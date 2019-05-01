Футбол

Футболист «Спартака» Кутепов описал Кононова четырьмя словамиRT на русском 02:59

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Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов описал четырьмя словами главного тренера команды Олега Кононова.
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Кутепов – о Кононове: «Воспитанный. Требовательный. Ответственный. Жесткий»

ProstoProSport04:35

Футболист «Спартака» Кутепов описал Кононова четырьмя словами

RT на русском02:59

Кутепов о Кононове: «Воспитанный, требовательный, ответственный»

Soccer.ruвчера в 19:04

Кутепов описал Кононова четырьмя словами

Спорт-Экспрессвчера в 19:10
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"Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект федерального закона о приостановлении Российской Федерацией действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - сказал спикер.
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Кутепов Илья
Российский футболист
Российский футболист, центральный защитник московского «Спартака» и национальной сборной России. Участник чемпионата мира 2018 года. Заслуженный мастер спорта Российской Федерации.
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Олег Георгиевич Кононов
Футболист
Советский, российский и белорусский футболист, защитник и полузащитник, после окончания игровой карьеры - тренер. С ноября 2018 года главный тренер московского «Спартака».
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