Футболист московского "Спартака" полузащитник Софьян Ханни перешел в катарский клуб "Аль-Гарафа". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба катарского клуба. Как отмечается в сообщении пресс-службы, 28-летний игрок будет представлен команде в понедельник вечером.

Экономика Путин ввел мораторий на новые меры господдержки нефтяных месторождений Президент России Владимир Путин дал правительству поручение ввести мораторий на новые меры государственной поддержки разработки месторождений нефти.

Шоу-бизнес Максим Виторган засветился на отдыхе с Нино Нинидзе Актеры Максим Виторган и Нино Нинидзе были замечены на отдыхе в Одессе, где они провели несколько дней.

Политика Партия Зеленского может получить большинство в Верховной раде Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского уверенно побеждает на выборах в Верховную раду, и впервые в новейшей истории Украины у одной партии, скорее всего, будет большинство, позволяющее сформировать правительство.

Футбол Топ-футболист АПЛ намерен совершить каминг-аут По информации источника, руководство клуба, в котором выступает футболист, обеспокоено возможной негативной реакцией со стороны болельщиков.

Технологии Etsy покупает самый известный онлайновый рынок музыкальных инструментов и оборудования Компания Etsy, известная торговая площадка для продажи уникальных изделий и предметов прикладного искусства, подписала окончательное соглашение о приобретении Reverb Holdings — частной торговой площадки, где продаются новые, бывшие в употреблении и старинные музыкальные инструменты и оборудование.

Общество Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.

Экономика Выручка от продаж SSJ 100 в первом полугодии снизилась в семь раз АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) в первом полугодии 2019 года уменьшило выручку от производства и продажи самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) в семь раз в годовом выражении.

Здоровье Диетолог назвала продукт для борьбы со стрессом Главный внештатный диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова назвала продукты, которые помогают укреплять иммунитет.

Путешествия Российские туристы вошли в топ-10 самых путешествующих в мире Рейтинг Mastercard Global Destination Cities ранжирует 200 городов на основе исследований третьих сторон и собственного анализа в зависимости от общего числа приехавших из-за рубежа путешественников и от объемов потраченных ими средств в 2018 году, а также дает прогнозы относительно роста числа гостей и объема пассажиропотока.

Происшествия Роспотребнадзор остановил работу сыроварни с полуголыми сотрудниками Роспотребнадзор сообщил о вынесении временного запрета на работу сыроварни в Нижегородской области, где работники нарушали правила санитарии.

Политика Турчинов заявил о желании украинцев «стать рабами» Бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что значительная часть украинцев "готова обменять свободу на рабство".

Футбол Месси сыграл в футбол с детьми на пляже Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси сыграл в футбол с детьми, находясь в отпуске на островах Антигуа и Барбуда.

Технологии Роскомнадзор не увидел нарушений в утечке данных клиентов Ozon Ранее стало известно о появлении в открытом доступе базы с адресами электронной почты и паролями 450 тысяч клиентов онлайн-магазина.

Общество ФСИН попросил повысить зарплату сотрудникам младшего и среднего звена Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) просит Минфин РФ выделить дополнительное финансирование для повышения зарплат сотрудникам младшего и среднего звена.

Общество Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон сделала новые фото принца Джорджа в честь его 6-летия Свой день рождения мальчик отметит в кругу семьи. Герцогиня Кембриджская сделала новые фотографии сына в честь его шестилетия.

Политика Медведев освободил от должности замруководителя Ростуризма Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности замруководителя Ростуризма Николая Королёва.

Экономика Чемезов попросил Путина о докапитализации ОАК на более 300 млрд рублей Глава «Ростеха» Сергей Чемезов попросил президента России Владимира Путина о докапитализации «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) на более 300 млрд руб. на покрытие долгов и на создание российского лайнера МС-21.

Музыка Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».

Политика Трамп опроверг арест шпионов ЦРУ в Иране Президент США Дональд Трамп в понедельник в своем Twitter опроверг сообщение об аресте в Иране 17 шпионов, работавших на ЦРУ.