Футбол
Футболист «Спартака» Кутепов описал Кононова четырьмя словамиRT на русском 02:59
Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов описал четырьмя словами главного тренера команды Олега Кононова.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 04:27, Ашберн
Общество
В России уменьшилось число непьющих
Опрос ВЦИОМа показал, что за год число россиян, совсем не употребляющих алкоголь, сократилось до 33%, сообщает агентство ТАСС.
Обновлено в 01:44
Транспорт
В «Яндекс.Такси» может появиться функция заказа вертолета
Входящий в «Ростех» холдинг «Вертолеты России», правительство Москвы и «Яндекс.Такси» ведут переговоры об интеграции вертолетных перевозок в приложение агрегатора.
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Армия и оружие
Зеленский отреагировал на крушение Ми-8 на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с крушением военного вертолета Ми-8 в Ровенской области.
Обновлено в 02:37
Происшествия
Преподавателя обвинили во взрыве в петербургской военной академии
235-й гарнизонный военный суд отправил под домашний арест преподавателя Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге полковника Рифата Закирова, обвиняемого в причастности к подрыву бомбы в учебном заведении.
Обновлено в 03:59
Общество
Защитники сквера в Екатеринбурге назвали имена своих лидеров
Сообщество «Парки и скверы Екатеринбурга» обнародовало список горожан, которые вместе с депутатами гордумы и своими оппонентами будут решать вопрос о референдуме либо опросе о судьбе сквера.
Обновлено в 01:28
Происшествия
Аэрофлот требует от главы Хабаровского края опровержения о SSJ
Авиакомпания «Аэрофлот» после ответа властей Хабаровского края на обвинение в давлении на расследование катастрофы SSJ 100 в аэропорту Шереметьево вновь потребовала от губернатора Сергея Фургала опровержения его слов о человеческом факторе.
Обновлено вчера в 22:26
Экономика
«Ромир» предложил оценивать уровень жизни россиян по расходам на еду
Расходы населения точнее, чем доходы, отражают его благосостояние, считают исследователи холдинга.
Обновлено вчера в 17:29
Футбол
«Анжи» не сможет играть в ФНЛ в следующем сезоне
«Анжи» не сможет выступить в ФНЛ в следующем сезоне.
Обновлено вчера в 11:02
Общество
Путин поздравил Леонова с 85-летием
Президент России Владимир Путин направил поздравление космонавту Алексею Леонову, которому в четверг исполнилось 85 лет.
Обновлено в 04:03
Общество
МВД составило новый список потенциально опасных пород собак
Изначально в список потенциально опасных пород собак, которых запрещено выгуливать без намордника и поводка, входили 69 пород.
Обновлено вчера в 14:53
Здоровье
Минздрав оценил новый метод избавления от жира на животе
Обновлено вчера в 07:17
Шоу-бизнес
Марьяна Ро обломала секс Владу Соколовскому
Обновлено в 03:25
Происшествия
Опубликовано видео столкновения прогулочных катеров на Дунае
На YouTube опубликована видеозапись с места аварии с прогулочным туристическим катером, затонувшим на Дунае.
Обновлено в 04:07
Происшествия
Красноярскому экс-депутату Волкову вынесли приговор
В четверг, 30 мая, суд вынес приговор экс-депутату горсовета Аркадию Волкову.
Обновлено в 02:08
Экономика
Сонни Сингх, BitPay: у криптовалют есть реальные сценарии использования
Запуск продуктов в сфере криптовалют говорит о том, что у них есть сценарии использования в реальном мире, заявил коммерческий директор BitPay Сонни Сингх.
Обновлено в 04:08
Транспорт
Власти Москвы и Подмосковья решили не выводить метро в область
Власти Москвы и Подмосковья решили не выводить метро в область - в Мытищи, Красногорск и Балашиху.
Обновлено вчера в 23:32
Общество
Когда ждать пик ненастья в Москве, рассказали синоптики
Обновлено в 03:58
Здоровье
Американские врачи выходили ребенка размером с яблоко
Преждевременно родившуюся девочку, которая в момент появления на свет весила 245 г и была размером с большое яблоко, выходили врачи больницы Sharp Mary Birch в Сан-Диего.
Обновлено в 02:21
Наука
В эфиопском вулкане обнаружены микробы, способные выжить даже на Марсе
В окрестностях вулкана Даллол и впадины Данакиль в Северной Эфиопии ученые обнаружили бактерии, способные выжить даже на поверхности Марса.
Обновлено в 02:50
Спорт
Елизавета Туктамышева показала свой новый образ с японских гастролей
Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева отправилась на гастроли в Японию, где примерила на себя новый образ.
Обновлено в 03:46
Происшествия
«Люди падали и по ним бежали»: со дня страшной трагедии в Белоруссии прошло 20 лет
В Белоруссии вспоминают трагедию, которая произошла 20 лет назад.
Обновлено вчера в 15:39
Происшествия
Лауреат премии «Мама года» зарезала мужа за отказ отпустить ее в бар
В Великобритании лауреат премии "Мама года" обвиняется в убийстве собственного мужа двумя ударами ножа в сердце.
Обновлено в 01:23
Наука
Электронные сигареты не помогают бросить курить
Врачи и ученые, подготовившие доклад, говорят об отсутствии доказательств того, что устройства доставки никотина, такие как электронные сигареты, помогают навсегда бросить курить.
Обновлено вчера в 08:49
Здоровье
Маркировку «Светофор» распространят на алкоголь и продукты
В Роспотребнадзоре заявили, что использование цветовой маркировки «Светофор» расширят для безалкогольных напитков и продуктов.
Обновлено в 03:00
Кино
Забайкальский международный кинофестиваль открывается в Чите
Обновлено вчера в 17:30