пациента.

Спорт Медведева опубликовала видео страстного танца с Туктамышевой Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала видео своего танца с чемпионкой мира и Европы соотечественницей Елизаветой Туктамышевой.

Общество В ВШЭ закрыли студенческое ток-шоу перед программой с Любовью Соболь Руководитель проекта, основатель «Эха Москвы» и профессор ВШЭ Сергей Корзун, заявил студенческой газете The Vyshka, что закрытие проекта связано с окончанием его заранее определенных сроков.

Политика Австрийские нефтяники просят у ЕС защиты от санкций США Австрийская нефтяная компания OMV призывает ЕС защитить европейские компании-партнеры проекта «Северный поток-2» от возможных санкций США.

Космос NASA: Земле угрожает приближающаяся мощная геомагнитная буря В NASA предупредили жителей Земли о том, что Планете угрожает приближающаяся мощная геомагнитная буря.

Экономика Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян.

Транспорт В США и Канаде Uber отказывается возить пассажиров с низким рейтингом Сервис такси Uber в США и Канаде не будет возить пассажиров, которые вызывают нарекания со стороны водителей.

Политика В Кремле высказались об общем падении доходов россиян Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дал комментарий после того, как Росстат заявил об общем падении доходов жителей страны.

Транспорт Московское метро решили оставить в Москве Вместо продления линий московского метро планируется сосредоточиться на развитии проекта московских центральных диаметров (МЦД).

Политика Экс-министр экономики Украины предупредил об опасности дефолта Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne заявил, что в стране существует опасность дефолта.

Шоу-бизнес Ольга Бузова отказалась выходить замуж за Тимура Батрутдинова На вопрос Тимура, вышла бы Бузова за него замуж, Ольга категорически отказала, сообщив, что он за ней даже не ухаживал.